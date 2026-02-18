Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que este jueves se sumará al paro de la CGT

El gremio local siguió la línea de la UTA nacional y se adherirá a la medida de fuerza de la central obrera en contra de la polémica reforma laboral

Los choferes del transporte público nucleados en la UTA Rosario resolvieron sumarse al paro nacional por 24 horas dispuesto para este jueves por la CGT. Esta adhesión es clave para el éxito de la huelga ya que los rosarinos quedarán sin movilidad en caso de que no se unan a la protesta.

De esta manera, Rosario no tendrá este jueves transporte público de pasajeros. Sumado al paro de los peones de taxis, que acotarán la disponibilidad de unidades, las calles de la ciudad tendrán una imagen atípica.

Así, UTA Rosario confirmó que a partir de la 0 hora de este jueves habrá una huelga de 24 horas en el transporte urbano, de media y larga distancia en Rosario y la región. "Permanentemente están atacando al trabajador y no tenemos soluciones a los reclamos del gremio", señaló Sergio Mancini, secretario adjunto de UTA Rosario en conferencia de prensa y agregó: "Los trabajadores que no están registrando hace dos años que están esperando un presente mejor, pero los trabajadores pierden en cada una de las circunstancia".

Mancini ponderó el rol de los trabajadores y reconoció que "muchas actividades están perdiendo trabajadores". En este sentido, apuntó que la seccional Rosario no sufre recortes de afiliados, "pero vivimos de los trabajadores" que a diario consumen el transporte.

La Secc Rosario adhiere a la medida dictada por el Consejo Directivo Nacional de UTA pic.twitter.com/KQ9yCdmSwt — utarosario (@UtaRosario) February 18, 2026

Miguel Vivas, líder de la CGT Rosario, había asegurado que la UTA local se unirá al paro: “los colectiveros también van a adherir. Esto perjudica a todos los trabajadores y también a comerciantes, la industria, los estudiantes y los maestros. Hoy todos nos vemos perjudicados por las medidas que está tomando el gobierno”.

El paro de la UTA a nivel nacional

Desde la cúpula de la CGT anticiparon un paro “contundente” y esto tiene correlación con la decisión de Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional, a la que la siguieron todas sus delegaciones en las provincias, de sumarse al paro. "La UTA ha resuelto adherir al paro general convocado en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral", manifestó el gremio en un comunicado que lleva la firma del secretario general a nivel nacional, Roberto Fernández.

La decisión de la UTA, explican, se fundamenta sobre el proyecto de ley, pero también "por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real".

>> Leer más: La CGT dice que el paro nacional será contundente por más que no movilice

"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral", añadieron desde la UTA nacional y explicaron que su decisión es "una respuesta gremial clara, firme y representativa".

La adhesión al paro para la uta "no responde a intereses sectoriales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida".

Por último, el gremio de choferes convocó a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza "en todo el territorio nacional para corta, mediana, larga distancia, combi y subterráneo".

La CGT Rosario adhiere al paro: "La gente la está pasando mal"

La Confederación General del Trabajo (CGT) decretó un paro total de actividades, sin movilizaciones, en protesta por la ley de reforma laboral que obtuvo media sanción y que será tratado por la Cámara de Diputados el jueves próximo. La delegación Rosario adelantó que va a adherir a la jornada de protesta, según lo indicó este lunes su líder, Miguel Vivas.

En declaraciones a LT8, el referente de la CGT Rosario señaló que el proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional “va en contra de los derechos de los trabajadores". Luego añadió: "No estamos en contra de tratar una ley. En algún momento nos tendremos que juntar para modernizar una ley. En eso estamos de acuerdo. Han cambiado modalidades de trabajo que habrá que agregar a los convenios colectivos”.

“Pero esta ley no moderniza nada. Al contrario, ataca los derechos a los trabajadores. Uno de los puntos en los que lo estamos en contra son los cambios en las indemnizaciones. Si la ley va a fomentar el trabajo, abaratar las indemnizaciones generará más despidos, además de que el dinero saldrá de los aportes jubilatorios. Eso no lo vamos a aceptar y ahora sumaron los descuentos de sueldos por licencias por salud, algo que no se había hablado en su momento”, subrayó el dirigente local.

Vivas hizo referencia a la sorpresiva incorporación del artículo que dispone reducciones de sueldos por ausencia por enfermedad, algo que tomó por sorpresa a muchos senadores. “ Es muy irresponsable de parte de parte de los senadores que no se tomaron el tiempo para analizar el proyecto completo. Van al recinto y votan una ley de la que no conocen todos los artículos”, agregó.