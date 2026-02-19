Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

El plantel charrúa con su cuerpo técnico fueron presentados en el Gabino Sosa, con Ovación como testigo. El domingo visita a Muñiz, en cancha de Atlas

Central Córdoba presentó su nuevo plantel y cuerpo técnico que, desde el domingo darán el puntapié inicial en el torneo de la Primera C, temporada 2026. En el debut, el Matador visitará a Muñiz en la cancha de Atlas, a partir de las 17. La expectativa es muy grande para el club de Tablada. Para este campeonato se reforzó con jugadores experimentados como los casos de Nery Domínguez (viene de jugar en San Lorenzo), Cristian “Pato” Sánchez (San Martín de San Juan), el arquero Matías Giroldi , mientras que Paulo Killer renovó por otro año con los charrúas.

Como cada inicio torneo, los clubes del ascenso de la ciudad tienen como un ritual la presentación de los planteles que afrontarán una nueva temporada y en esta oportunidad el Diario La Capital compartió la producción fotográfica junto a jugadores, técnicos y los colaboradores del Matador en el estadio Gabino Sosa .

El Charrúa tendrá un año muy exigente. Comenzará a transitar un nuevo torneo, que tendrá el mismo formato que en 2025, y está compuesto por dos zonas: A y B. Los azules de Tablada están en la zona B junto con: Cañuelas, Luján, Fénix, Atlas, El Porvenir, Deportivo Español, Leones FC, Central Ballester, Sportivo Barracas, Muñiz , General Lamadrid, Yupanqui y Claypole . En la fecha 12 disputará el partido interzonal ante Argentino en el estadio Olaeta.

Los charrúas hicieron un buen mercado de pases y se reforzaron con 14 futbolistas para afrontar la cuarta categoría de la AFA: Cristian Sánchez, Matías Giroldi, Matías Córdoba, Nery Domínguez, Benjamín Galucci, Franco Fernández, Renzo Altamura, Santiago Arduino, Brian Otero, Gino Albertengo, Tomás D’Amico, Stéfano Pizzio y Luca Pasinato.

Tras el riguroso entrenamiento comandado por la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis, Ovación dialogó con varios fútbolistas e incluso dirigentes, a cuatro días del debut en el campeonato.

Charrua Diego Acoglanis, uno de los técnicos de Central Córdoba, da indicaciones en medio del entrenamiento. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Omar Vicente (presidente)

“Hay muchísima expectativa porque conformamos un gran grupo humano y un gran equipo. Creo que tanto los chicos que se quedaron como los que vinieron hacen que nos podamos ilusionar. Hemos podido sumar a Nery Domínguez, creo que es el refuerzo de mayor jerarquía de todo el ascenso en general y va a jugar en el Charrúa. También se dieron los regresos del Pato Sánchez y Matías Giroldi, todo esto hace que uno se entusiasme. Estamos con mucha ganas de arrancar y de que sea un año muy lindo para Central Córdoba, en lo futbolístico como en lo institucional. Entre todos apuntamos a podamos repetir o mejorar lo que hicimos el año pasado. El objetivo es lograr el ansiado ascenso a la Primera B”.

Julio Leidi (vicepresidente)

“En lo personal es un sueño poder ser parte de la nueva dirigencia de Central Córdoba y desde el primer momento que fuimos comisión nos pusimos a trabajar en el armado del nuevo equipo para disputar la Primera C. Pasaron varios meses de la dolorosa eliminación ante Deportivo Español, pero a tres días del inicio de un nuevo torneo logramos armar un equipo competitivo con la gran figura de Nery Domínguez. También se sumaron el Pato Sánchez, Matías Giroldi y otros muy buenos jugadores. Y contamos con un cuerpo técnico de excelencia, como también sus colaboradores, que están en todos los detalles del plantel. Desde el domingo arrancamos la ilusión del ascenso en la cancha de Atlas, ante Muñiz”.

Daniel Teglia (técnico)

“La expectativa siempre es muy alta, pero somos realistas. Hoy veía la foto, la última que nos hicieron, 21 jugadores nuevos. O sea, una locura. Armar un plantel todos los años y que tenga el rendimiento no es fácil. Y sobre eso, tener expectativas no habla solo de optimismo. Es que tenemos mucha confianza en lo que hacemos, en lo que el club se está transformando, pero bueno, ojalá tengamos el mismo juego que el año pasado y estos jugadores demuestren en la cancha por qué vinieron al club. No hay que perder la calma, estamos por empezar y tenemos muchas ganas. Si estamos calmados, respiramos y paramos la pelota, podemos pensar mejor. Lucidez hay. Ya empezará el domingo el tema con los nervios y la locura, pero donde estamos nosotros hay que transmitir eso, calma, seguridades y después a rodar la pelota y ver para qué estamos”.

Diego Acoglanis (técnico)

“Arrancamos la semana previa del inicio del campeonato, la más importante de toda la pretemporada, porque ya terminamos de afinar todo de acuerdo a lo que uno va pretendiendo de acá al domingo, pero con la tranquilidad de que se hicieron las cosas dentro de lo planificado. Tuvimos la suerte de poder traer jugadores, más allá de todos lo que se fueron. Es fundamental que el equipo arranque con el pie derecho en el torneo. Estamos tranquilos y confiamos en lo que tenemos, sabemos que es un campeonato duro. Nosotros tenemos lo nuestro y nunca fuimos menos que nadie. El camino es muy largo y confío en que el plantel nos va a dar muchas alegrías”.

Matías Giroldi (arquero)

“Es una alegría bárbara volver a un club que quiero mucho, con la ilusión y toda la fe para esta nueva temporada. Continuamos con el proyecto que tiene la institución, sabemos que la vara está alta, pero ojalá que este sea el año del ascenso a la Primera B. Hace cuatro años me tocó irme, dejé un gran recuerdo en el club. Hoy me encuentro nuevamente en el lugar donde quiero estar y estoy feliz. Ahora hay que seguir por el mismo camino, hay que buscar lo mejor para Córdoba. Siempre digo que para estar en la historia grande de un club hay que lograr grandes cosas, ojalá que sea el comienzo de ese proceso”, dijo el arquero y añadió. “En mi regreso encontré un club muy lindo, se está acomodando y me pone muy bien. Me tocó estar en tiempos en los que vi muchas cosas malas, pero ahora es distinto. Lo único que le falta es poder dar ese salto de calidad y llegar a la Primera B. Ahora podré compartir con mi familia cada fin de semana en el Gabino Sosa y con mi nena Guillermina, que tiene cuatro años. Ella nació en Rosario y por mi trabajo me tocó emigrar a otra ciudad. Ahora lo va a disfrutar mucho”.

Charrua2 El Charrúa se reforzó de buena manera para ir nuevamente en busca del ascenso a la Primera B. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Nery Domínguez (volante)

“Estoy contento, con la expectativa alta, obviamente como todos los inicios, con la mayor ilusión. Se viene una semana linda, esperemos arrancar el torneo de la mejor manera. Nos venimos preparando bien para comenzar con el pie derecho. Me sumé a una gran institución, con mucha historia, acepté este desafío y desde el primer día me comprometí con el grupo, con el cuerpo técnico y con los dirigentes, de ser parte de este proyecto. Ojalá que podamos cumplir con los objetivos que nos propusimos”, aseveró Domínguez.

El jugador tenía muchas propuestas y decidió quedarse en la ciudad. “En principio, lo dije varias veces, fue una decisión familiar y personal, que veníamos manejando. Gracias a Dios pasé por grandes instituciones, lo que me genera orgullo, pero hoy estoy en otra etapa de mi vida, apuntando a este proyecto. Ojalá podamos cumplir los objetivos que nos trazamos, es un desafío más de mi carrera. Es difícil, pero lo tomé con muchas ganas y lo que todos queremos es dejar una huella en Central Córdoba”.

Paulo Killer (defensor)

“Tengo la ilusión de siempre y con muchas ganas. Hicimos una muy buena pretemporada, estamos contentos y con la ansiedad de que llegue el primer partido para poder desarrollar y buscar el juego que queremos para esta temporada. Nuestro objetivo es el ascenso. Con las llegadas de Nery Domíguez, Matías Giroldi y el Pato Sánchez, el plantel ganó mucha experiencia. Se fueron buenos jugadores, pero llegaron otros para reemplazarlos. Con respecto a lo personal, me siento muy bien y eso para mí es muy importante. Estoy acá porque tengo muchas ganas de ascender, no quiero estar de paso. Quiero darle a Central Córdoba otro ascenso y sería muy importante para terminar mi carrera. Pasaron 14 años de aquel ascenso y es el momento para que el club vuelva a lograr algo importante para su historia”. Y por último se refirió a la nueva dirigencia de Córdoba: “Hay una nueva dirigencia, gente que se ha sumado y muy positiva. Conozco la capacidad que tienen y quiero desearles lo mejor en este año. Necesitamos el apoyo de todos los charrúas para dar el salto calidad en esta temporada”.

Brian Otero (delantero)

“Es un nuevo club y estoy con muchas expectativas. Hicimos una buena pretemporada y ya estamos pensando en el fin de semana en ir a buscar un buen resultado. El plantel me recibió muy bien, eso es importante porque hay buena gente y buen grupo. De esa manera se consiguen las grandes cosas y Córdoba lo tiene. Conozco a Diego Acoglanis, tenemos una buena relación, compartimos buenos momentos. Los dos fuimos parte del plantel en Adiur y conseguimos el ascenso”.

Postales del Gabino Sosa

El cuerpo técnico del Matador: Daniel Teglia, Diego Acoglanis, Rodrigo Airaudo, Martín Díaz, Gastón Conrad, Matías Ricosa, Lautaro Medina, Martín Busso, Laura Tallano, Julieta Martini, Romina Jure, Juan Domingo y Juan Cruz González (utileros).

Postal1 Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Psicóloga y nutricionistas: El cuerpo técnico de Córdoba sumó las nuevas profesionales para estar muy cerca del plantel. Las integrantes son: Laura Tallano (psicóloga); Julieta Martíni y Romina Jure (nutricionistas).

Postal2 Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El vice y los utileros charrúas: Julio Leidi (vicepresidente ), junto a los utileros Juan Domingo González y Juan Cruz González (hijo). Buena relación entre el directivo y los “todoterreno” que tiene la institución de barrio Tablada.

Postal3 Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Nuevas caras juveniles en el barrio Tablada: Juveniles con primer contrato: Tomás D’Amico, Fausto Moresco, Stéfano Spizzio, Valentino Rossi, Mateo Spelzini, Santiago Arduino, Ignacio Sosa, Leo Fagúndez y Martín Porta.