Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue de las favoritas del público y la crítica. Ya está disponible en streaming

“Una batalla tras otra” es la película del año. Dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, no sólo fue muy bien recibida por la crítica y por el público, sino que protagonizó las charlas cinéfilas a nivel global. Después de un exitosísimo paso por salas, el pasado 19 de diciembre desembarcó finalmente en streaming: se puede ver en HBO Max.

El décimo filme del realizador estadounidense dio que hablar desde su estreno en salas a finales de septiembre. Si bien las novedades de PTA (las siglas que sintetizan el nombre del director de “Magnolia”, “Boogie Nights” y “Petróleo Sangriento”, entre muchas otras) siempre generan entusiasmo y merecen atención, “Una batalla tras otra” concentró interés por varios motivos.

Por un lado, es una excelente sátira política en un clima global de máxima polarización y de violencia. La película, basada en la novela “Vineland” (1990) de Thomas Pynchon, narra la historia de Pat Calhoun (DiCaprio), un ex revolucionario de un grupo de izquierda llamado French 75, que vive en la clandestinidad con su hija Charlene/Willa (interpretada de manera increíble por la joven Chase Infiniti). Cuando un militar que enfrentó en su pasado (el Coronel Lockjaw, Sean Penn en uno de los mejores roles de su carrera) vuelve a buscarlo, recurre a viejos y nuevos aliados para escapar.

Por qué "Una batalla tras otra" es la película del año

Al ser una sátira, “Una batalla tras otra” representa a todos sus personajes desde sus desbordes. Una lectura demasiado literal, propia de esta época que sigue buscando mensajes subrayados e inequívocos en el arte, hizo que cierta parte del público se embarcara en un debate sobre si la película era de derecha o de izquierda. Esa conversación inútil no hizo más que enaltecer el filme y atraer espectadores. Y vale aclarar que si bien se ríe un poco de todos sus personajes, queda bastante claro quiénes son "los buenos" y "los malos", para quienes necesiten ese marco.

“Una batalla tras otra” generó 200 millones de dólares en la taquilla global, convirtiéndose en el trabajo más convocante de PTA en toda su carrera. Además, está en los primeros puestos de la mayoría de las listas de “lo mejor de 2025” de medios nacionales e internacionales. Sólo por nombrar algunos ejemplos, aparece en primer lugar en Rolling Stone y OtrosCines, segunda en el New York Times, y tercera en Variety. En Letterboxd, uno de los medios y redes sociales más populares para reseñar películas, figura tercera entre las mejores rankeadas del año por los usuarios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HBO Max Latinoamerica (@hbomaxlat)

Por supuesto, la buena respuesta a la película tuvo su correlato también en la temporada de premios, que acaba de comenzar. Viene de ganar el galardón a Mejor Película en los Premios Gotham (que entrega el cine independiente) y es la más nominada en los Globos de Oro 2026, con nueve candidaturas. En la ceremonia que tendrá lugar el 11 de enero, “Una batalla tras otra” competirá en las categorías Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion (también de PTA), Mejor Actor Protagónico (DiCaprio), Mejor Actriz Protagónica (Chase Infiniti), Mejor Actor y Actriz de Reparto /Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor), y Mejor Banda Sonora Original (Jonny Greenwood).

El 22 de enero se anuncian los nominados para la próxima edición de los Oscar (que se celebrarán el 15 de marzo) y se espera que “Una batalla tras otra” coseche un buen número de candidaturas, posicionándose como una de las favoritas tempranas para los premios.