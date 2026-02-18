La Capital | Información General | Santiago del Estero

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Mientras el resto del país estira el receso de verano, Santiago del Estero inició el ciclo lectivo 2026 este 18 de febrero. En Santa Fe arrancan el 2 de marzo y en el resto de las jurisdicciones comenzarán entre el 23 de febrero y el 2 de marzo.

18 de febrero 2026 · 16:05hs
Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

La provincia de Santiago del Estero es la única que inició el ciclo lectivo 2026, mientras que en las demás jurisdicciones los alumnos todavía tienen más días de vacaciones, aunque algunas escuelas de índole privada ya comenzaron con el dictado de clases.

Conforme al anuncio del Ministerio de Capital Humano, Santiago del Estero es la única provincia que arrancó este miércoles 18 de febrero el ciclo lectivo y finalizará el 18 de diciembre.

Un panorama distinto ocurrirá en Chubut, Jujuy y San Luis, cuando las clases inicien el próximo lunes 23 de febrero, mientras que al día siguiente lo hará Tierra del Fuego.

Respecto al 25 de febrero, las jurisdicciones que darán comienzo al ciclo lectivo serán la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

Respecto a Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán la fecha en la que los alumnos volverán a las aulas será el lunes 2 de marzo.

Del total de jurisdicciones, 20 concluirán las clases el 18 de diciembre, mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22; Formosa el 17; y La Pampa un día antes de Nochebuena, el 23.

