La Capital | Zoom | cine

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

Una de las salas públicas de la ciudad anunció su programación tras el receso de verano y hay varias candidatas a los Premios de la Academia

9 de febrero 2026 · 11:58hs
Fue sólo un accidente

"Fue sólo un accidente", la película iraní ganadora de Cannes y nominada al Oscar, se podrá ver en febrero en el Cine El Cairo

El Cine El Cairo reabre sus puertas este jueves 12 de febrero, tras un poco más de un mes de receso de verano. La sala pública anunció su programación de regreso y, entre sus usuales propuestas diversas y de calidad, hay varias películas nominadas al Oscar. De esta manera, el público rosarino tendrá una oportunidad de ver en pantalla grande, y antes de la ceremonia, algunas de las candidatas.

Los Premios Oscar tendrán lugar el domingo 15 de marzo. Mientras se espera la ceremonia, es momento de ponerse al día con las nominadas. Los filmes que lideran las nominaciones, como Sinners” o “Una batalla tras otra”, están hace ya tiempo disponibles para ver en plataformas (ambas en HBO Max), después de un exitoso paso por cines. Otras como “Hamnet” o “Marty Supremo” se estrenaron en las últimas semanas y todavía están en cartelera.

En este contexto, El Cairo incluyó en su programación de febrero tres filmes que integran distintas categorías de los prestigiosos galardones. Por un lado, se podrá ver “Valor sentimental”, la película noruega dirigida por Joachim Trier, que acumuló ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto (con doblete también sorpresivo de Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning) y Mejor Actor de Reparto.

Embed - ARCO (Tráiler Oficial) - [Subtitulado]

>> Leer más: Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Si bien todavía puede verse en alguna sala comercial, y se espera que el 13 de febrero desembarque en MUBI, la sala pública la proyectará el jueves 12, con sus precios amigables de siempre.

Por otro lado, el jueves 26 de febrero, se podrá ver “Fue sólo un accidente”, del iraní Jafar Panahi, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes y filmada en la clandestinidad, tuvo un breve paso por algunas salas comerciales y el Cine El Cairo ofrece una oportunidad única de verla en pantalla grande.

También está en la programación “Arco”, la película francesa de ciencia ficción que compite en la categoría Mejor Película Animada. Dirigida por Ugo Bienvenu, y producida por Natalie Portman, narra una historia situada en el año 2075: Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a Arco, un misterioso niño con un traje de arcoíris, a quien ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar. Se estrenó en algunas salas a comienzos de febrero, pero El Cairo la proyectará el jueves 19 de febrero.

Más películas en el Cine El Cairo

Además de las nominadas a los Oscar, El Cairo tendrá de todo en su cartelera. En conjunto con el Centro Cultural Parque de España, presentan el "Ciclo Internacional de Proyecciones: Premios Goya": una muestra itinerante con títulos ganadores de la última edición de los Premios Goya. En este marco, y con entrada gratuita, se podrán ver las películas "La estrella azul" (de Javier Macipe), "Mariposas negras" (de David Baute), "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" (de Antón Álvarez), de "Segundo premio" (de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez), y "La habitación de al lado" (la más reciente de Pedro Almodóvar).

>> Leer más: Al aire libre y en la terraza: vuelve "Apantallate", ciclo de cine gratis en Plataforma Lavardén

También reestrena "Sin aliento" (1960), de Jean-Luc Godard, un clásico de la nouvelle vague francesa. Para completar un doble programa ideal, se estrena "Nouvelle Vague", una de las más recientes películas de Richard Linklater (que en 2025 también lanzó "Blue Moon"), que justamente narra el proceso de realización de "Sin aliento".

Por supuesto, no faltarán los estrenos nacionales. En este marco, se podrán ver "Tres tiempos", un drama de Marlene Grinberg, y "The bewilderment of Chile", la nueva de Lucía Seles.

Noticias relacionadas
El impacto de la crisis se siente en el cine

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

El Pity Álvarez tocó la guitarra junto a un conjunto de artistas locales

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

Bad Bunny llevó sus raíces puertoriqueñas al Super Bowl

Las referencias latinas de Bad Bunny en el Super Bowl: invitados, escenas simbólicas y banderas

Bad Bunny causó furor con su show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

Increíble show de Bad Bunny en el Super Bowl: Lady Gaga, Ricky Martin y un mensaje poderoso

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Lo último

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

La ruta, que actualmente opera con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis vuelos en julio y contará con una frecuencia diaria desde septiembre

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral
Política

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Ovación
Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Por Gustavo Conti
Ovación

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Policiales
Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

La Ciudad
Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
La Ciudad

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: La ley es demasiado frágil

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: "La ley es demasiado frágil"

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso