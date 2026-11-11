El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º

El viernes podría haber tormentas aisladas en la tarde, también el sábado en la mañana y el domingo y el lunes tienen algunas chances de precipitaciones

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves 12 de noviembre en Rosario una jornada parcialmente nublada con una temperatura máxima de 31º, y con amenazas de tormentas para los próximos días.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del noreste, una marca de 21º y cielo parcialmente nublado que se mantendría todo el día. Para la mañana se espera que los termómetros lleguen a 22º, en la tarde la máxima sería de 31º y los vientos llegarían a moderados, y a la noche habría una temperatura de 23º.

El viernes estaría mayormente nublado, con algunas posibilidades de tormentas aisladas desde la tarde. Los registros estarían entre 31º y 20º.

El sábado podría arrancar con tormentas aisladas y en la tarde estaría mayormente nublado, con la máxima bajando a 29º y la mínima en 20º.

Para el domingo anticipan 26º de máxima, 16º de mínima, cielo mayormente nublado en la mañana y algunas probabilidades de chaparrones vespertinos.

El lunes tiene hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas en la tarde, con registros entre 27º y 19º.

El martes estaría parcialmente nublado con una máxima de 26º y una mínima de 17º.