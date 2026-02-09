El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

Una de las salas públicas de la ciudad anunció su programación tras el receso de verano y hay varias candidatas a los Premios de la Academia

"Fue sólo un accidente", la película iraní ganadora de Cannes y nominada al Oscar, se podrá ver en febrero en el Cine El Cairo

El Cine El Cairo reabre sus puertas este jueves 12 de febrero, tras un poco más de un mes de receso de verano. La sala pública anunció su programación de regreso y, entre sus usuales propuestas diversas y de calidad, hay varias películas nominadas al Oscar. De esta manera, el público rosarino tendrá una oportunidad de ver en pantalla grande, y antes de la ceremonia, algunas de las candidatas.

Los Premios Oscar tendrán lugar el domingo 15 de marzo. Mientras se espera la ceremonia, es momento de ponerse al día con las nominadas. Los filmes que lideran las nominaciones, como “ S inners” o “Una batalla tras otra”, están hace ya tiempo disponibles para ver en plataformas (ambas en HBO Max), después de un exitoso paso por cines. Otras como “Hamnet” o “Marty Supremo” se estrenaron en las últimas semanas y todavía están en cartelera.

En este contexto, El Cairo incluyó en su programación de febrero tres filmes que integran distintas categorías de los prestigiosos galardones. Por un lado, se podrá ver “Valor sentimental”, la película noruega dirigida por Joachim Trier, que acumuló ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto (con doblete también sorpresivo de Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning) y Mejor Actor de Reparto.

Si bien todavía puede verse en alguna sala comercial, y se espera que el 13 de febrero desembarque en MUBI, la sala pública la proyectará el jueves 12, con sus precios amigables de siempre.

Por otro lado, el jueves 26 de febrero, se podrá ver “Fue sólo un accidente”, del iraní Jafar Panahi, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes y filmada en la clandestinidad, tuvo un breve paso por algunas salas comerciales y el Cine El Cairo ofrece una oportunidad única de verla en pantalla grande.

También está en la programación “Arco”, la película francesa de ciencia ficción que compite en la categoría Mejor Película Animada. Dirigida por Ugo Bienvenu, y producida por Natalie Portman, narra una historia situada en el año 2075: Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a Arco, un misterioso niño con un traje de arcoíris, a quien ayudará por todos los medios posibles a volver a su hogar. Se estrenó en algunas salas a comienzos de febrero, pero El Cairo la proyectará el jueves 19 de febrero.

Más películas en el Cine El Cairo

Además de las nominadas a los Oscar, El Cairo tendrá de todo en su cartelera. En conjunto con el Centro Cultural Parque de España, presentan el "Ciclo Internacional de Proyecciones: Premios Goya": una muestra itinerante con títulos ganadores de la última edición de los Premios Goya. En este marco, y con entrada gratuita, se podrán ver las películas "La estrella azul" (de Javier Macipe), "Mariposas negras" (de David Baute), "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" (de Antón Álvarez), de "Segundo premio" (de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez), y "La habitación de al lado" (la más reciente de Pedro Almodóvar).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C C Parque de España (@ccpe.rosario)

>> Leer más: Al aire libre y en la terraza: vuelve "Apantallate", ciclo de cine gratis en Plataforma Lavardén



También reestrena "Sin aliento" (1960), de Jean-Luc Godard, un clásico de la nouvelle vague francesa. Para completar un doble programa ideal, se estrena "Nouvelle Vague", una de las más recientes películas de Richard Linklater (que en 2025 también lanzó "Blue Moon"), que justamente narra el proceso de realización de "Sin aliento".



Por supuesto, no faltarán los estrenos nacionales. En este marco, se podrán ver "Tres tiempos", un drama de Marlene Grinberg, y "The bewilderment of Chile", la nueva de Lucía Seles.