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Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen cometido hace seis años en Villa Manuelita

Alan Aguilar, detenido el año pasado, irá a juicio por el homicidio de Milton Sandez. El joven de 23 años fue baleado con cuatro tiros en julio de 2020

10 de noviembre 2026 · 18:51hs
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Río Atuel al 3900. La cuadra de Villa Manuelita donde fue asesinado con cuatro tiros Milton Sandez en 2020.

Héctor Río

Río Atuel al 3900. La cuadra de Villa Manuelita donde fue asesinado con cuatro tiros Milton Sandez en 2020.

Milton Sandez se iba en moto con su pareja y un bebé de su casa de Villa Manuelita, en la zona sudeste de Rosario, cuando un joven se le acercó y lo llamó por su apodo. “Ey, vos, Tuerto”, le dijo. Lo que siguió fueron cuatro tiros a corta distancia que le dieron de lleno al muchacho de 23 años y minutos más tarde le causaron la muerte. Pasaron seis años de ese crimen por el que, ahora, un vecino de la víctima detenido el año pasado se apronta a ser sometido a juicio. En una audiencia previa al debate la Fiscalía pidió para él una condena a 19 años de prisión.

El acusado es Alan Marcelo Aguilar, de 25 años. Lo detuvieron en octubre del año pasado. Luego de permanecer cinco años prófugo, regresó a visitar familiares a su casa de Río Atuel al 4000, a sólo 200 metros del lugar donde ocurrió el crimen. Efectivos de la Policía de Investigaciones lo ubicaron allí luego de tareas de inteligencia y montaron una vigilancia frente a la casa. Lo vieron llegar en un Peugeot 208 que trasladaba a tres mujeres, a quienes dejó en ese domicilio. Luego continuó la marcha y los policías lo interceptaron en Cepeda al 3900 con la colaboración de efectivos de Prefectura Naval que patrullaban la zona.

>>Leer más: Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

El joven no opuso resistencia y quedó ligado al crimen. Le incautaron dos celulares que son parte de la prueba ofrecida por la fiscal Marina Bertolotti en una audiencia realizada la semana pasada en el Centro de Justicia Penal. En esa instancia de preparación del juicio por el caso pidió 19 años de condena para Aguilar como autor de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de la portación ilegal de un arma de uso civil. El juez Rodrigo Santana admitió la acusación.

Tarde de tiros en Villa Manuelita

El crimen ocurrió el 26 de julio de 2020, en plena tarde y en medio de las restricciones que imponía la pandemia por coronavirus. En aquel momento se mencionó la venta de droga como posible trasfondo, en medio de distintas versiones que circularon sobre el conflicto y la mecánica del hecho. Aquel domingo los vecinos de Río Atuel al 3900, donde se produjo el ataque, contaron que un auto pasó por la cuadra y desde el interior balearon el frente de una casa. Luego efectuaron detonaciones en un descampado donde Sandez y otros amigos jugaban al fútbol.

Según los vecinos, el grupo se dispersó corriendo. En ese contexto, el dueño de la casa baleada, apodado “Papu”, habría creído que Sández era parte de los que balearon su casa y salió a buscarlo. “Sandez estaba con su novia en la moto y cuando lo vio a Papu le dijo a ella que se bajara, que le iban a disparar”, contó un conocido de ambos. También contaron que al joven fallecido lo conocían por el sobrenombre de "Apu".

>>Leer más: La venta de droga como trasfondo de un crimen en Villa Manuelita

Lo que pudo reconstruir la investigación fiscal, sin hacer alusión al contexto o al conflicto previo, es que a las 17.30 Sandez iba moto con su pareja y el hijo de ella, un bebé, por Río Atuel y Becquer. El agresor salió al paso de la moto y cuando estuvo a unos dos metros llamó al muchacho por su apodo: “Ey, vos, Tuerto”, dijo. Luego efectuó al menos cuatro disparos y se retiró a pie.

Tras el ataque, el joven baleado fue trasladado por su pareja al Hospital Roque Sáenz Peña, donde le diagnosticaron heridas en el pecho, el hombro, los glúteos y la espalda. Al cabo de unos minutos los médicos confirmaron su fallecimiento. Tenía 23 años y se había criado en Villa Manuelita, la porción de Tablada que se extiende entre Grandoli y la barranca.

Cinco años antes, según contaron entonces sus vecinos, habían baleado el frente de su casa de Cepeda al 4100 en el marco de una disputa por venta de drogas en el barrio; actividad a la que también ligaron aquella tarde del crimen al acusado por el ataque.

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