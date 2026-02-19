La Capital | La Ciudad | taxis

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la propuesta de publicidad en las unidades

El sector taxista solicitó un incremento del 30% por el incremento de los costos operativos. De qué se trata la innovadora iniciativa del concejal Pablo Gavira

Matías Petisce

Por Matías Petisce

19 de febrero 2026 · 06:10hs
Foto: La Capital / Archivo.

Los titulares de taxis solicitaron este miércoles en el Concejo Municipal una suba del 30 por ciento de la tarifa para paliar la crisis que atraviesa el sector, que se profundizó en la pandemia de coronavirus y con el auge de las aplicaciones ilegales, como Uber y Didi. Para ello solicitaron un nuevo estudio de costos y el apoyo del gobierno provincial para la renovación de, al menos, 800 unidades. El incremento podría aprobarse el próximo jueves 26 de febrero junto junto la innovadora propuesta presentada por el concejal Pablo Gavira para que las unidades de taxis puedan exhibir publicidad sin costos operativos y así recaudar un monto extra a la tarifa regulada por ordenanza municipal.

La situación del sector taxista es crítica y desde hace tiempo. Es por eso que la presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, consideró, en declaraciones a La Capital, que está de acuerdo con la actualización de la tarifa de taxis, ya que la última fue en 2024.

"Asumí el compromiso de tratar el tema aumento en el orden del 30 por ciento, de modo que la bajada de bandera se iría a 2.700 pesos y la ficha pasaría de 88 a 116 pesos", precisó Schibelbein para consignar que "ya en mayo del año pasado la tarifa arrojaba un desfasaje de 1.750 pesos, de acuerdo a ese último estudio de costos".

Taxis versus Uber

La concejala radical relativizó la competencia desleal que existe entre las aplicaciones ilegales. "Al principio hubo una diferencia razonable, pero hoy ya no es tan real porque por momentos suele costar más caro tomar un Uber que el servicio público", señaló.

En ese contexto, sostuvo: "Este no es un problema de valor. Hay una batalla cultural que se perdió respecto al taxi, por eso me parece interesante lo de las tarifas promocionales, que se trabajaron a fin de año".

Argumentos en el Concejo

El sector taxista representado por José Iantosca (Catiltar); Horacio Fiore, de la Asociación de Titulares de Taxis y Remises (Attyr); y Natalia Gaitán, de la Cámara de Mujeres Taxistas (Camtar) expuso sus argumentos a la hora de solicitar un incremento de la tarifa y un nuevo estudio de costos.

Entre ellos, apuntaron fuertes aumentos en los costos operativos, como los seguros, con subas de hasta el 160 por ciento, el GNC y el valor de los vehículos, además de las dificultades para renovar unidades correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.

Precisaron que los vehículos desde septiembre 2022 a la fecha subieron 822 por ciento, mientras que la tarifa lo hizo en un 595 por ciento. Por tal motivo, reclamaron asistencia al gobierno provincial para el recambio de unidades.

También pidieron reforzar el control de aplicaciones ilegales en zonas de alta concentración, como shoppings y la Terminal de Ómnibus, mediante acciones no represivas, y advirtieron que alrededor de 1.700 unidades se encuentran caucionadas.

"No nos gusta pero, lamentablemente, lo tenemos que hacer para seguir resistiendo porque no se puede trabajar a tan bajo costo. Todo lo que dijimos que iba a pasar, pasó: aumentó el combustible, el precio de los autos y el seguro más de un 30 por ciento, sin una actualización durante el año pasado. Por lo tanto, algo tendremos que recuperar", precisó Iantosca.

Aseguró además que "el GNC no terminó de aumentar, los seguros también cambiaron la responsabilidad civil y los vehículos desde septiembre 2022 a la fecha subieron 822 por ciento, mientras que la tarifa lo hizo en un 595 por ciento".

Mientras tanto, en la reunión de la comisión de Servicio Públicos, Gaitán recordó que el sector no experimenta un incremento tarifario desde 2024 eso conlleva a profundizar la crisis de la actividad.

"Por eso estamos tratando de lograr un consenso y apelamos a la voluntad de ustedes (los concejales). Hay 800 unidades de 2013, 2014 y 2015 que están prontas a tener que renovar la flota y esas familias presentan serias dificultades", señaló.

Por su parte, el presidente de Attyr dio un ejemplo de los que se cobra en el sector: "De los 10 mil pesos por hora en promedio que hace un taxi en la calle, el chofer se lleva 4.500 pesos. La diferencia para el titular es de 16 mil pesos por día. Eso es para que vean en dónde estamos parados".

Publicidad en las unidades

Es por eso que una medida que también tiene aval de varios bloques e incluso del sector taxista es la propuesta presentada en diciembre pasado por el concejal Gavira del bloque Una Nueva Oportunidad (UNO). El periodista deportivo asegura que esta iniciativa será revolucionaria y puede dar un volantazo a la crisis que atraviesa el sector.

"La idea es que tengan un ingreso extraordinario, independientemente del ordinario, que viene a ser el costo de la tarifa a través del servicio de pasajeros. Se podría implementar con imanes y si no funciona, el titular lo retira sin problemas, ya que no representará un costo operativo", adelantó.

publi taxis

Aclaró además que esta propuesta "no va en paralelo con la bajada de bandera, representa un ingreso extraordinario, ya que el ingreso difiere totalmente del costo del pasaje, y no es obligatorio".

En esa iniciativa, a tratarse también el jueves 26 de febrero, el titular tendrá la potestad de manejar una propia tarifa, disponer de intermediarios si así lo requiere y hasta podrá negociar por su cuenta con el chofer del vehículo.

Tendrá tres lugares posibles: techo, puertas traseras y luneta. No obstante, Gavira aclaró que estará prohibido incluir propagandas políticas, juego online y niñez, entre otras normas ya reguladas en el sistema público.

"Tiene dos ventajas: los titulares negociarán sus publicidades y no les acarrea un costo operativo. Además, no harán sin obligación. En La Plata y la ciudad de Santa Fe ya se encuentra vigente.

"Es una situación muy difícil para los taxistas, por eso me resultó interesante porque se trata de un proyecto sencillo, racional y alternativo porque en el mundo funciona así", resaltó.

"Es una buena competencia contra las aplicaciones ilegales. Es novedoso. Hay una ordenanza para que no se agreguen impuestos a futuro", concluyó, al tiempo que Schibelbein consideró que "siempre que se trate de sostener el sistema público, cualquier herramienta que colabore para mayores ingresos será bienvenida".

