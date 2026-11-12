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Las elecciones en Central tienen un requisito clave a cumplimentar este sábado

El 14 de noviembre vence el plazo para presentar la lista de candidatos para los comicios de diciembre. Raza Canalla busca convencer a Belloso

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

12 de noviembre 2026 · 06:10hs
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El presidente Gonzalo Belloso inauguró la tercera bandeja del río en el Gigante el sábado pasado antes del partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El presidente Gonzalo Belloso inauguró la tercera bandeja del río en el Gigante el sábado pasado antes del partido ante Estudiantes de Río Cuarto.

Gonzalo Belloso decidió hace unos días que cumplido el mandato actual, que vence el próximo 20 de diciembre, no seguirá al frente del club. Y que tampoco buscará un lugar para acompañar a quienes conformen la próxima comisión directiva. Con los problemas de salud de un familiar directo como principal argumento, el actual presidente auriazul comunicó en sus redes la determinación que, en su momento, sorprendió al Mundo Central.

Desde entonces, y con plazo máximo del próximo sábado 14 de noviembre para presentar una nueva lista y participar en los comicios de diciembre, en Central buscan convencer a Belloso de que revea su decisión y vuelva a encabezar la CD. ¿Hay chances de que esto ocurra? Desde el entorno del presidente entienden que aún hay margen de que revise su postura, aunque los tiempos apremian.

El crecimiento de Central

El crecimiento que se dio en Central, desde lo social, lo deportivo y lo institucional, durante el mandato de Belloso y compañía, fue notable. Los tres campeonatos obtenidos a partir de la conformación de un plantel competitivo y la conducción de entrenadores a la altura de lo requerido, el aggiornamiento y la remodelación del estadio, y la histórica cifra alcanzada de 115 mil socios, son algunos de los hitos que se apunta una gestión que, en estos últimos cuatro años, elevó varios puntos la vara de exigencia del hincha auriazul.

En los últimos días, referentes de peso del Mundo Central abordaron a Belloso para tratar de convencerlo de que se quede. Las declaraciones públicas de Angel Di María al respecto fueron contundentes. Lo mismo sucedió de parte de otros integrantes del plantel. Las muestras de cariño que recibió en el Gigante, durante la disputa del encuentro ante Estudiantes de Río Cuarto, más alguna bandera colgada en las tribunas pidiendo su continuidad al frente del club, no habrían pasado desapercibidas para Belloso.

Ahora el próximo sábado, será el último plazo de presentación de listas para los comicios de fin de año. Esto se da tras una prórroga que se activó el sábado pasado de parte del comité electoral, cuando en ese primer plazo establecido no hubo ninguna presentación de candidatos. La lista debe conformarse con 31 socios que tienen que cumplir con distintos requisitos, la mayoría ligados a la antigüedad, según el cargo al que se postule. Además, hay que presentar otros 100 socios como asambleístas representantes, y 30 más como asambleístas suplentes.

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Si no se presentan listas

Si no se presenta ninguna lista el próximo sábado se producirá una situación compleja llamada elección desierta o vacancia de candidaturas. En Central descartan que se llegue a esta instancia. Pero la lista del oficialismo todavía no tiene cerrados puestos claves, entre ellos el de presidente. Y la chance de que aparezca una lista opositora es casi nula. Por lo cual se puede evaluar, en caso de que se diera una elección desierta, cuáles son las consecuencias que debe afrontar Central:

• Prórroga del mandato de las autoridades actuales (principio de continuidad), eso para evitar la acefalía. En el caso de Central, si se realizan las elecciones el mandato podría llegar inclusive hasta el 28 de diciembre, circunstancia que podría discutirse en caso de vacancia. Luego de esa fecha, las actuales autoridades continuarían en funciones de manera provisoria y excepcional con la obligación de, prontamente, convocar a una nueva elección. La tarea de armado de una nueva elección le correspondería a la actual CD ya que la comisión electoral, tras no haberse presentado ninguna lista en los tiempos previstos, concluye automáticamente sus funciones.

• En esta nueva instancia, se emite una nueva convocatoria pudiendo inclusive reducir plazos y requisitos facilitando la presentación de listas (si el estatuto nada dice al respecto se aplica supletoriamente lo que diga la dirección de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe).

La CD solo queda en funciones para garantizar la administración ordinaria y el proceso de regularización del club. Y todo lo que acontezca debe ser informado a las autoridades para evitar que la asociación entre en una situación de irregularidad o acefalía. Si sigue sin presentarse ninguna lista, o si la comisión directiva renuncia, se produce la acefalía total, y lo que sigue es la intervención.

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