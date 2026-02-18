La Capital | Información General | Semana Santa

Semana Santa 2026: cuánto falta para el próximo feriado

Después del finde XL por Carnaval, muchos se preguntan por el próximo descanso extendido. El almanaque con todos los fines de semana largos en Argentina

18 de febrero 2026 · 09:30hs
Este año habrá varios fines de semana largos. El próximo será el de Semana Santa

Este año habrá varios fines de semana largos. El próximo será el de Semana Santa

Este miércoles 18 de febrero inicia una semana laboral corta gracias a los dos feriados de Carnaval que llegaron para ofrecer unas pequeñas vacaciones en febrero. Pero ahora que se terminó el descanso, surge la pregunta inevitable: ¿cuánto falta para el próximo feriado? Y para responder esa pregunta hace falta saber cuándo cae Semana Santa este año.

Sin dudas, uno de los fines de semana largos más esperados del año suele ser el de Semana Santa, una de las celebraciones católicas más importantes en el calendario. Comienza con el Jueves Santo, una jornada donde no hay clases y se suspenden algunas actividades puntuales y continúa con el esperado Viernes Santo, feriado inamovible. Luego, ese domingo, se celebra el día de Pascua.

>>Leer más: Semana Santa: qué días se celebra y qué rituales tiene cada fecha

Cuándo cae Semana Santa este año

El cronograma oficial del gobierno nacional anunció que este 2026 la Semana Santa abarcará desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua). Este año, el Jueves Santo tendrá una particularidad en Argentina: coincidirá con el feriado del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Así, el Jueves Santo, normalmente considerado un día no laborable, quedará dispuesto sobre el 2 de abril, fecha considerada feriado nacional; mientras que el Viernes Santo se festejará el 3. El domingo de Pascua tendrá lugar el día 5 de abril.

Sí, las celebraciones de Pascua llegarán más temprano que el año pasado. Cabe recordar que se trata de una celebración sin una fecha fija ya que, a diferencia de las festividades inscriptas en el calendario gregoriano, los días de Semana Santa se calculan en función del calendario lunar y el equinoccio de primavera.

La Iglesia Católica ha establecido que la Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Por lo que no se sujeta a un día determinado.

>>Leer más: Feriados 2026: uno por uno, cómo queda el calendario con todos los días libres de 2026

Todos los fines de semana largos en 2026

Además del fin de semana largo por los feriados de carnaval, el resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

  • Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo, feriado del Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo, feriado del Día de la Revolución de Mayo
  • Lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Viernes 20 de noviembre, feriado del Día de la Soberanía Nacional
  • Viernes 25 de diciembre, feriado de Navidad
Noticias relacionadas
mexico acumula 3.400 casos de sarampion y 31 muertes en doce meses

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

el mal tiempo derrumbo uno de los iconos romanticos del sur de italia

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia

obama hablo sobre extraterrestres pero despues aclaro: no hay pruebas

Obama habló sobre extraterrestres pero después aclaró: "No hay pruebas"

un youtuber vendio una tarjeta de pokemon por 16,5 millones de dolares

Un youtuber vendió una tarjeta de Pokémon por 16,5 millones de dólares

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Lo último

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Flavio Mendoza se despide de Rosario: Circo Ánima se muda a Tucumán

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Cerca de las 9 de este miércoles, una persona que navegaba por el río dio aviso a la Prefectura sobre el hallazgo de un cuerpo en las aguas

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Día clave en paritarias: docentes y estatales esperan propuesta salarial del gobierno
Economía

Día clave en paritarias: docentes y estatales esperan propuesta salarial del gobierno

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Ovación
Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Policiales
Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan medidas por tiempo indeterminado

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral