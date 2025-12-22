La Capital | Zoom | Una batalla tras otra

Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue de las favoritas del público y la crítica. Ya está disponible en streaming

22 de diciembre 2025 · 11:43hs
Leonardo DiCaprio protagoniza Una batalla tras otra

Leonardo DiCaprio protagoniza "Una batalla tras otra", la película de Paul Thomas Anderson que se posiciona como una de las mejores del año

“Una batalla tras otra” es la película del año. Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, no sólo fue muy bien recibida por la crítica y por el público, sino que protagonizó las charlas cinéfilas a nivel global. Después de un exitosísimo paso por salas, el pasado 19 de diciembre desembarcó finalmente en streaming: se puede ver en HBO Max.

El décimo filme del realizador estadounidense dio que hablar desde su estreno en salas a finales de septiembre. Si bien las novedades de PTA (las siglas que sintetizan el nombre del director de “Magnolia”, “Boogie Nights” y “Petróleo Sangriento”, entre muchas otras) siempre generan entusiasmo y merecen atención, “Una batalla tras otra” concentró interés por varios motivos.

Por un lado, es una excelente sátira política en un clima global de máxima polarización y de violencia. La película, basada en la novela “Vineland” (1990) de Thomas Pynchon, narra la historia de Pat Calhoun (DiCaprio), un ex revolucionario de un grupo de izquierda llamado French 75, que vive en la clandestinidad con su hija Charlene/Willa (interpretada de manera increíble por la joven Chase Infiniti). Cuando un militar que enfrentó en su pasado (el Coronel Lockjaw, Sean Penn en uno de los mejores roles de su carrera) vuelve a buscarlo, recurre a viejos y nuevos aliados para escapar.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer más: Antes de llegar al streaming, "Una batalla tras otra" ganó en los Premios Gotham

Por qué "Una batalla tras otra" es la película del año

Al ser una sátira, “Una batalla tras otra” representa a todos sus personajes desde sus desbordes. Una lectura demasiado literal, propia de esta época que sigue buscando mensajes subrayados e inequívocos en el arte, hizo que cierta parte del público se embarcara en un debate sobre si la película era de derecha o de izquierda. Esa conversación inútil no hizo más que enaltecer el filme y atraer espectadores. Y vale aclarar que si bien se ríe un poco de todos sus personajes, queda bastante claro quiénes son "los buenos" y "los malos", para quienes necesiten ese marco.

“Una batalla tras otra” generó 200 millones de dólares en la taquilla global, convirtiéndose en el trabajo más convocante de PTA en toda su carrera. Además, está en los primeros puestos de la mayoría de las listas de “lo mejor de 2025” de medios nacionales e internacionales. Sólo por nombrar algunos ejemplos, aparece en primer lugar en Rolling Stone y OtrosCines, segunda en el New York Times, y tercera en Variety. En Letterboxd, uno de los medios y redes sociales más populares para reseñar películas, figura tercera entre las mejores rankeadas del año por los usuarios.

Por supuesto, la buena respuesta a la película tuvo su correlato también en la temporada de premios, que acaba de comenzar. Viene de ganar el galardón a Mejor Película en los Premios Gotham (que entrega el cine independiente) y es la más nominada en los Globos de Oro 2026, con nueve candidaturas. En la ceremonia que tendrá lugar el 11 de enero, “Una batalla tras otra” competirá en las categorías Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion (también de PTA), Mejor Actor Protagónico (DiCaprio), Mejor Actriz Protagónica (Chase Infiniti), Mejor Actor y Actriz de Reparto /Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor), y Mejor Banda Sonora Original (Jonny Greenwood).

El 22 de enero se anuncian los nominados para la próxima edición de los Oscar (que se celebrarán el 15 de marzo) y se espera que “Una batalla tras otra” coseche un buen número de candidaturas, posicionándose como una de las favoritas tempranas para los premios.

murio james ransone, actor de it: capitulo dos

Murió James Ransone, actor de "It: capítulo dos"

De bajo perfil, Ada estuvo en 2014 en Venecia para el casamiento de su hermano.

George Clooney despidió a su hermana: "Nunca conocí a alguien tan valiente"

Más de 700 mil personas disfrutaron de Párense las manos III 

Párense de Manos III: Gero Arias, Manu Jove y Flor Vigna, grandes ganadores 

John Lydon toca en 2026 en La Sala de las Artes.

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Es lo que indica el protocolo en personas con síntomas compatibles. En la Argentina se detectaron varios positivos. Quiénes deben vacunarse

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía
La Región

Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo
LA CIUDAD

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo
La Ciudad

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca
Ovación

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo
LA CIUDAD

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Rosario bajo alerta amarillo: cómo estará el tiempo durante la semana

Rosario bajo alerta amarillo: cómo estará el tiempo durante la semana

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

