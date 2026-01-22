La Capital | Zoom | nominados

Todos los nominados a los Oscar 2026: ¿qué pasó con "Belén"?

Los candidatos se conocieron este jueves a la mañana, y la película argentina de Dolores Fonzi estaba entre las preseleccionadas para Mejor Película Internacional

22 de enero 2026 · 10:49hs
Las nominaciones a los premios Oscar se anunciaron este jueves 22 de enero: Una batalla tras otra y Sinners lideran la lista

Las nominaciones a los premios Oscar se anunciaron este jueves 22 de enero: "Una batalla tras otra" y "Sinners" lideran la lista

Este jueves por la mañana se anunciaron los nominados a los Oscar 2026. Los candidatos en las veinticuatro categorías se dieron a conocer, como es costumbre, a través de una transmisión en vivo que en esta oportunidad estuvo conducida por Danielle Brooks y Lewis Pullman.

La 98ª entrega de los premios tendrá lugar el 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles, y Conan O’Brien será el maestro de ceremonias, al igual que en 2025. El evento se transmitirá en vivo para 200 territorios, incluyendo Argentina, donde se podrá ver a través de la señal TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Las votaciones tuvieron lugar entre el 12 y el 16 de enero, a través de un sistema online y confidencial. Tal como había anticipado la Academia, todas las categorías tuvieron cinco candidatos, con excepción de Mejor Película, que tuvo diez. Las más nominadas fueron "Sinners", que marcó un nuevo récord con un total de 16 nominaciones (la marca anterior era de catorce y la sostenían tres películas: "All About Eve", "Titanic", y "La La Land"), y "Una batalla tras otra", con trece candidaturas.

En Argentina, el anuncio estuvo atravesado por la expectativa de que “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, quedara entre las nominadas a Mejor Película Internacional. El filme había sido preseleccionado en dos listas cortas, quedando entre las quince finales. Sin embargo, este año la categoría era notablemente competitiva y no hubo suerte para la representación nacional.

Pero sí hubo buenas noticias para Latinoamérica: “El agente secreto” de Brasil quedó entre las nominadas en la categoría internacional y el país vecino es el gran candidato a llevarse la estatuilla por segundo año consecutivo (en 2025, “Todavía estoy aquí” fue la ganadora, haciendo historia para el cine brasileño). Como si fuera poco, también fue nominada a Mejor Película, Mejor Casting y su protagonista Wagner Moura a Mejor Actor. De esta manera, se convirtió en la película brasileña más nominada al Oscar en la historia del país.

El filme, dirigido por el gran Kleber Mendonça Filho, viene de ganar el Globo de Oro y el Critics Choice, por lo que sostiene buenas chances de imponerse, a pesar de que comparte terna con la ganadora de la Palma de Oro en Cannes (“Un simple accidente”, del iraní Jafar Pahadi) y la ganadora del Premio del Jurado en Cannes (y favorita del público), “Valor sentimental”, del noruego Joachim Trier.

Otro elemento destacable es fue estreno de una nueva categoría, Mejor Casting. Esta terna, que hace tiempo es demandada por la industria, busca reconocer uno de los roles más invisibles de las producciones cinematográficas: el que hacen los directores y directoras de casting para seleccionar al elenco.

Todos los nominados a los Oscar 2026:

Mejor Actor de Reparto
 Sean Penn por “Una batalla tras otra”
Benicio del Toro por “Una batalla tras otra”
Jacob Elordi por "Frankenstein"
Stellan Skarsgard por “Valor sentimental”
Delroy Lindo por "Sinners"

Mejor Vestuario
 “Frankenstein”
“Hamnet”
“Sinners”
"Avatar: Fuego y Cenizas"
"Marty Supremo"

Mejor Guion Adaptado
 “Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Una batalla tras otra”
“Train Dreams”

Mejor Guion Original
“Un simple accidente”
“Marty Supremo”
“Valor sentimental”
“Sinners”
"Blue Moon"

Mejor Actriz de reparto
 Teyana Taylor por “Una batalla tras otra”
Amy Madigan por “Weapons”
Inga Ibsdotter Lilleaas por “Valor sentimental”
Wunmi Mosaku por “Sinners.”
Elle Fanning por “Valor sentimental”

Mejor Maquillaje y Peluquería
“Frankenstein”
“Kokuho”
“Sinners”
“The Smashing Machine”
“The Ugly Stepsister”

Mejor banda sonora original
“Bugonia”
“Frankenstein”
“Hamnet”
“Una batalla tras otra”
“Sinners”

Mejor canción original
“Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”
“Golden” de “Las guerreras K pop”
“I Lied To You” de “Sinners”
“Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”
“Train Dreams” de “Train Dreams”

Mejor Diseño de Producción
“Frankenstein”
“Hamnet”
"Marty Supremo"
"Una batalla tras otra"
“Sinners”

Mejor Diseño y Edición de sonido
“F1: la película”
"Frankenstein"
“Una batalla tras otra”
“Sinners”
"Sirat"

Mejores Efectos Visuales
 “Avatar: fuego y cenizas”
“F1: la película”
“Jurassic World Rebirth”
“The Lost Bus”
“Sinners”

Mejor Largometraje Documental
 “The Alabama Solution”
“Come See Me in the Good Light”
“Cutting through Rocks”
“Mr. Nobody against Putin”
“The Perfect Neighbor”

Mejor Cortometraje Documental
“All the Empty Rooms”
“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
“Children No More: “Were and Are Gone””
“The Devil Is Busy”
“Perfectly a Strangeness”

Mejor Cortometraje Live Action
“Butcher’s Stain”
“A Friend of Dorothy”
“Jane Austen’s Period Drama”
“The Singers”
“Two People Exchanging Saliva”

Mejor Cortometraje Animado
“Butterfly”
“Forevergreen”
“The Girl Who Cried Pearls”
“Retirement Plan”
“The Three Sisters”

Mejor Película Internacional
Brasil, “El agente secreto”
Francia, “Un simple accidente”
Noruega, “Valor sentimental”
España, “Sirât”
Tunez, “The Voice of Hind Rajab”

Mejor Película Animada
“Arco”
“Elio”
“Las guerreras KPop”
“Little Amélie or the Character of Rain”
“Zootopia 2”

Mejor Fotografía
“Frankenstein”
“Marty Supremo”
“Una batalla tras otra”
“Sinners”
“Train Dreams”

Mejor Edición
 “F1: la película”
“Hamnet”
“Marty Supremo”
“Una batalla tras otra”
“Sinners”

Mejor Actor Protagónico
Timothée Chalamet por “Marty Supremo”
Leonardo DiCaprio por “Una batalla tras otra”
Ethan Hawke por "Blue Moon"
Michael B. Jordan por “Sinners”
Wagner Moura por “El agente secreto”

Mejor Actriz Protagónica
 Jessie Buckley por “Hamnet”
Renate Reinsve por “Valor sentimental”
Emma Stone por “Bugonia”
Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You”
Kate Hudson por "Song sung blue"

Mejor Dirección
 Paul Thomas Anderson por “Una batalla tras otra”
Ryan Coogler por “Sinners”
Joachim Trier por "Valor sentimental"
Josh Safdie por “Marty Supremo”
Chloé Zhao por “Hamnet”

Mejor Película
“Una batalla tras otra”
“Sinners”
“Hamnet”
“Marty Supremo”
“Frankenstein”
“Train Dreams”
“El agente secreto”
“Valor sentimental”
“Bugonia”
"F1: la película"

Mejor Casting
“Hamnet”
“Marty Supremo”
“Una batalla tras otra”
“El agente secreto”
“Sinners”

