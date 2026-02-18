La Capital | Economía | paritarias

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

18 de febrero 2026 · 08:14hs
Paritarias. El gobierno de Santa Fe hará una propuesta salarial a estatales.

Paritarias. El gobierno de Santa Fe hará una propuesta salarial a estatales.

Este miércoles continúa la ronda de paritarias 2026 en Santa Fe, con una agenda que incluye a los gremios estatales (ATE y UPCN) en primer turno y, pasado el mediodía, a los sindicatos docentes. La expectativa es que el gobierno provincial presente una oferta de aumento salarial que sea luego puesta a consideración de las bases sindicales, para definir si se alcanza o no un acuerdo antes de posibles medidas de fuerza.

La jornada se abrirá a las 8.30 con la recepción de ATE y UPCN, en el marco de la paritaria de la administración pública central. Los gremios llegan a ese encuentro luego del primer contacto de la semana pasada, en el que se registraron coincidencias en torno a distintos criterios para la elaboración de la propuesta salarial, aunque sin definiciones concretas sobre porcentajes o montos de recomposición.

Según adelantaron los representantes sindicales tras aquella reunión inicial, la futura oferta debería tomar como referencia la inflación del último bimestre y contemplar mecanismos que prioricen a los salarios más bajos, entre ellos la posibilidad de sumas fijas.

Leer más: Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

La expectativa está puesta en que esas definiciones comiencen a plasmarse en la mesa de este miércoles, cuando el Gobierno se comprometió a acercar una propuesta para que luego sea evaluada por las bases.

“Hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial”, afirmaron referentes de ATE y UPCN tras la primera reunión, aunque no se presentaron números definidos en ese momento.

Clima de tensión en la paritaria docente

Este miércoles por la tarde ,será el turno de los gremios docentes (Amsafé y Sadop), una instancia que llega con alta tensión tras el primer encuentro realizado la semana pasada.

En esa reunión, los sindicatos expresaron un fuerte malestar por la falta de una propuesta salarial concreta por parte del Gobierno provincial y reclamaron una recomposición del 33%, cifra que consideran representa la pérdida de poder adquisitivo acumulada frente a la inflación.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, cuestionó el carácter del diálogo y la ausencia de oferta formal. “Veníamos con la expectativa de que se cambie la política… acá se volvió a ratificar que al Gobierno no le importa el diálogo con los docentes ni la escuela pública”, dijo, al tiempo que condicionó el inicio del ciclo lectivo al resultado de las negociaciones.

Además del reclamo porcentual, los docentes exigieron mecanismos como la cláusula gatillo para que los salarios no pierdan frente a la inflación y plantearon que los incrementos se trasladen simultáneamente a los jubilados, entre otros puntos de la agenda gremial.

Leer más: El gobierno provincial afirma que la protesta en la Policía de Santa Fe no afectará las paritarias

Propuesta y expectativas

En las primeras reuniones, el gobierno no presentó una oferta formal, por lo que la discusión fue llevada a cuarto intermedio, con la expectativa de que este miércoles se concrete una propuesta salarial definida que pueda ser evaluada por las dirigencias para someterla luego a votación de sus bases.

Este clima de negociación llega en un momento en que los gremios docentes ya habían advertido que si no hay avances concretos el inicio de clases previsto para marzo podría verse afectado, incluso con medidas de fuerza o condicionales por parte de los sindicatos.

Mientras que en la paritaria central hubo coincidencias sobre criterios -aunque sin números- y algunos puntos de encuentro, en la paritaria docente el tono fue mucho más duro y exigente, con reclamos explícitos sobre recomposición y condiciones laborales.

En este contexto, el resultado de las negociaciones de este miércoles será clave no solo para cerrar un acuerdo salarial, sino también para descomprimir un escenario que, hasta ahora, suma diferencias importantes entre el Gobierno provincial y los sindicatos, especialmente en el sector educativo.

Noticias relacionadas
El funcionario defendió las mejoras ofrecidas al personal de la Policía.

El gobierno provincial afirma que la protesta en la Policía no afectará las paritarias

La provincia acordó un cuarto intermedio en la negociación de las paritarias.

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Paritarias 2026. La Casa Gris convocó esta semana a estatales, docente s y profesionales de la salud.

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

Desde la Casa Gris convocaron a una nueva reunión paritaria. Se abre la negociación por salarios en la administración pública 

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Lo último

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Cerca de las 9 de este miércoles, una persona que navegaba por el río dio aviso a la Prefectura sobre el hallazgo de un cuerpo en las aguas

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Ovación
Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Policiales
Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral