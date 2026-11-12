Volvieron los mosquitos, pero aseguran que no hay circulación viral de Aedes aegypti en Rosario

El municipio garantizó la realización de fumigaciones periódicas y precisó cuál es la clase de insecto que proliferó a raíz de las condiciones climáticas de época

La Municipalidad de Rosario continúa con los operativos de fumigación en espacios verdes para combatir mosquitos.

Las condiciones climáticas presentes en Rosario y toda la región litoral favorecen la proliferación de mosquitos , que reaparecieron en masa en espacios verdes como consecuencia de las precipitaciones permanentes , el calor y la humedad en esta época del año. No obstante, descartan circulación viral de Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya.

A raíz de esto, la Dirección de Control de Vectores del municipio intensificó las fumigaciones en espacios verdes, con especial énfasis en el predio donde se realiza el Encuentro Nacional de Colectividades y el parque Urquiza , para contrarrestar el avance de estos insectos "molestos" para toda la población humana.

“Esta expansión es típica de lo que es el complejo del Cúlex, que es de mayor difusión mundial, y obviamente Rosario no es la excepción”, le explicó a La Capital el director del área de Vectores del municipio, Carlos Tasinato, al ser consultado por la invasión de estos insectos.

Pero esos no suelen ser los únicos. También predomina el "charquero" porque es dónde suele criarse, sobre todo en poblados rurales de todo el país. De ahí que se lo considera el mosquito "más federal de todos" . Suele encontrarse en parques con vegetación propicia para su reproducción.

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La diferencia con otras especies es que este tipo de mosquitos suele picar una vez y absorber más cantidad de sangre, por tratarse de un mosquito que frecuenta en zonas rurales y pampeanas donde abunda el ganado.

Esa es la diferencia con el Aedes aegypti, que pica en serie y es una especie que suele criarse y encontrar un hábitat propicio en el ámbito domiciliario.

"El charquero siempre aparece porque estamos todavía en el momento propicio por las precipitaciones muy recientes y camino hacia el verano. Obviamente, se va a notar mayor cantidad que cuando no teníamos tantas lluvias", explicó el especialista en plagas urbanas.

No obstante, desde Control de Vectores aclararon que el mosquito charquero no es transmisor de dengue, la enfermedad vinculada al Aedes aegypti, que también circula en Rosario y la región. Si bien hay que tomar recaudos, la reaparición de mosquitos es de charqueros y el complejo cúlex.

Para ello aseguraron que incrementaron la campaña de fumigación en parques y paseos para contrarrestar el avance de estos mosquitos molestos a la población.

Características y recomendaciones

Tasinato apuntó además que el mosquito charquero tiene una acción crepuscular, mientras que el Aedes aegypti es más bien diurno e intradoméstico.

"Este mosquito tiene características más bien rurales o de parques y espacios abiertos, ya que no tiene mucho que hacer en al ciudad pese a estas circunstancias ocasionales", describió.

A su vez, otra característica que diferencia a este mosquito del transmisor del dengue es que "pican, se llenan de sangre y vuelan, en cambio el Aedes va picando de a poco y en varias partes, lo cual da cuenta del carácter intradomiciliario".

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También señaló que la picadura suele sentirse más porque se trata de un insecto "más agresivo, con aparato bucal más robusto porque se alimenta de animales vacunos y equinos en zonas rurales, y es por eso que las personas sentirán mayor ardor al tener una piel más sensible".

Cómo diferenciar mosquitos Cúlex y Aedes aegypti

Más allá de que la invasión de mosquitos en Rosario genere una sensación abrumadora, no debe ser algo para temer. Existen diferencias entre los diferentes tipos de mosquitos, se los puede diferenciar a simple vista.

Aedes Aegypti: Es sensible a la luz solar. Es más oscuro, puede ser más pequeño y tiene sus extremidades rayadas de blanco, tiene la predilección de picar en zonas bajas (piernas y tobillos), no forma grandes poblaciones de mosquitos y coloca sus huevos por fuera de la superficie del agua (preferentemente), ya que sus larvas necesitan maduración.

Cúlex: Puede ser marrón o negro o más claro, suele picar en cualquier parte del cuerpo, frecuenta en grandes poblaciones de mosquitos, se cría en zanjas y lugares abandonados, coloca sus huevos en el agua y si está estancada se puede reproducir en abundancia, puesto que las larvas no necesitan maduración.

Por qué pican los mosquitos

Los mosquitos utilizan la vegetación como refugio. Por eso es frecuente ver su proliferación en las copas de los árboles, yuyos o pastizales.

¿Por qué pican los mosquitos?

Tasinato explicó que la razón por la cual pican los mosquitos es que necesitan proteína para poder poner los huevos, ya que es una especie que se alimenta de jugos vegetales, frutas, néctar.

Cómo combatir los mosquitos

El mosquito tiene su fase larval y su metamorfosis completa hasta hacerse adulto. “Una zanja puede albergar una gran cantidad de mosquitos en su fase larval. Por eso la importancia de comenzar a fumigar zanjas y sumideros previo a la primavera para evitar que proliferen cuando llega el calor”, apuntó Tasinato.

“La termoniebla no es más efectivo que el tratamiento larvario y también tienen sus contras porque estás matando los depredadores naturales de mosquitos como aguaciles y arañas, entre otras”, precisó. La población de mosquitos se compone en un 80 por ciento de larvas y un 20 de adultos.

Fumigaciones

Por estos días, desde el área de Control de Vectores del municipio se encontraban realizando fumigaciones en todo el predio donde se desarrolla el Encuentro Nacional de Colectividades y parque Urquiza, según indicaron.

En ese marco, desde la Secretaría de Ambiente y Espacio Público consignaron que la aparición de mosquitos se encuentra dentro de los parámetros normales, de acuerdo a la época del año y las condiciones climáticas actuales, pero la situación se encuentra bajo control y con fumigaciones permanentes en espacios verdes y monitoreo en distintas zonas para evaluar la circulación de Aedes aegypti.

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Esta última especie es la que tiene capacidad para transportar el virus del dengue, zika y chikungunya, aunque sólo se reportó un caso importado en Rosario en este nuevo período epidemiológico 2026, ocurrido en la semana epidemiológica (SE) 39 del serotipo DEN-3, según el último boletín epidemiológico provincial.

En lo que va de la temporada 2026-2027 (SE31/2026 a SE43/2026) se notificaron en la provincia 99 casos a los eventos “Dengue” y “Dengue durante la gestación”.

Por eso remarcaron la importancia de limpieza y descacharrado en hogares y patios, puesto que se trata de un insecto que suele proliferar en entornos domiciliarios.