Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios del hampón Esteban Alvarado

Fran Riquelme será juzgado desde el 16 de marzo por homicidios y asociación ilícita en una causa que incluye hechos cometidos mientras estaba detenido.

El 16 de marzo comenzará el juicio oral y público contra Francisco Riquelme , conocido como “Fran”, señalado como exjefe de sicarios de la organización que lideraba Esteban Alvarado . El proceso se desarrollará ante un tribunal integrado por los jueces Gustavo Pérez de Urrechu , Jorge Andrés Rodríguez y Natalia Benvenuto , luego de que la causa fuera elevada a juicio.

Riquelme, de 35 años, será juzgado por una serie de delitos de extrema gravedad cometidos mientras se encontraba detenido en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. La acusación estará a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti , quienes lo imputan por homicidios y asociación ilícita.

Entre los cargos que pesan sobre el acusado se cuentan la asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad, en carácter de jefe u organizador, y el homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por promesa remuneratoria. Este último delito está vinculado al asesinato de Alejandro Ramírez , ocurrido el 20 de junio de 2022, un hecho que la acusación encuadra como sicariato. A esos cargos se suman otros delitos de similar tenor.

Junto a Riquelme serán juzgados otros integrantes de la organización criminal, entre ellos Fernando Cabaña, Fernando Sciretta, Abraham Lemuel, Daniel Martín García, César Acosta Muñoz, Héctor Aguero, Héctor Medina, Mauro Aguiar y Franco Chávez, entre otros. Cada uno afrontará cargos específicos de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos que serán ventilados en el debate.

Riquelme se encuentra actualmente detenido en la cárcel federal de Marcos Paz. Había sido arrestado el 3 de abril de 2020, cuando la Agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación lo detuvo tras una investigación que lo vinculó con una balacera ocurrida en la ciudad de Roldán contra Mariana Ortigala, una mujer que hoy permanece detenida en una causa por extorsión.

Disputas narco y ataques mafiosos

En 2022, “Fran” Riquelme fue imputado como jefe de una asociación ilícita a la que los fiscales atribuyeron una violenta disputa por el control de la venta de droga en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. En ese escenario, la organización habría enfrentado a tiros a una célula de Los Monos liderada por los presos Matías César, Andy Benítez, Julián Aguirre y Mauro Gerez.

De esos enfrentamientos surgieron múltiples homicidios y una seguidilla de balaceras que marcaron uno de los períodos más violentos en esa zona de Rosario.

La última imputación relevante contra Riquelme llegó en julio de 2023, cuando fue acusado de haber instigado una serie de ataques armados contra tres escuelas, un presunto aguantadero, una comisaría de la zona sur y la cárcel ubicada en el distrito oeste de la ciudad. En esos hechos, los tiradores dejaron mensajes mafiosos dirigidos a integrantes de la estructura rival.