En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos en todo el país

El aeropuerto rosarino anunció la cancelación de todos los arribos y partidas previstos para este jueves de Copa Airlines, Gol y Aerolíneas Argentinas

18 de febrero 2026 · 22:03hs
El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” canceló todos los vuelos previstos para este jueves de Copa Airlines, Gol y Aerolíneas Argentinas, y solamente se confirmaron los servicios de Flybondi, en una jornada que verá afectadas sus operaciones aéreas a nivel nacional por el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en reclamo por el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma laboral.

Aerolíneas Argentinas anunció que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones, y se estimó que la medida tendría un impacto económico de 3 millones de dólares.

En el aeropuerto de Rosario se anunció la cancelación de siete partidas y siete arribos previstos para este jueves, y se confirmaron los cuatro vuelos de Flybondi: el 5994 que llega de Ezeiza a las 6.30, el 5996 que aterrizará proveniente de Maceió a las 19, el 5995 que volará de Rosario a Maceió a las 7.50 y el 5997 con rumbo a Ezeiza de las 20.20.

Arribos cancelados en Rosario

►882 de Copa Airlines desde Panamá de las 0.20

►7722 de Gol desde Río de Janeiro de las 2.00

►7726 de Gol desde San Pablo de las 2.15

►1718 de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque de las 8.30

►1615 de Aerolíneas Argentinas desde Mar del Plata de las 12.35

►1708 de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque de las 17.40

►1215 de Aerolíneas Argentinas desde Florianópolis de las 19.15

Partidas canceladas en Rosario

►Copa Airlines 836 a Panamá de la 1.34

►Gol 7723 a Río de Janeiro de las 2.55

►Gol 7727 a San Pablo de las 4.10

►Aerolíneas Argentinas 1214 a Florianópolis de las 9.20

►Aerolíneas Argentinas 1614 a Mar del Plata de las 13.25

►Aerolíneas Argentinas 1709 a Aeroparque de las 18.10

►Aerolíneas Argentinas 1719 a Aeroparque de las 20.15

Aerolíneas cancela 255 vuelos

De las cancelaciones a nivel nacional de Aerolíneas Argentinas, 219 son vuelos de cabotaje (que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros), 32 a vuelos regionales (con cerca de 5.000 pasajeros impactados) y 4 a vuelos internacionales (que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros).

Desde Aerolíneas anticiparon que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada.

A través de un comunicado, la compañía indicó que adoptó todas las acciones a su alcance para mitigar el impacto de la medida a través de reprogramaciones, adelantamientos y demoras fuera de la franja afectada.

“La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, señalaron.

Recomiendan a quienes tengan vuelos programados para la jornada de mañana, verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva. Quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía.

Explicaron, además, que también se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) y en el sitio web aerolineas.com.

Latam y JetSmart

Mientras tanto, el Grupo Latam indicó que el paro de los gremios que nuclean a los trabajadores de Intercargo (servicios de rampa en todos los aeropuertos de Argentina) motivó la alteración de sus operaciones en Argentina, aunque no todos los vuelos serían cancelados sino que podrían modificarse horarios y fechas. JetSmart, por su parte, canceló los vuelos domésticos e internacionales programados para este jueves.

