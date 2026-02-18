Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Este miércoles continúa la ronda de paritarias 2026 en Santa Fe , con una agenda que incluye a los gremios estatales (ATE y UPCN) en primer turno y, pasado el mediodía, a los sindicatos docentes. La expectativa es que el gobierno provincial presente una oferta de aumento salarial que sea luego puesta a consideración de las bases sindicales, para definir si se alcanza o no un acuerdo antes de posibles medidas de fuerza.

La jornada se abrirá a las 8.30 con la recepción de ATE y UPCN , en el marco de la paritaria de la administración pública central. Los gremios llegan a ese encuentro luego del primer contacto de la semana pasada, en el que se registraron coincidencias en torno a distintos criterios para la elaboración de la propuesta salarial, aunque sin definiciones concretas sobre porcentajes o montos de recomposición .

Según adelantaron los representantes sindicales tras aquella reunión inicial, la futura oferta debería tomar como referencia la inflación del último bimestre y contemplar mecanismos que prioricen a los salarios más bajos , entre ellos la posibilidad de sumas fijas .

La expectativa está puesta en que esas definiciones comiencen a plasmarse en la mesa de este miércoles, cuando el Gobierno se comprometió a acercar una propuesta para que luego sea evaluada por las bases.

“Hubo acuerdo sobre distintos criterios para definir la propuesta salarial”, afirmaron referentes de ATE y UPCN tras la primera reunión, aunque no se presentaron números definidos en ese momento.

Clima de tensión en la paritaria docente

Este miércoles por la tarde ,será el turno de los gremios docentes (Amsafé y Sadop), una instancia que llega con alta tensión tras el primer encuentro realizado la semana pasada.

En esa reunión, los sindicatos expresaron un fuerte malestar por la falta de una propuesta salarial concreta por parte del Gobierno provincial y reclamaron una recomposición del 33%, cifra que consideran representa la pérdida de poder adquisitivo acumulada frente a la inflación.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, cuestionó el carácter del diálogo y la ausencia de oferta formal. “Veníamos con la expectativa de que se cambie la política… acá se volvió a ratificar que al Gobierno no le importa el diálogo con los docentes ni la escuela pública”, dijo, al tiempo que condicionó el inicio del ciclo lectivo al resultado de las negociaciones.

Además del reclamo porcentual, los docentes exigieron mecanismos como la cláusula gatillo para que los salarios no pierdan frente a la inflación y plantearon que los incrementos se trasladen simultáneamente a los jubilados, entre otros puntos de la agenda gremial.

Propuesta y expectativas

En las primeras reuniones, el gobierno no presentó una oferta formal, por lo que la discusión fue llevada a cuarto intermedio, con la expectativa de que este miércoles se concrete una propuesta salarial definida que pueda ser evaluada por las dirigencias para someterla luego a votación de sus bases.

Este clima de negociación llega en un momento en que los gremios docentes ya habían advertido que si no hay avances concretos el inicio de clases previsto para marzo podría verse afectado, incluso con medidas de fuerza o condicionales por parte de los sindicatos.

Mientras que en la paritaria central hubo coincidencias sobre criterios -aunque sin números- y algunos puntos de encuentro, en la paritaria docente el tono fue mucho más duro y exigente, con reclamos explícitos sobre recomposición y condiciones laborales.

En este contexto, el resultado de las negociaciones de este miércoles será clave no solo para cerrar un acuerdo salarial, sino también para descomprimir un escenario que, hasta ahora, suma diferencias importantes entre el Gobierno provincial y los sindicatos, especialmente en el sector educativo.