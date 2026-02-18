La Capital | Policiales | Femicidio

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Un hombre fue imputado de prender fuego el auto donde dormía un niño para causar dolor a su madre. El acusado estuvo tres años prófugo

18 de febrero 2026 · 20:44hs
La audiencia contra el acusado por el hecho ocurrido en Coronda en 2021 se realizó en los tribunales de Santa Fe

Foto: La Capital / Archivo.

La audiencia contra el acusado por el hecho ocurrido en Coronda en 2021 se realizó en los tribunales de Santa Fe

Un hombre de 39 años fue imputado de intentar matar a un niño con el fin de hacer sufrir a la madre, lo que se conoce como femicidio vinculado. El hecho ocurrió hace cuatro años en la ciudad de Coronda y el acusado, identificado por sus iniciales MEF, quedó en prisión preventiva luego de haber estado tres años prófugo.

El fiscal Julio Lema, que investiga lo sucedido, relató que el hecho ocurrió el domingo 17 de octubre de 2021. Sobre las 21,30 de ese día el acusado roció con combustible un auto Fiat 147 estacionado en Arocena y 9 de Julio en cuyo interior estaba durmiendo el niño y le prendió fuego. “Aunque el imputado inició el foco ígneo y le dijo expresamente a la mujer que quería quemar al niño que estaba dentro del auto, ella logró retirar a su hijo de allí y resguardarlo en otro lugar”, manifestó el funcionario del MPA.

>> Leer más: Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En ese marco el fiscal señaló que “al ver frustrado su objetivo, el hombre investigado se alejó para procurar su impunidad”, y subrayó que “se mantuvo prófugo hasta hace poco tiempo, cuando fue ubicado y detenido”.

Lema agregó que MEF “ejercía violencia de género en perjuicio de la madre del niño al que intentó quitarle la vida”. En ese marco, el hombre de 39 fue imputado de una tentativa de homicidio calificado por haber sido cometido con el propósito de causarle sufrimiento a una persona con la cual mantenía una relación de pareja, lo cual también se conoce como femicidio vinculado.

El acusado fue imputado la semana pasada en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe y días atrás el juez Nicolás Falkenberg le dictó la prisión preventiva a pedido del fiscal.

“El magistrado consideró que, en esta instancia del proceso, está acreditada la atribución delictiva y la autoría y coincidió con nuestro planteo de que, en caso de condena, la pena prevista sería de prisión efectiva y también manifestó que los riesgos procesales estaban latentes”, dijo el fiscal, y agregó que MEF también está imputado en otra causa por delitos contra la integridad sexual.

