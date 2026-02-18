La Capital | La Ciudad | paro

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Los trabajadores nucleados en Coad se adhieren a la huelga de Conadu y además votan entre dos mociones de medidas de fuerza para después

18 de febrero 2026 · 11:01hs
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en el gremio Coad adhieren al paro convocado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) para este jueves 19 de febrero, jornada en la que se tratará la reforma laboral en Diputados. Además, analizan medidas de fuerza por tiempo indeterminado.

"La posición unánime de la Asamblea fue profundizar el plan de lucha salarial, por la apertura de la paritaria nacional y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario", expresó Coad en un comunicado. En ese sentido, el gremio docente de la UNR define entre dos mociones de medida de fuerza, y ambas incluyen la posibilidad de realizar un paro por tiempo indeterminado.

>> Leer más: Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

La medida de fuerza de los docentes de la UNR

Además de confirmar el paro de este jueves 19 de febrero, el gremio abrió una votación docente sobre dos medidas de fuerza para continuar el plan de lucha salarial. Ambas incluyen la posibilidad de ir al paro por tiempo indeterminado.

La primera moción consta de las siguientes medidas de fuerza: una semana de paro en marzo (a partir del 16/03), dos semanas en abril, tres semanas en mayo y paro por tiempo indeterminado a partir de junio. La segunda moción es de paro por tiempo indeterminado a partir de marzo.

"Ambas mociones se proponen como posiciones para construir medidas de lucha coordinadas con las federaciones y asociaciones de base docentes de todo el país", expresó Coad.

