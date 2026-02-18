Otra fábrica baja su persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

La histórica marca de neumáticos cierra su planta en San Fernando tas 80 años de historia. Según trascendió, todos los trabajadores serán indemnizados

Otra fábrica anunció su cierre definitivo y el despido de cientos de trabajadores . En esta ocasión, Fate , la histórica marca de neumáticos nacional , baja la persiana de su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, lo que implica que más de 900 trabajadores perderán sus empleos.

En particular, los despidos en Fate ascienden a la totalidad de su plantilla: 920 trabajadores. Según dejó trascender la empresa, todos serán debidamente indemnizados.

Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, es propiedad de la familia Madanes Quintanilla y comenzó a producir en la década de 1940. A pesar de sus ocho décadas de historia , desde la compañía anunciaron que liquidarán su negocio y clausurará definitivamente su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

La noticia del cierre de la planta industrial llega en el marco de la apertura comercial que impulsa el gobierno nacional. En el caso de los neumáticos, las importaciones de productos chinos crecieron considerablemente , y este puede ser uno de los motivos que empujaron a la clausura de la fábrica, sumado a la baja del consumo generalizada.

Despidos que comenzaron en 2024

En mayo del 2024, Fate despedió a 97 trabajadores. En aquel momento, un comunicado oficial de la empresa expresó que la desvinculación de casi un centenar de asalariados se debía a una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”.

En aquel entonces, desde Fate acusaron “abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, y elevada conflictividad gremial”, como motivos que justificaban los despidos.