En reemplazo de Magis TV: tres joyas del cine que se pueden ver gratis online

Tras la baja de Magis TV en Argentina , los usuarios se pusieron en marcha para encontrar nuevas plataformas donde se pueda disfrutar de series y películas de forma gratuita. Afortunadamente, el mundo del streaming es enorme y existen algunas plataformas menos conocidas que ofrecen un servicio que hoy es oro: un buen catálogo de cine totalmente gratuito.

Encontrar una producción que realmente interese a los espectadores es una tarea difícil, incluso pagando múltiples membresías a las plataformas más tradicionales. Por eso, seguir explorando en los diferentes catálogos es una decisión más que positiva, y ni hablar si se puede llevar a cabo sin poner un solo peso.

En ese marco, diferentes plataformas legales, seguras y gratuitas ofrecen un listado más que atractivo para navegar . Pero entre las innumerables alternativas, destacan algunas películas que hay que ver al menos una vez en la vida.

Tres joyas del cine que se pueden ver gratis

“Vicky Christina Barcelona” (2008) - Pluto TV

Para narrar la comedia romántica “Vicky Christina Barcelona” se podría utilizar su sinópsis: “Dos amigas (Scarlett Johansson y Rebecca Hall) de vacaciones veraniegas en España se enamoran del mismo pintor (Javier Bardem) , sin saber que su ex esposa (Penélope Cruz), con la que tiene una relación tumultuosa, está a punto de volver a entrar en escena”.

Sin embargo esta descripción no haría justicia a la profundidad de la trama. Escrita y dirigida por Woody Allen, en esta película los paisajes, la música, los vestuarios, los personajes, todos cuentan una historia llena de pasión e introspección.

Viajar, enamorarse, desenamorarse, desconocerse, conocerse, perderse, encontrarse. Vicky y Christina van a encontrar en Barcelona mucho más que arte, vino y cultura, y sus mágicas calles van a llenarlas de preguntas y vivencias. Sin dudas, es un viaje para transitar con las protagonistas.

“Tiempos violentos” (“Pulp Fiction”) (1994) - Mercado Play

Quentin Tarantino ya es un clásico por sí mismo. En “Tiempos violentos” su guión y su dirección proponen una obra increíblemente descriptiva de su esencia. Componentes como historias paralelas que en determinados puntos se cruzan y explotan al máximo las posibilidades de la trama, narración en orden no cronológico, la mezcla del humor y la violencia, la ironía y lo explícito y un elenco estelar son utilizados por el director tanto en este clásico moderno como en otras obras de su filmografía.

Las historias que cuenta la película son tres. En principio, sigue al asesino a sueldo Vincent Vega (interpretado por John Travolta) que debe cuidar a la esposa de su jefe, la increíble Mia Wallace (Uma Thurman). La segunda historia la protagoniza el famoso boxeador Butch Coolidge (interpretado por Bruce Willis) y sus complejas decisiones. Por último, la trama sigue la historia del compañero de Vincent, Jules Winnfield (Samuel L. Jackson). La trama se aborda como si estuviera dividida en episodios y las historias se van intercalando y referenciando unas a otras constantemente en un orden que no es lineal y que no queda completado hasta el final de la película.

"The Truman show" (1998) - Mercado Play

Si hay una combinación realmente increíble en una cinta de entretenimiento es la doble función de hacer reír y hacer pensar. Estos dos componentes están igualmente presentes en esta comedia dramática estadounidense dirigida por Peter Weir y escrita por Andrew Niccol.

La película cuenta la historia de Truman Burbank, interpretado por el emblema de la comedia Jim Carrey. Truman es un adulto que desde antes de su nacimiento vive en un show televisivo de realidad simulada que gira en torno a su vida. Todo lo que él conoce como real y auténtico es una mera producción artificial. La audiencia se divierte con su vida que está constantemente monitoreada y condicionada con el objetivo de entretener a los demás. Pero esa burbuja de mentiras que no podrá sostenerse por mucho tiempo, amenazada por la creciente intriga y curiosidad del protagonista, así como por sus encuentros con personajes más profundos que lo descolocan de su cómoda y clásica posición.

Con un tinte cómico y entretenido, la cinta invita a cuestionarse acerca del papel y el control de los medios de comunicación, los reality shows y las entidades sociales, así como establece analogías religiosas y puede ser analizada profundamente a partir de la psicología.