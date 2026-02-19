La Capital | Ovación | Newell's

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Después del empate ante Riestra, Orsi-Gómez comenzaron a delinear el equipo pensando en el compromiso ante Banfield

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

19 de febrero 2026 · 09:29hs
Newells volvió a los entrenamientos este miércoles

Foto: La Capital / Archivo

Newell's volvió a los entrenamientos este miércoles

Tras una igualdad ante Deportivo Riestra que dejó un sabor agridulce para Newell's, ya que continúa sin poder ganar pero por lo menos trajo un punto a Rosario de un reducto difícil como es la cancha del Malevo, el cuerpo técnico encabezado por Orsi-Gómez puso manos a la obra este miércoles por la mañana en los entrenamientos pensando en el partido de la sexta fecha ante Banfield.

Además del punto que se trajo, la dupla quedó con interrogantes sobre la situación de Matias Cóccaro, el delantero Leproso, que tuvo que ser reemplazado por Juan Ignacio Ramírez a los treinta minutos de la primera etapa, presentaba signos de molestias en loa posteriores.

Ya en la conferencia de prensa post partido, Favio Orsi, uno de los entrenadores Rojinegros, tras la consulta de la situación física del delantero uruguayo explicó que había sentido una "contractura en los dos soleos y que no tenía más detalles que eso".

Qué buena noticia recibieron Orsi-Gómez

La buena noticia para los técnicos leprosos es que, por lo menos en el arranque de esta mini semana que terminará el próximo sábado a las 19,15 ante Banfield, Cóccaro comenzó trabajando con normalidad y a la par de sus compañeros quienes hicieron trabajos regenerativos.

>> Leer más: Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Ahora estará en la dupla de entrenadores evaluarlo en los días que quedan para ver si el ex Huracán llega al 100% desde lo físico o prefieren resguardarlo, teniendo en cuenta que se vienen por la séptima y octava fecha de la Liga Profesional dos partidos cruciales, Estudiantes, último campeón del fútbol argentino y el clásico ante Central, los dos en el Coloso.

Qué pasará si Cóccaro no llega

En caso que Cóccaro no llegué, probablemente continuará en el once el Colo Ramírez, quien le dio el empate a la Lepra desde el punto penal. Otra recuperación que se sigue de cerca es la de Walter Nuñez, quien tuvo una fatiga muscular en la previa al choque ante Riestra, que no le permitió comenzar el encuentro desde el arranque.

>> Leer más: Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

El ex Montevideo City, es uno de los pocos futbolistas que, hasta el momento, no ha recibido críticas sino todo lo contrario, es de los pocos elogiados por el hincha Rojinegro. La idea es que Nuñez, pueda recuperarse del todo de esa fatiga en estos días y poder ser titular ante el Taladro.

Noticias relacionadas
Matías Cóccaro, que debió retirarse con una molestia, fue poco abastecido. Newells es un equipo sin juego. 

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Francisco Scarpeccio anotó de penal el gol del triunfo de Newells en reserva ante Defensa y Justicia,

La reserva de Newell's consiguió su primer triunfo en el torneo

Armando Méndez dijo que en el segundo tiempo pudieron llegar algo más, con pelotazos.

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

Colo Ramírez: El gol va a ayudar mucho para la confianza

Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Lo último

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Organizaciones sociales realizarán actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral que se debatirá hoy en Diputados.

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región
El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados
Politica

Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país
La Ciudad

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Ovación
Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Por qué Central está obligado a no desacelerar su marcha en el torneo Apertura

Por qué Central está obligado a no desacelerar su marcha en el torneo Apertura

Policiales
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

La Ciudad
El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes
LA CIUDAD

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la propuesta de publicidad en las unidades

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la propuesta de publicidad en las unidades

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
POLICIALES

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento
La Ciudad

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Información General

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria
Economía

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio
Zoom

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Policiales

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Economía

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado
Información General

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"