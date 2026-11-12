Estrenos de cine en Rosario: el regreso de Johnny Depp, acción y suspenso

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 12 de noviembre. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Johnny Depp protagoniza uno de los estrenos de la cartelera de cine de Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque el streaming ocupa un lugar cada vez más importante en el mundo audiovisual, la experiencia de disfrutar una película en la pantalla grande mantiene una mística única. Ir al cine continúa siendo una excelente alternativa para salir de casa, compartir un momento y disfrutar del tiempo libre.

Tras varios años alejado de las grandes producciones de Hollywood y luego de atravesar distintas controversias legales, Johnny Depp vuelve a encabezar una superproducción de Paramount Pictures con " Ebenezer: Los fantasmas de Navidad" .

El actor se pondrá en la piel de uno de los personajes más reconocidos de la literatura universal: Ebenezer Scrooge, el avaro y misántropo protagonista de "A Christmas Carol" (Cuento de Navidad), la célebre obra de Charles Dickens.

En esta nueva película, el aclamado cineasta Ti West, con guion de Nathaniel Halpern, ofrece una nueva versión de la escalofriante historia de fantasmas predilecta de la Inglaterra victoriana. Completan el reparto: Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, con Tramell Tillman e Ian McKellen.

>> Leer más: "Me han devuelto la vida": la carta de Johnny Depp tras ganar el juicio a Amber Heard

-”Cómo robar un banco”. Estados Unidos, 122 minutos

Del director David Leitch llega una pelicula de acción, ladrones y organización criminal protagonizada por Nicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai y Rhenzy Feliz.

En "Cómo robar un banco", una banda de ladrones expertos en redes sociales transmite en vivo sus audaces robos bancarios, sin darse cuenta de que la fama viral que están ganando los ha puesto en la mira de un veterano agente del FBI y una brillante ingeniera de software. A pesar de que este dúo fuera de lo común los sigue cada vez más de cerca, la organización criminal lleva sus límites al extremo, arriesgándolo todo por sus ideales y por el golpe más ambicioso de sus vidas hasta ahora.

>> Leer más: Netflix estrenó una película judicial de suspenso hecha en Francia

-”Caballo salvaje nueve”. Estados unidos. 118 minutos

"Caballo salvaje nueve" es un thriller dirigido por Martin McDonagh y ambientado en Chile, en 1973, poco antes del golpe de Estado. La historia sigue a dos veteranos agentes de la CIA que son enviados desde Santiago a la Isla de Pascua por orden de su jefa.

En medio de las imponentes estatuas de la isla, ambos deberán enfrentarse a sus oscuros pasados mientras quedan envueltos en una conspiración en marcha. Sin embargo, el vínculo de uno de ellos con un par de estudiantes rebeldes amenaza con hacer volar todo por el aire.

La película está protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi.

>> Leer más: Netflix estrenó el documental sobre Matthew Perry, actor de "Friends"

-”Aniquilación”. Estados Unidos, 92 minutos

Cuando un grupo de super soldados modificados genéticamente escapa de su complejo en el desierto, la única persona que se interpone entre ellos y el caos absoluto es una veterana del Ejército, dispuesta a hacer lo que sea para proteger a su hija.

-”Plumas: operación rescate”. Tailandia. 85 minutos

Llega a las carteleras de los cines de Rosario esta película de animación pensada para los más chicos y para disfrutar en familia. La historia sigue las aventuras de siete polluelos de la realeza en el Reino de Castilia, donde una fuerza oscura vuelve a alzarse.

A pocos días de la coronación del nuevo Emperador y la Emperatriz, sus siete hijos son secuestrados y la misión de rescatarlos y devolverlos sanos y salvos queda en manos de un inesperado héroe: Arturo el Chivo, un adolescente repartidor que sueña con convertirse en un barbero de talla mundial.

Sin embargo, sus planes quedan en suspenso cuando, de un momento a otro, debe asumir la responsabilidad de cuidar a los pequeños herederos. Si quiere mantener a salvo a los traviesos niños en su viaje, primero debe madurar, descubrir su propio pasado y, por el camino, despertar a campeones olvidados. ¿Podrá Arturo devolver a los herederos y salvar el reino?

-"Ju-On: el grito”. Japón, 92 minutos

Desde Japón llega esta película de terror dirigida por Takashi Shimizu. En una casa de Tokio, el brutal asesinato de una familia ha dejado una maldición que acecha a todo aquel que se atreve a cruzar sus puertas. Sin conocer el horror que esconden sus muros, Rika, una joven cuidadora, ingresa a la vivienda y despierta una presencia implacable que desatará una aterradora cadena de acontecimientos.

-”Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha” (preestreno). Estados Unidos, 160 minutos

Como preestreno especial, “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha” llega a los cines de Rosario el miércoles 18 de noviembre.

La precuela de la saga basada en los libros de Suzanne Collins, nuevamente bajo la dirección de Francis Lawrence, es la sexta película de la franquicia y regresa a Panem para contar la juventud de Haymitch Abernathy.

Mucho antes de que Katniss Everdeen se ofreciera como tributo, existió otro sobreviviente. La historia se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la saga original, al amanecer del día de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, conocidos como el Second Quarter Quell. En esta edición especial, el Capitolio impone una regla brutal: cada distrito deberá enviar el doble de tributos, convirtiendo la arena en el espectáculo más cruel jamás visto. Entre los elegidos está Haymitch Abernathy, un joven del Distrito 12 que deberá usar su inteligencia y astucia para sobrevivir en un juego diseñado para destruirlos a todos. Pero incluso si logra ganar… descubrirá que en los Juegos del Hambre la victoria también tiene un precio.

El elenco está integrado por Joseph Zada, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Kieran Culkin, Whitney Peak, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Ralph Fiennes y Glenn Close.

>> Leer más: Premios Cóndor de Plata: "Belén" y "El Eternauta" fueron los grandes ganadores

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 12 de noviembre, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"El gato con sombrero" (aventura): Haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato—con la voz de Bill Hader—difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca han visto antes. En la película, nuestro héroe enfrenta su tarea más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración, LLC): animar a Gabby y Sebastian, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía o perder su sombrero mágico.

Haciendo lo que mejor sabe hacer, el Gato—con la voz de Bill Hader—difunde alegría a los niños de una manera divertida, icónica y singularmente irreverente, llevándolos a ellos y a la audiencia en un viaje fantástico por un mundo que nunca han visto antes. En la película, nuestro héroe enfrenta su tarea más difícil hasta ahora para el I.I.I.I. (Instituto para la Institución de Imaginación e Inspiración, LLC): animar a Gabby y Sebastian, una pareja de hermanos que están luchando con su mudanza a un nuevo pueblo. Conocido por llevar las cosas demasiado lejos, esta podría ser la última oportunidad de este agente del caos para demostrar su valía o perder su sombrero mágico. "Godzilla Minus Zero" (ciencia ficción): La guerra redujo a Japón a cero, y Godzilla lo llevó a aún menos de cero. Han pasado dos años desde entonces, y el país ha enfrentado enormes dificultades en su intento por recuperarse y reconstruir la vida cotidiana. Justo cuando la humanidad logra aferrarse a una frágil paz, surge una nueva amenaza que destruye toda esperanza en un instante.

"Sensatez y sentimiento" (drama): De Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento: Una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles.

De Focus Features y Working Title viene una nueva visión de la icónica novela de Jane Austen, Sensatez y sentimiento: Una historia encantadora, ingeniosa y profundamente cercana sobre el amor y el vínculo entre hermanas, protagónizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles. "El bosque salvaje: Wildwood" (animación): Cuando el hermanito de Prue McKeel es raptado por una bandada de cuervos, se verá obligada a emprender una desesperada misión de rescate. Acompañada por su torpe pero leal compañero de clase Curtis Mehlberg, Prue se adentra en un mundo de animales parlantes, bandidos y poderosos personajes movidos por el dolor y la ambición. A medida que ambos se ven arrastrados a un conflicto que amenaza el equilibrio del bosque, Prue deberá descubrir una fortaleza y una determinación que nunca supo que poseía. Si quiere salvar a su hermano y proteger el frágil futuro de Wildwood, tendrá que arriesgarlo todo.

"Clayface" (suspenso): La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva.

La historia sigue el meteórico ascenso de Matt Hagen, de chico callejero de Gotham a estrella de Hollywood, hasta que las acciones de un jefe criminal local lo dejan trágicamente desfigurado. Abandonado por su equipo y sin nada que perder, Matt recurre a un tratamiento de vanguardia que, de manera milagrosa, le devuelve su aspecto original. Sin embargo, el procedimiento también altera inesperadamente su percepción de la realidad y lo precipita por un camino destructivo de venganza obsesiva. “La casa” (suspenso, drama): La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto.

La producción argentina dice presente en la cartelera de este jueves con “La casa”, un film de suspenso dirigido por Gustavo Triviño y protagonizado por Diego Peretti y Cesar Troncoso (“El Eternauta”). Fabian Arenillas, Mariano Argento y La Joaqui completan el reparto. “Madre siniestra”: Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark.

Rob Savage dirige este thriller de suspenso del productor James Wan (“El conjuro”, “La noche del demonio”) y Blumhouse Atomic (“Backrooms”, “Obsession”). Cuenta con el protagonismo de Jessica Chastain, Jay Duplass y Arabella Olivia Clark. "Verity: la sombra de un engaño" (Suspenso): Anne Hathaway y Dakota Johnson protagonizan esta adaptación de la novela best-seller de Colleen Hoover. Narra la historia de la reconocida autora Verity Crawford y de Lowen Ashleigh, una escritora en apuros que se traslada a la remota finca de los Crawford para trabajar como escritora fantasma de Verity. Cuando Lowen encuentra las escalofriantes notas autobiográficas de Verity, se debate entre las inquietantes y retorcidas confesiones sobre su vida y su esposo.

>> Leer más: Netflix sumó una película de hace 10 años con Ben Affleck y Anna Kendrick

"El corazón de la bestia" (Drama): Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento.

Tras un terrible accidente aéreo, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont (Brad Pitt) y su perro de combate, Odin, quedan varados en lo profundo de la naturaleza salvaje de Alaska. Juntos, se ven obligados a librar una brutal lucha por la supervivencia contra los elementos. Del aclamado cineasta David Ayer, El corazón de la bestia es un intenso thriller de aventuras que explora el vínculo inquebrantable entre un hombre y su mejor amigo mientras se enfrentan a su mayor batalla hasta el momento. "La isla olvidada" (Aventuras) : La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre.

: La isla olvidada sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados. Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas. Algunas de estas figuras se convertirán en amigas, otras en enemigas. Acompañadas por el bienintencionado pero desventurado hombre-perro Raww y una pequeña pero poderosa manada de amigos, Jo y Raissa deben enfrentarse a la temible Manananggal, la criatura más temida de la isla. Cuando descubren que los recuerdos de toda su amistad son el precio a pagar por volver a casa, Jo y Raissa se verán obligadas a encontrar una forma de abandonar la isla antes de olvidarse la una de la otra para siempre. "Resident evil: noche cero" (Suspenso): De la mente del visionario cineasta Zach Cregger llega una emocionante —y aterradora— reinvención de la franquicia Resident Evil. En una historia completamente nueva, Resident Evil sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que, sin saberlo, se ve envuelto en una carrera por la supervivencia llena de acción y sin tregua cuando una noche fatídica y espantosa se convierte en un caos a su alrededor.

"Coyote vs ACME" (Aventuras): Después de décadas fallando en atrapar al Correcaminos, el Coyote decide hacer lo impensado: demandar a ACME, la compañía responsable de todos los productos defectuosos que arruinaron sus planes. En el juicio más absurdo de la historia, la comedia y la animación se mezclan en una batalla legal que podría cambiar el destino del desierto… para siempre.

>> Leer más: Suspenso, misterio y terror: tres películas que no podés perderte en Netflix

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

2x1 en Cinemark Hoyts

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.