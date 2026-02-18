La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El ganador se lleva para la provincia de Córdoba 600 millones de pesos. Entre los que se alzaron con 15 millones en el Siempre Sale hay dos santafesinos

18 de febrero 2026 · 22:22hs
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Una jugada después de que un apostador correntino se alzara con $8.061.570.084 en el Quini 6, otra vez hubo un ganador en la modalidad Revancha, pero el afortunado deberá "conformarse" con los 600 millones de pesos que ponía en juego el pozo "reseteado".

El nuevo ganador del Revancha hizo su apuesta en la localidad cordobesa de Laboulaye.

Mientras tanto, el Tradicional y La Segunda quedaron vacantes en el sorteo 3.349 del Quini 6, realizado este miércoles 18 de febrero. En el Siempre Sale hubo 18 ganadores (dos de la provincia de Santa Fe), cada uno de los cuales se llevará algo más de 15 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 22 de febrero, a las 21.15, con un pozo acumulado de $11.100.000.000.

►Tradicional

Números sorteados: 00 - 02 - 23 - 26 - 30 - 40

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $7.453.053.509

Con cinco aciertos: 8 ganadores, que recibirán $3.777.043

Con cuatro aciertos: 576 ganadores, que recibirán $15.737

►La Segunda

Números sorteados: 04 - 11 - 15 - 17 - 22 - 25

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.693.601.349

Con cinco aciertos: 102 ganadores, que recibirán $296.238

Con cuatro aciertos: 3784 ganadores, que recibirán $3.000

►Revancha

Números sorteados: 05 - 08 - 17 - 31 - 37 - 45

Con seis aciertos: 1 ganador, que recibirá $600.000.000

►Siempre Sale

Números sorteados: 02 - 09 - 10 - 14 - 28 - 38

Con cinco aciertos: 18 ganadores, que recibirán $15.053.634

►Pozo extra

1.865 ganadores, que recibirán $83.109

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Resultados del Quini 6 del miércoles 11 de febrero

Quini con pozo vacante histórico: la millonaria suma que se pone en juego este domingo

quini 6 vacante: el pozo del proximo domingo batira el record historico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Resultados del Quini 6 del domingo 8 de febrero

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

seis santafesinos entre los ganadores del siempre sale del quini 6

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

La cúpula gremial tildó la propuesta provincial de "insuficiente". Sin embargo, las bases decidirán la respuesta en una votación
Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral
Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves
El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves
Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

La última ficha de Leonel Vangioni: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

La última ficha de Leonel Vangioni: qué motivó al Piri a firmar en su club de origen

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves
El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5 % semestral

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado
Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público
Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años
Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en diez años

Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet: ya están los equipos participantes

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos