Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria por 15 días tras el cierre de la empresa

La firma anunció que dejará de producir y despidió a 920 trabajadores, que reclaman en la puerta de la fábrica en el partido bonaerense de San Fernando

18 de febrero 2026 · 15:59hs
El gobierno nacional quiere un acuerdo entre la firma y los trabajadores de Fate

El gobierno nacional quiere un acuerdo entre la firma y los trabajadores de Fate

La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó conciliación obligatoria por 15 días en la fábrica de neumáticos Fate, tras el anuncio de cierre definitivo de la firma. Con esta medida, el gobierno nacional intenta que los trabajadores y los empresarios negocien una solución para el conflicto que dejó a más de 900 personas sin empleo.

La conciliación obligatoria también estableció que mientras avanzan las negociaciones, se deberá retrotraer la situación al estado previo al conflicto. El Ministerio de Capital Humano, que tiene en su órbita a la Secretaría de Trabajo, “continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, explicaron a través de las redes sociales.

En tanto, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires siguió los mismos pasos que el gobierno nacional y apoyó la conciliación obligatoria: “El conflicto colectivo de trabajo es de extrema gravedad, por consiguiente resulta necesario disponer las medidas pertinentes a fin de mantener la paz social y poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición para promover una solución pacífica y legal al conflicto existente”, argumentaron desde la cartera que conduce Walter Correa.

En total, el conflicto en Fate tiene en vilo a 920 trabajadores y desde la empresa aseguraron que liquidarán su negocio y clausurará su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando.

Por qué cerró Fate

Otra fábrica anunció su cierre definitivo y el despido de cientos de trabajadores. En esta ocasión, Fate, la histórica marca de neumáticos nacional, baja la persiana de su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, lo que implica que más de 900 trabajadores perderán sus empleos.

En particular, los despidos en Fate ascienden a la totalidad de su plantilla: 920 trabajadores. Según dejó trascender la empresa, todos serán debidamente indemnizados.

Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, es propiedad de la familia Madanes Quintanilla y comenzó a producir en la década de 1940. A pesar de sus ocho décadas de historia, desde la compañía anunciaron que liquidarán su negocio y clausurará definitivamente su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

La noticia del cierre de la planta industrial llega en el marco de la apertura comercial que impulsa el gobierno nacional. En el caso de los neumáticos, las importaciones de productos chinos crecieron considerablemente, y este puede ser uno de los motivos que empujaron a la clausura de la fábrica, sumado a la baja del consumo generalizada.

Báscolo: "La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos"

Báscolo: "La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos"

La Casa Gris mostró las cartas del primer semestre en las paritarias.

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Fate, la histórica fábrica de neumáticos, anunció su cierre definitivo: despedirán a 920 trabajadores

Otra fábrica baja su persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

El ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo que el cambio en Ingresos Brutos sigue la agenda de reducción de impuestos.

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

