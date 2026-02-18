La Capital | Policiales | cajero automático

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

El cuerpo de Carlos Medina fue hallado sobre un charco de sangre en un local del Banco Nación. La autopsia despejó algunas dudas sobre el caso

18 de febrero 2026 · 11:18hs
Adentro del local del cajero automático quedaron una frazada y algunas prendas.

Adentro del local del cajero automático quedaron una frazada y algunas prendas.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este miércoles una serie de avances para esclarecer la muerte de una persona en un cajero automático del macrocentro rosarino. Según fuentes oficiales, la hipótesis de un asesinato quedó descartada, aunque la investigación sigue abierta.

La Fiscalía Regional Segunda detalló que el hombre fallecido en Santa Fe al 3100 tenía 45 años. Vecinos de las facultades de Odontología y Ciencias Médicas lo reconocieron rápidamente cuando se enteraron de lo que había ocurrido en el local del Banco de la Nación Argentina (BNA), pero la identidad recién se dio a conocer de manera oficial a 48 horas del hallazgo del cadáver.

Carlos Medina vivía en la calle y era habitual verlo en esa zona. El operativo policial generó preocupación el último lunes, ya que los agentes encontraron su cuerpo tendido sobre un charco de sangre y no había evidencia de una agresión o un ataque en el sitio donde cayó sin vida.

Un hombre muerto en el cajero automático de la facultad

El deceso del hombre de 45 años se confirmó durante la mañana del primer feriado de carnaval. En ese momento, todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tenían sus puertas cerradas en la zona, de modo que la actividad cerca de Santa Fe y avenida Francia era prácticamente nula en comparación con el ritmo habitual.

En primera instancia parcecía que no había otras personas involucradas en el fallecimiento de Medina. Sin embargo, la causa luego fue caratulada como muerte dudosa y pasó a manos de un equipo especializado en homicidios dolosos.

>> Leer más: Violencia urbana: dos casos recientes de personas en situación de calle que fueron asesinadas

Un día después del traslado del cuerpo, nada había cambiado en el cajero ubicado a metros del cruce con calle Vera Mujica. Aún podía verse una gran mancha de sangre seca y una frazada delante de la terminal del Banco Nación. Nadie había ido a limpiar las instalaciones e incluso quedaba una bolsa de consorcio colgada afuera, presumiblemente para evitar que se viera el cadáver desde la vereda.

La investigación se profundizó en las horas siguientes y la pesquisa dio un nuevo giro. El preinforme de la autopsia determinó que no hubo intervención de otras personas en la muerte de Medina. Así, el caso volvió a quedar en manos de la Agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos del MPA.

Noticias relacionadas
Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, la prendió fuego y terminó detenido.

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña.

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

El nene herido en zona sudoeste evoluciona bien en el Hospital Vilela

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

La cárcel de avenida Francia al 5200. Uno de los internos que volvía de una salida transitoria fue detectado cuando volvía con droga en su poder.

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Lo último

Quién es quién en En el barro 2: nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Quién es quién en "En el barro 2": nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: Alguna vez no me debo haber portado bien

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Ovación
Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Policiales
Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína
Policiales

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

La Ciudad
Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal