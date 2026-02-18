Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Caída la opción de sumar a Agustín Martegani, la Lepra acelera el tiempo para contratar un nuevo refuerzo en la defensa

Los tiempos apremian en Newell's . Tanto en lo futbolístico como en los resultados, el equipo de la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez no hace pie en la Liga Profesional y la necesidad, no sólo de una victoria, sino de cambiar la cara de manera urgente, apura a la dirigencia leprosa.

En un mercado que la gerencia de fútbol rojinegra quería cerrar hace rato, los malos resultados obligaron a estirar la búsqueda de incorporaciones. En ese camino apuestan a aprovechar la ventana abierta por la partida de Martín Fernández Figueira , que pasó al fútbol español.

Hace unos días, la dirigencia leprosa intentó un acercamiento a Boca por el volante de creación Agustín Martegani , pero el parate del enganche xeneize (había tenido los últimos minutos oficiales en febrero de 2025) y el alto pedido económico del jugador hicieron desistir de la operación a los del parque de la Independencia.

Pero la idea de incorporar un refuerzo sigue en pie y uno de los nombres en los cuales la dirigencia de Newell's se fijó es el del defensor Martín Ortega . El lateral derecho jugó en la última temporada en Tigre, pero en diciembre quedó libre.

El futbolista de 26 años llegó primera división en julio de 2022 tras grandes rendimientos en Quilmes. En su paso por el Matador de Victoria no sólo logró asentarse, sino también mostrar rendimientos interesantes. A fines del año pasado se le mencionó como un objetivo de los dos equipos de Avellaneda, ya que Racing e Independiente buscaron quedarse con el defensor, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto.

>> Leer más: Colo Ramirez y la vuelta al gol con la camiseta de Newell's: "Me va a ayudar mucho para la confianza"

Ortega, de ascendencia siria, tiene doble nacionalidad argentina e italiana. Luego de una etapa inicial en el Cervecero, defendió la camiseta de Tigre en 48 ocasiones y convirtió tres goles.

El sector derecho de la defensa leprosa sufrió modificaciones. Primero fue la lesión de Alejo Montero, que dejó solamente a dos competidores por el puesto, ya que tanto Armando Méndez como Jherson Mosquera se quedaron disputando la posición.

En las últimas horas, además de un interés del Deportes Tolima de su país, el lateral colombiano cambió de sector por orden de la dupla técnica y comenzó a jugar por el lado opuesto. Sergio Gómez, en conferencia de prensa post empate ante Riestra, explicó que fue una decisión en particular por una secuencia de juego del local, pero también expresó que había quedado conforme con el desempeño y admitió que tiene posibilidades de seguir siendo titular por esa banda.