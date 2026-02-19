Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Tras una igualdad ante Deportivo Riestra que dejó un sabor agridulce para Newell's , ya que continúa sin poder ganar pero por lo menos trajo un punto a Rosario de un reducto difícil como es la cancha del Malevo, el cuerpo técnico encabezado por Orsi-Gómez puso manos a la obra este miércoles por la mañana en los entrenamientos pensando en el partido de la sexta fecha ante Banfield.

Además del punto que se trajo, la dupla quedó con interrogantes sobre la situación de Matias Cóccaro, el delantero Leproso, que tuvo que ser reemplazado por Juan Ignacio Ramírez a los treinta minutos de la primera etapa, presentaba signos de molestias en loa posteriores.

Ya en la conferencia de prensa post partido, Favio Orsi, uno de los entrenadores Rojinegros, tras la consulta de la situación física del delantero uruguayo explicó que había sentido una "contractura en los dos soleos y que no tenía más detalles que eso".

La buena noticia para los técnicos leprosos es que, por lo menos en el arranque de esta mini semana que terminará el próximo sábado a las 19,15 ante Banfield, Cóccaro comenzó trabajando con normalidad y a la par de sus compañeros quienes hicieron trabajos regenerativos.

>> Leer más: Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Ahora estará en la dupla de entrenadores evaluarlo en los días que quedan para ver si el ex Huracán llega al 100% desde lo físico o prefieren resguardarlo, teniendo en cuenta que se vienen por la séptima y octava fecha de la Liga Profesional dos partidos cruciales, Estudiantes, último campeón del fútbol argentino y el clásico ante Central, los dos en el Coloso.

Qué pasará si Cóccaro no llega

En caso que Cóccaro no llegué, probablemente continuará en el once el Colo Ramírez, quien le dio el empate a la Lepra desde el punto penal. Otra recuperación que se sigue de cerca es la de Walter Nuñez, quien tuvo una fatiga muscular en la previa al choque ante Riestra, que no le permitió comenzar el encuentro desde el arranque.

>> Leer más: Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

El ex Montevideo City, es uno de los pocos futbolistas que, hasta el momento, no ha recibido críticas sino todo lo contrario, es de los pocos elogiados por el hincha Rojinegro. La idea es que Nuñez, pueda recuperarse del todo de esa fatiga en estos días y poder ser titular ante el Taladro.