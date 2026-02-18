Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

El cuerpo de Carlos Medina fue hallado sobre un charco de sangre en un local del Banco Nación. La autopsia despejó algunas dudas sobre el caso

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este miércoles una serie de avances para esclarecer la muerte de una persona en un cajero automático del macrocentro rosarino. Según fuentes oficiales, la hipótesis de un asesinato quedó descartada , aunque la investigación sigue abierta.

La Fiscalía Regional Segunda detalló que el hombre fallecido en Santa Fe al 3100 tenía 45 años . Vecinos de las facultades de Odontología y Ciencias Médicas lo reconocieron rápidamente cuando se enteraron de lo que había ocurrido en el local del Banco de la Nación Argentina (BNA), pero la identidad recién se dio a conocer de manera oficial a 48 horas del hallazgo del cadáver.

Carlos Medina vivía en la calle y era habitual verlo en esa zona. El operativo policial generó preocupación el último lunes, ya que los agentes encontraron su cuerpo tendido sobre un charco de sangre y no había evidencia de una agresión o un ataque en el sitio donde cayó sin vida.

El deceso del hombre de 45 años se confirmó durante la mañana del primer feriado de carnaval. En ese momento, todas las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tenían sus puertas cerradas en la zona, de modo que la actividad cerca de Santa Fe y avenida Francia era prácticamente nula en comparación con el ritmo habitual.

En primera instancia parcecía que no había otras personas involucradas en el fallecimiento de Medina. Sin embargo, la causa luego fue caratulada como muerte dudosa y pasó a manos de un equipo especializado en homicidios dolosos.

Un día después del traslado del cuerpo, nada había cambiado en el cajero ubicado a metros del cruce con calle Vera Mujica. Aún podía verse una gran mancha de sangre seca y una frazada delante de la terminal del Banco Nación. Nadie había ido a limpiar las instalaciones e incluso quedaba una bolsa de consorcio colgada afuera, presumiblemente para evitar que se viera el cadáver desde la vereda.

La investigación se profundizó en las horas siguientes y la pesquisa dio un nuevo giro. El preinforme de la autopsia determinó que no hubo intervención de otras personas en la muerte de Medina. Así, el caso volvió a quedar en manos de la Agencia de Siniestralidad Vial y Homicidios Culposos del MPA.