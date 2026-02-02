La Capital | Zoom | cine

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

En enero de 2026 se vendieron poco más de 2 millones de entradas, incluso menos que en meses afectados por la pandemia. Avatar lideró una taquilla marcada por la caída del consumo

2 de febrero 2026 · 13:40hs
El impacto de la crisis se siente en el cine

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El impacto de la crisis se siente en el cine

El cine en la Argentina comenzó 2026 con cifras históricamente bajas. Enero cerró como el peor mes de los últimos 30 años en cantidad de espectadores en salas, incluso por debajo de los registros de los eneros atravesados por la pandemia. Según datos de Ultracine, durante el mes fueron al cine 2.085.576 personas, un 25% menos que en enero de 2025, cuando se habían vendido 2.705.915 entradas.

El dato resulta significativo no solo por la magnitud de la caída, sino porque se produce en un mes tradicionalmente fuerte para la exhibición, asociado al receso escolar y al turismo interno.

Un piso histórico comparable solo con 2002

El único enero con cifras similares fue el de 2002, en plena crisis posterior al corralito, cuando se vendieron 2.043.394 entradas. Aquel contexto incluía cierres de salas y postergaciones de estrenos clave, como El señor de los anillos: La comunidad del anillo, que recién llegó a los cines a fines de ese mes.

Incluso en enero de 2021, con restricciones sanitarias vigentes y salas parcialmente habilitadas, la asistencia fue mayor: 2.248.044 espectadores, impulsados principalmente por Spider-Man: Sin camino a casa.

Avatar, muy por encima del resto

En este escenario adverso, "Avatar: Fuego y cenizas" fue, como se esperaba, la película más vista del mes. El film de James Cameron vendió 732.234 entradas, lo que representa cerca de una de cada tres localidades cortadas en enero.

>> Leer más: Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un romance de vampiros, un thriller de supervivencia y una comedia contagiosa

Muy por detrás se ubicaron "Zootopia 2", con 401.870 espectadores, y "La empleada", protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, que alcanzó 192.228 entradas.

Hace un año, el podio estaba dominado por títulos infantiles como Sonic 3, Mufasa: El Rey León y Moana 2, una diferencia que también marca un cambio en los hábitos del público.

Escasa presencia del cine argentino

Otro dato relevante es la baja visibilidad del cine nacional. En enero de 2026, solo una producción argentina logró ubicarse entre las 20 más vistas. Se trata de "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé, que vendió 50.626 entradas y se ubicó en el séptimo lugar del ranking mensual.

Recién en el puesto 24 aparece "El susurro", de Gustavo Hernández Ibáñez, con apenas 7.172 espectadores, lo que refuerza el diagnóstico de un mercado retraído y con dificultades para sostener al cine local en cartel.

Estrenos que no despegan

El último fin de semana de enero confirmó la tendencia. Avatar: Fuego y cenizas se mantuvo por séptima semana consecutiva en la cima, con 40.449 espectadores, mientras que "¡Ayuda!", el regreso de Sam Raimi al terror, debutó con 30.400 entradas, sin lograr desplazar al líder.

En contraste, el documental "Melania", centrado en Melania Trump, tuvo un desempeño casi marginal. En sus dos días en cartel en enero vendió apenas 126 entradas y quedó en el puesto 34 del ranking, con promedios mínimos por sala.

El sector deposita ahora sus expectativas en febrero, con el estreno de títulos con recorrido en festivales y nominaciones al Oscar, como Hamnet y El agente secreto, además de una nueva adaptación de "Cumbres borrascosas", protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

