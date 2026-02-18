La Capital | Política | gobierno

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El Ministerio de Capital Humano llamó al gremio transportista a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa" ya que se encuentra bajo conciliación obligatoria

18 de febrero 2026 · 20:15hs
El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Virginia Benedetto / La Capital

El Ministerio de Capital Humano intimó este miércoles a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad (que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes) a “abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar” durante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, ya que ambos sindicatos se encuentran bajo una conciliación obligatoria por los conflictos salariales.

“La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", indicó el ministerio en un comunicado.

>> Leer más: Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que este jueves se sumará al paro de la CGT

Según trascendió, el gobierno estaría dispuesto a retirarle la personería legal a ambas organizaciones sindicales si deciden mantener el paro.

La cartera que dirige Sandra Pettovello remarcó que si los gremios de colectiveros y de maquinistas de trenes se pliegan al paro estarían generando una “violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite”.

La UTA no había adherido al paro de la CGT del año pasado debido a que justamente estaba rigiendo una conciliación obligatoria por un conflicto salarial, pero ahora decidió que sí participará de la huelga.

Así lo confirmó el gremio en un comunicado en el que precisó que adherirá a la paralización del transporte “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”.

La conciliación obligatoria en el conflicto de UTA se dictó el pasado 10 de febrero y por quince días, en el marco del anuncio de hacer paro de colectivo en el interior del país en el marco de un reclamo salarial.

Capital Humano señaló entonces que durante ese período "las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios”.

Noticias relacionadas
La protesta policial concluyó el miércoles con los anuncios del gobernador Pullaro

El gobierno provincial dejó sin efecto las sanciones a policías y los instó a volver al servicio

El Senado de la Nación debate hoy el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno

El Senado debate hoy la reforma laboral, tras algunas concesiones que hizo el gobierno

Postales de la protesta frente a Jefatura de Policía de Rosario.

Sigue la protesta policial y el gobierno está abierto al diálogo pero "no va a entregar la política de seguridad"

La protesta de un grupo de policías por salarios y condiciones laborales se prolonga en el tiempo y todavía no encuentra una instancia de resolución. 

Sigue la protesta policial y el gobierno se muestra abierto al diálogo

Ver comentarios

Las más leídas

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Lo último

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

La cúpula gremial tildó la propuesta provincial de "insuficiente". Sin embargo, las bases decidirán la respuesta en una votación
Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral
Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
POLICIALES

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

Ovación
Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves
Ovación

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

La última ficha de Leonel Vangioni: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

La última ficha de Leonel Vangioni: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Policiales
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

La Ciudad
Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

La UTA Rosario define si se adhiere al paro general de la CGT

La UTA Rosario define si se adhiere al paro general de la CGT

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Policiales

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Economía

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado
Información General

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Concejala libertaria insiste con desregular la actividad de maleteros en la terminal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años
El Mundo

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años

Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet: ya están los equipos participantes

Por Carlos Durhand
Ovación

Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet: ya están los equipos participantes

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería