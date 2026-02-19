Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Orsi y Gómez ya rifaron gran parte de su crédito en Newell's, no hallaron aún una base confiable y podrían surgir más cambios buscando el primer triunfo

Hasta ahora, este Newell’s juega cada vez peor y, en ese marco de búsquedas podrían surgir aún más modificaciones para ir a Banfield.

Newell's solo, por su propia culpa, se metió en zona de inestabilidad y turbulencias. La dupla Orsi-Gómez no encontró herramientas, ni un mensaje, ni una hoja de ruta para darle sustento y confianza a un equipo que rifó muy rápido su crédito. El comienzo de ciclo se vistió prematuramente de incertidumbre. Y el pasado reciente, que pretendía enterrar y dejar atrás, volvió a tocar socarronamente la puerta.

Esa situación de desconcierto, producto de las muy pobres actuaciones exhibidas en el arranque del Apertura, derivó en una plataforma donde se deben seguir realizando ajustes apuntando a lograr una reacción que continúa dilatando su salida a escena. A esa instancia lo obligan las circunstancias y sus tempraneros pasos en falso.

Hasta ahora, este Newell’s juega cada vez peor, sólo cosechó 2 puntos de 15, en 5 partidos no consiguió triunfos y, en ese marco de búsquedas, cada vez con menos margen de maniobra , podrían surgir aún más modificaciones de cara al choque con Banfield, en condición de visitante, este sábado, a las 19.15, por la 6ª fecha del torneo.

Ese escenario de tensiones internas se desarrolla, se extiende y multiplica preocupaciones con el clásico frente a Central a la vuelta de la esquina. Ese choque, siempre tan determinante en esta ciudad tan pasional y futbolera, se disputará el domingo 1º de marzo en el Coloso, por la 8º jornada del campeonato. Resta una semana y media, y en el parque Independencia todo es confusión y el horizonte no se disipa.

Agitación interna en Newell's

Enmarcado en este estado de agitación autoprovocada, Newell’s podría realizar cambios en todas las líneas teniendo como objetivo inmediato la visita al Taladro. La dupla Orsi-Gómez está definiendo en estas jornadas de entrenamientos en el predio Bella Vista el grado del alcance de los ajustes. Tiene que determinar si va por cirugía a fondo o simplemente por retoques puntuales, más enfocados y segmentados.

Lo cierto es que la producción ante Riestra, en la última fecha, fue la peor performance de este ciclo y ese antecedente inmediato despierta condicionantes de cara a los próximos pasos y las siguientes decisiones. Como no pudo enderezarse ni conseguir tres puntos ante uno que marcha dentro de su misma condición y con problemas similares, todo su transitar se envolvió entre inquietantes signos de alerta.

¿Se recupera Cóccaro en Newell's?

En el ataque, el cuerpo técnico debe resolver si Matías Cóccaro podrá actuar ante Banfield, luego de las contracturas en los sóleos que sufrió en el primer tiempo, que obligó a una temprana sustitución.

Si no llega en condiciones, lo más probable es que siga con la apuesta por dos centrodelanteros y que Juan Ignacio Ramírez continúe en el elenco principal. El Colo entró a los 30’ y señaló el gol en la agonía del pleito, que sacó a Newell’s de una papelón con consecuencias impredecibles.

En ese tanto expuso carácter, se lo pidió a Michael Hoyos, quien había tomado la pelota para ejecutar la pena máxima, y ambos mostraron buena onda y un buen clima entre ellos. Así, todo indica que la delantera podría seguir con esa conformación.

En el medio de Newell's, sin certezas

La estructura del mediocampo hasta ahora no permitió conseguir seguridades ni certezas. Esa zona ni corta ni genera juego y siempre queda sometida a la voluntad del rival de turno. Nunca pudo ejercer dominio y tomar las riendas en ningún duelo para poder llevarlo a trámites favorables para la Lepra.

Los cambios constantes del doble cinco, el corazón del equipo, muestra crudamente los problemas en ese sector, donde se define gran parte de la suerte del desarrollo de los encuentros.

Allí, Rodrigo Herrera, un jugador que la dupla conoce muy bien de su paso por Platense, fue uno de los refuerzos que más solicitó y todavía no se puede hacer patrón del funcionamiento de esa línea tan importante para el equipo.

Frente a Riestra, Marcelo Esponda tampoco rindió y eso abre interrogantes de cara al siguiente choque. Por este volante ingresó David Sotelo, a los 81’, y muestra una de las alternativas que manejan los técnicos en esas posiciones.

Si no, otras de las variantes que utilizaron los entrenadores en el comienzo del campeonato fueron los pibes Jerónimo Gómez Mattar y Valentino Acuña, quienes perdieron esos puestos por bajos rendimientos.

En ese escenario de evaluaciones, también se encuadra la situación de Walter Núñez, uno de los pocos que se está salvando de la malaria general. A pesar de que arrastraba una molestia muscular de la jornada anterior, entró por Facundo Guch en el comienzo del segundo tiempo y al menos forjó una reacción desde su decisión de ir para adelante. Para Ovación, fue una de las figuras de ese cotejo. Hasta ahora, es el único que mostró una rebeldía conducente.

De esta manera, lo más probable es que si sigue recuperándose de esa dolencia aparezca en el once inicial rojinegro. Habrá que ver si la dupla lo hace sacando a Guch, o a Luciano Herrera que volvió a exponer otro bajo rendimiento.

El ex Defensa y Justicia hasta el momento no se parece en nada al que en la temporada pasada se ganó el reconocimiento y el aplauso de los hinchas con despliegue, corridas y goles en partidos importantes.

Vale recodar y puntualizar que Franco García sufrió un desgarro grado 1 del músculo abdominal y se encuentra realizando rehabilitación con evaluación permanente. Lo más probable es que no esté a disposición del cuerpo técnico para visitar al Taladro.

¿Qué harán con Salomón en el fondo?

En esta plataforma de análisis, también se encuadra el caso del defensor Oscar Salomón, quien protagonizó una pifia dentro del área difícil de explicar y de creer, con la que prácticamente le regaló el gol a Riestra.

Después de ese enorme macanazo, por él entró Nicolás Goitea tras el entretiempo, y también habrá que seguir de cerca si la dupla lo mantiene dentro de los titulares o si aplica alguna otra decisión más rigurosa sobre el marcador central que llegó en este mercado de pases, y que también fue uno de los más solicitados por los entrenadores.

En ese marco, Bruno Cabrera, que fue al banco de relevos, podría transformarse en opción.

A la vez, los técnicos deberán decidir si seguirá Jherson Mosquera como lateral izquierdo, quien por naturaleza se desempeña en la otra banda y tampoco se convirtió en garantía. Si bien salvó una en el comienzo sobre la línea, cada vez que aparece es una ruleta rusa y nunca logra asentarse con actuaciones convincentes.

De esta manera, sin victorias y con cada vez más problemas, más dudas y más cuestionamientos sobre el lomo, este Newell’s de la dupla Orsi-Gómez sabe que hay mucho en juego y que deben ir por una muestra de reacción que hasta ahora no logró.