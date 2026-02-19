Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

A horas antes de que empiece el debate en la Cámara de Diputados, la huelga se siente de manera dispar en la ciudad

Paro general. La Terminal de Omnibus sin actividad en este jueves 19 de febrero

Paro general en Rosario. Algunos locales gastronómicos abrieron este jueves a la mañana

Este jueves 19 de febrero se cumple un paro general decretado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en protesta por la reforma laboral que se debate hoy en el Congreso Nacional.

Las adhesiones de los empleados públicos, choferes del transporte, taxistas, docentes y bancarios marcaban un acatamiento alto, al menos en la zona céntrica de Rosario.

Según un relevamiento preliminar realizado esta mañana por La Capital , había movimiento sobre todo en el centro, no tanto en los barrios. Shoppings, supermercados, kioscos, cadenas de comidas rápidas y cafeterías permanecían abiertas , y se venían circular taxis, teóricamente conducidos por sus propietarios. Lo mismo ocurría con choferes de aplicaciones.

estacion de servicio paro Empleados de estaciones de servicio adhieren al paro general Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

En cuanto a los servicios públicos, debido a la adhesión del Sindicato de Trabajadores Municipales, desde el municipio precisaron cómo funcionarán los distintos servicios.

En salud pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña. Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Áreas descentralizadas

Los centros municipales de Distrito no atienden al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Recolección de residuos

El jueves 19 no habrá servicios de recolección, por lo que se solicita a vecinas y vecinos no sacar sus desechos a fin de evitar desbordes de contenedores u otros problemas de higiene urbana. La prestación se restablecerá a las 00:00 del viernes 20 y se irá normalizando en el transcurso de la jornada.

Cementerios

Habrá atención con guardia mínima y se realizarán inhumaciones.

Transporte Urbano de Pasajeros

La UTA seccional Rosario adhiere a la medida nacional, por lo que no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros durante la jornada.

Taxis y remises

Cada titular y chofer del servicio decidirá a criterio personal adherir a la medida.

Estacionamiento Medido

Funciona con normalidad.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas estará en funcionamiento. Consultar en la app o web del sistema las bicis y anclajes disponibles en cada estación.

Para más información, también se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.