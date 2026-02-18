El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas fuertes para arrancar el jueves

El viernes a la noche, otro alerta amarillo. Las temperaturas máximas continuará elevadas, en torno a los 30º, y tendrían apenas un leve descenso recién el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para la madrugada de este jueves en Rosario un alerta naranja por tormentas fuertes, mientras que la mañana tendrá un alerta amarillo, aunque las temperaturas máximas continuará elevadas, en torno a los 30º.

La madrugada del jueves llega con un alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 70 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Para la mañana hay un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Luego de una mínima de 21º, para la tarde se espera una máxima de 30º y algunas chances de tormentas aisladas, mientras que a la noche estaría mayormente nublado con un registro de 25º.

El viernes arrancaría mayormente nublado, con posibles tormentas a la tarde y un nuevo alerta amarillo para la noche por tormentas fuertes. La temperatura máxima se mantendría en 30º y la mínima bajaría a 16º.

El sábado tiene entre 40 y 70 por ciento de probabilidades de tormentas matutinas, y bajas chances de tormentas aisladas desde la tarde. Las marcas irían de 28º a 17º.

Para el domingo anticipan cielo mayormente nublado, una máxima de 29º y una mínima de 17º.

El lunes tiene algunas probabilidades de chaparrones, con 30º de máxima y 17º de mínima.

El SMN anuncia para el martes cielo parcialmente nublado, una temperatura máxima de 29º y una mínima de 17º.