Furor y polémica por "Cumbres Borrascosas": ¿vale la pena verla en el cine?

Con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas, la adaptación de Fennell suscitó todo tipo de debates, pero sin dudas no pasó desapercibida

Después de su debida espera, las carteleras de cines recibieron este jueves a “Cumbres Borrascosas” (“Wuthering Heights”), una película que desde su anuncio ha cautivado la atención del público alrededor de todo el mundo. Entre cientos de opiniones positivas y negativas, la cinta ha logrado que todo el mundo esté hablando de ella.

Dirigida por Emerald Fennell (“Promising Young Woman”, “Saltburn”), se trata de una adaptación cinematográfica de la clásica novela homónima de 1847 escrita por Emily Brontë , una historia de romance dramático e intoxicante envuelta por la épica de época. La tragedia comienza cuando Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un relato de deseo, amor y locura.

Con Margot Robbie y Jacob Elordi a la cabeza, “Cumbres Borrascosas” promete mucho desde su fotografía y diseño de producción , con vestuarios y maquillajes que trasladan al espectador al siglo XIX. Pero una de las críticas que recibió desde que se conocieron las primeras imágenes fue que Heathcliff, que en la novela era claramente una persona racializada (lo cual es clave para la trama), está interpretado por un actor blanco (Elordi).

Es que así como ha recibido algunos poco elogios de la crítica, también ha sido fuertemente cuestionada y el público tiene una pregunta más que válida: ¿vale la pena ir a verla al cine? Probablemente esa duda solo pueda contestarse una vez vivida la experiencia.

>>Leer más: Estrenos de cine en Rosario: un esperado romance dramático de época, acción extranjera y reestreno de clásicos

image

image

Una adaptación polémica

Hablar de “Cumbres Borrascosas” es hablar de un clásico de la literatura y esto es sin dudas un desafío para cualquier cineasta que decida llevar adelante una adaptación para la pantalla grande. En este sentido, algunos piensan que se debe respetar la obra de la manera más fiel posible, mientras que otros alientan interpretaciones más modernas y hasta provocadoras.

Emerald Fennell se ubica sin dudas en el segundo grupo. Quienes vayan a buscar una película que siga la novela al pie de la letra no la van a encontrar, y es importante que lo consideren antes de ir a la sala. Lo de Fennell fue calificado como una adaptación “intoxicante, trascendente, seductora, hechizante, llena de lujuria, hipnótica", según Courtney Howard en la revista “Fresh Fiction”.

Los más respetuosos de la obra original hicieron su análisis. “Usa este disfraz de una interpretación para destripar una de las novelas más apasionadas y emocionalmente violentas que jamás se han escrito", consideró Clarisse Loughre de “The Independent” con respecto a la adaptación. Por otro lado, en The Hollywood Reporter, David Rooney sentenció: “La revisión de Fennell coquetea con la locura, y si dejas ir a las nociones preconcebidas de cómo debería contarse esta historia, podría decirse que es la película más entretenida de la directora y guionista".

>>Leer más: Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Una fotografía vibrante, una historia que no siempre convence

Aunque la crítica ha sido sobre todo negativa sobre esta nueva adaptación de “Cumbres Borrascosas”, hubo una categoría en la que la mayoría de los análisis ha coincidido de manera positiva. Los visuales de la cinta son destacables y su fotografía está muy bien cuidada.

El trabajo del fotógrafo sueco Linus Sandgreny y el de la diseñadora de producción Suzie Davies ha sido destacado por diferentes análisis. Las habitaciones, los decorados opulentos, los vestidos detallados y suntuosos cuentan su propia historia.

Pero si bien la crítica admiró el cuidado de la imagen, también nacieron diferencias en cuanto al valor de esta característica. Si lo primero para destacar de una historia dramática, tóxica, erótica y desgarradora es su fotografía, ¿la narración, su tono y la tensión entre los personajes es verdaderamente convincente?

Muchos análisis han señalado la falta de algunos componentes esenciales en la trama como el abordaje de las diferencias de clase, la crueldad, el abuso, la moral victoriana y la culpa, todas cuestiones fundamentales denunciadas en la novela original. Ese tono político y provocador de Brontë no sobrevivió a su adaptación cinematográfica. Fennell, como ya hizo en "Saltburn", centró su provocación en la tensión sexual entre los personajes y una sobre estetización de esa dinámica. Un gesto en este sentido es que la película tenga música original de Charli XCX, artista ultrapop con una impronta muy vinculada a la sexualidad moderna.

Pero la pregunta es si el espectador, más allá de la crítica, logra conectar de manera personal con la historia y los personajes. Y eso es un desafío que solo puede ponerse a prueba en las salas de cine.

>>Leer más: Margot Robbie producirá películas basadas en "Los Sims" y el "Monopoly"

Trailer de "Cumbres Borrascosas"