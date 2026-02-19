Por qué Central está obligado a no desacelerar su marcha en el torneo Apertura

Para cuando le llegue el desafío de la Copa Libertadores, el Canalla debiera tener una buena cantidad de puntos pensando en el pase a los playoffs

Central sumó de a tres en el úlltimo partido. Ese ese el ritmo que debe mantener en las próximas fechas.

Central viene con un tránsito similar al resto de los equipos del fútbol argentino, pero en poco tiempo más deberá recalcular, dosificar fuerzas y administrar cargas por el apretado calendario que se le avecina. Le dará vida, en cierta forma, a ese viejo refrán que dice “si te gusta el durazno, bancate a pelusa” . Pero antes de que ese tiempo llegue le será vital apretar el acelerador ahora, para intentar cosechar los puntos necesarios que le permitan algún tipo de respiro pensando en la clasificación a octavos de final del torneo Apertura.

Si hay algo que el entrenador Jorge Almirón dejó en claro en estos primeros meses que lleva al frente del plantel es su decisión de jugar con lo mejor que tiene, por eso la base que utilizó en la mayoría de los partidos.

Es más, ni siquiera metió mano en el equipo cuando fue el turno de afrontar el primer encuentro por la Copa Argentina , ante Sportivo Belgrano de San Francisco . Y no sólo en el once inicial, sino que los cambios que hizo, ya que con el partido prácticamente liquidado, llegaron bastante tarde.

Después de ese partido incluso el técnico canalla declaró sobre una posible rotación. Dijo que no sentía necesario todavía pensar de esa forma, ya que considera que la mejor forma de tomar ritmo de competencia y de afianzar un equipo es jugando.

Pero una cosa es lo que Almirón piensa ahora y otra lo que pueda llegar a pensar una vez que el calendario se le venga encima al Canalla. Eso sucederá a partir de abril, cuando el equipo se meta de lleno en la disputa de uno de los grandes desafíos de la temporada: la Copa Libertadores de América.

Calendario2VB Ángel Di María define con maestría en el triunfo de Central sobre Barracas, en el Gigante. Virginia Benedetto / La Capital

Eso es, ni más ni menos, lo que pone a Central bajo la obligación de sumar todo lo que sea posible en los próximos partidos, antes de que comience el periplo por Sudamérica.

La Copa Libertadores y el resto

Es verdad que en Central hay una expectativa muy grande con la Copa Libertadores, pero este plantel fue armado para pelear todo lo que tenga enfrente. Y el torneo Apertura es uno de esos torneos.

Es largo el recorrido que tiene por delante el campeonato doméstico, en el que hoy el Canalla está entre los mejores ocho (marcha en el cuarto puesto, con 8 puntos, sólo uno por encima del límite de la clasificación), pero la atención permanente en ese objetivo es crucial.

Y en Arroyito nadie escapa a la idea de que llegará el momento en que la doble competencia empezará a hacer de las suyas y obligará a tomas de decisiones fuertes por parte del cuerpo técnico. Para decirlo con todas las letras, Almirón va a tener que empezar a rotar futbolistas, siempre, se supone, con prioridad en el plano internacional.

La encrucijada canalla

¿Cuándo llegará ese momento de encrucijada? A principios de abril, inmediatamente después de que se haya disputado la fecha 13 del torneo Apertura. Esto es, después de esa fecha (ante Atlético Tucumán), al Canalla le quedarán tres jornadas por delante hasta que finalice la fase de grupos, que se encimarán con la Copa Libertadores, cuyo sorteo está previsto para el próximo 18 de marzo.

Por eso, la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las próximas ocho fechas será uno de los grandes desafíos. Si debe "pelearla" en esos últimos tres partidos en paralelo con la copa, sin dudas la cuesta se le hará un poco más empinada.

De aquí hasta esa fecha 13 inclusive, Central se verá las caras con: Talleres (L), Gimnasia (V), Newell’s (V), Tigre (L), Argentinos Juniors (V), Banfield (L), Independiente Rivadavia (V) y Atlético Tucumán (L). Las últimas tres, que afrontará ya con la Libertadores en marcha y quizá con la obligación de sumar para meterse entre los ocho primeros son: Huracán (V), Sarmiento (L) y Estudiantes de Río Cuarto (V).

En abril llegará lo más complejo

La faena de Central en el certamen continental iniciará el miércoles 8 de abril (podría jugar el martes 7 o el jueves 9) y de ahí en más se le vendrá una seguidilla importante. La copa se jugará también el 15 de abril, se descansará una semana, luego el 29 de abril y el 6 de mayo; un nuevo parate y las dos últimas fechas de la fase de grupos los días 20 y 27 de mayo.

Imposible pasar por alto lo que será, además, la Supercopa Internacional que Central (fue el equipo que más sumó en la temporada 2025) tiene pendiente frente a Estudiantes (ganador del Trofeo de Campeones), que posiblemente se realice a mediados de marzo. Para el Canalla será la posibilidad de una nueva estrella en tan sólo 90 minutos.

Desde que el fútbol argentinos se juega bajo este formato de grupos y con playoffs, Central se transformó en un habitué en las instancias finales. Esta vez en Arroyito no quieren sea la excepción, pero todos saben que habrá ciertos condicionamientos. Por eso, frente a ese tramo final de tres fechas, ya con la Libertadores en el medio, al equipo de Almirón no le queda otra que exigir la máquina ahora, para lograr los puntos necesarios que le permitan llegar a esa recta final con la mayor holgura posible.