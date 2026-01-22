La Capital | Zoom | Oscar

Oscar 2026: dónde ver todas las películas nominadas

Los candidatos se conocieron este jueves a la mañana. "Sinners", marcó un nuevo récord con 16 nominaciones.

22 de enero 2026 · 13:32hs
Sinners

"Sinners", la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, rompió un récord histórico al acumular 16 nominaciones en los premios Oscar

Este jueves por la mañana se anunciaron los nominados a los Oscar 2026. Los candidatos en las veinticuatro categorías se dieron a conocer, como es costumbre, a través de una transmisión en vivo que en esta oportunidad estuvo conducida por Danielle Brooks y Lewis Pullman. Tal como se esperaba, las más nominadas fueron "Sinners", que marcó un nuevo récord con un total de 16 nominaciones (la marca anterior era de catorce y la sostenían tres películas: "All About Eve, "Titanic", y "La La Land"), y "Una batalla tras otra", con trece candidaturas.

La 98ª entrega de los premios tendrá lugar el 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, y Conan O’Brien será el maestro de ceremonias, al igual que en 2025. El evento se transmitirá en vivo para 200 territorios, incluyendo Argentina, donde se podrá ver a través de la señal TNT y la plataforma de streaming HBO Max. Tal como había anticipado la Academia, todas las categorías tuvieron cinco candidatos, con excepción de Mejor Película, que tuvo diez.

Mientras se espera el gran día, hay que aprovechar para ponerse al día con los títulos nominados. Las dos que encabezan la lista son afortunadamente de muy fácil acceso: ambas están disponibles para ver en HBO Max.

Leer más: Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con "Belén"?

Dónde ver las nominadas a Mejor Película

"Hamnet", la nueva película de Chloé Zhao (ganadora del Oscar en 2021 por "Nomadland"), consiguió diez nominaciones. Se trata de un drama histórico basado en la novela homónima de Maggie O'Farrell (coguionista del filme junto a Zhao), que se centra en la vida de la esposa de William Shakespeare, Agnes Hathaway, y la trágica muerte de su hijo Hamnet. Es decir, narra la historia poco conocida que inspiró “Hamlet”. Competirá en todas las categorías principales, y Jessie Buckley es favorita a llevarse la estatuilla como Mejor Actriz Protagónica. Está programado que llegue a las salas de cine de Argentina el próximo 5 de febrero.

"Marty Supremo" tiene nueve nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Protagónico para Timothée Chalamet, que es además el gran candidato a llevarse el premio (viene de ganar el Globo de Oro y el Critics Choice). Inspirada libremente en la historia del jugador de tenis de mesa estadounidense Marty Reisman, narra la historia de Marty Mauser, un joven que en plenos años cincuenta decide convertirse en el máximo competidor de ping pong en el mundo. Está actualmente en cartelera de cine, así que no hay que perderse la oportunidad de verla en pantalla grande.

"Valor sentimental", la película noruega dirigida por Joachim Trier, acumuló ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director (una sorpresa en la categoría), Mejor Película Internacional, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto (con doblete también sorpresivo de Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning) y Mejor Actor de Reparto. En esta última, Stellan Skarsgard es favorito, con sobrado merecimiento. También se puede ver en salas de cine, y se espera que más adelante esté en el catálogo de MUBI (quien está a cargo de la distribución del filme).

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado


Leer más: El año del terror: las películas más vistas del 2025 son de género

"Frankenstein", la versión de Guillermo Del Toro del clásico de terror, tiene también ocho nominaciones. En los Critics Choice, se impuso en varias categorías artísticas como Diseño de Vestuario, Maquillaje y Peluquería, y Diseño de Producción, y tiene grandes chances de ganar en alguna o varias de esas ternas también en los Oscar. Además, Jacob Elordi, uno de los galanes indiscutidos de su generación, consiguió meterse en la disputa por Mejor Actor de Reparto, por su interpretación del Monstruo. Está disponible para ver en Netflix.

"Train Dreams", una de las que llegó con perfil más bajo, recibió cinco nominaciones, incluyendo Mejor Película. Dirigida por Clint Bentley, basada en una novela corta homónima, narra la vida a lo largo de ochenta años de Robert Grainier (interpretado por Joel Edgerton, que a pesar de las expectativas quedó afuera de la categoría de Mejor Actor Protagónico), en las cercanías de un pueblo ferroviario. Se estrenó en Sundance a principios de 2025 y desde noviembre se puede ver en Netflix.

"El agente secreto", del grandísimo Kleber Mendonça Filho, hizo historia para Brasil al convertirse en la primera película de ese país en recibir cuatro nominaciones en los Oscar, incluyendo Mejor Película. Es la gran favorita para quedarse con la estatuilla a Mejor Película Internacional. En línea con "Todavía estoy aquí" (la película que en 2025 ganó el primer Oscar para Brasil), "El agente secreto" narra una historia situada en la dictadura militar. Está previsto que llegue a cines argentinos el 26 de febrero.

Embed - Trailer de El agente secreto (O agente secreto — The Secret Agent) subtitulado en español (HD)

Leer más: Estrenos de cine en Rosario: suspenso argentino, terror extranjero y el reestreno de una saga icónica

"F1: la película", de inesperada aparición en la categoría Mejor Película, sumó cuatro nominaciones y se puede ver en Apple TV+. "Bugonia", la nueva de Yorgos Lanthimos (el director griego que en 2023 recibió bastante atención en los Oscar por "Pobres criaturas"), también consiguió cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Película. Emma Stone está nominada como Mejor Actriz Protagónica por su interpretación de la CEO de una compañía farmacéutica que es secuestrada por un conspiranoico que sospecha que un alienígena.

Otras películas nominadas

En las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz aparecieron dos intérpretes que no son parte de las más nominadas. Por un lado, Rose Byrne entró por su increíble performance en "If I Had Legs I'd Kick You", que todavía no está disponible en plataformas. Por otro lado, Ethan Hawke sorprendió al obtener una nominación por "Blue Moon" de Richard Linklater, que pasó sin mucha pena ni gloria, a diferencia de "Nouvelle Vague", la otra que estrenó el mismo director en 2025. Tampoco está en los catálogos de streaming aún.

Para quienes gustan de indagar también en las categorías menos populares, una de las más polémicas fue Mejor Largometraje Documental, que dejó afuera a alguno de los más celebrados del año como "Cover-Up" o "Deaf President Now!". Entre las efectivamente seleccionadas está "Come See Me in the Good Light", sobre el vínculo entre Andrea Gibson (poeta no binarie que falleció en 2024) y su pareja Megan Falley, que se puede ver en Disney+. Otra nominada (y quizás favorita) es "La vecina perfecta", que podría haber sido un true crime más de Netflix, pero que se destacó por su abordaje de las tensiones raciales en el centro del caso real que cuenta.

Embed - The Alabama Solution | Official Trailer | HBO

Leer más: "Belén", de Dolores Fonzi, nominada a "Mejor película iberoamericana" en los Premios Goya

"Alabama: Presos del Sistema", disponible en HBO Max, narra los abusos que sufren las personas privadas de su libertad en una cárcel de Alabama, a través de imágenes que tomaron los propios presos con celulares de contrabando que les facilitaron los realizadores del documental. Uno de ellos es Andrew Jarecki, reconocido por dirigir dos de los mejores documentales de true crime del siglo XXI como son "Capturando a los Friedman" y "The Jinx".

La película argentina "Belén", dirigida por Dolores Fonzi, no quedó entre las candidatas a Mejor Película Internacional. La categoría estaba particularmente competitiva este año, con la presencia de filmes como "El agente secreto" y "Valor sentimental". Las otras dos son la tunecina "La voz de Hind Rajab" (sobre la historia real sobre los intentos de rescate de una niña de cinco años atrapada bajo escombros en Gaza), que todavía no está disponible en plataformas ni tiene previsto estreno en cines, y la española "Sirât", de Oliver Laxe, una bastante polémica (por las críticas encontradas que recibió), que tiene chances (aunque no está programada) de llegar a las salas argentinas.

