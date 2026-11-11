Premios Cóndor de Plata: "Belén" y "El Eternauta" fueron los grandes ganadores

Se anunciaron los galardones que reconocen lo mejor de la producción audiovisual argentina de 2025

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Laura Paredes y Dolores Fonzi en "Belén", la película que fue una de las grandes ganadoras de los Premios Cóndor de Plata

La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina dio a conocer a los ganadores de los Premios Cóndor de Plata a la producción audiovisual 2025, en un encuentro realizado en el Espacio Chauvin de Mar del Plata, en el marco de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine. Los galardones se entregarán el próximo 25 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.

“Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, obtuvo el premio a la Mejor Película de Ficción, mientras que “El Eternauta”, creada por Bruno Stagnaro, fue reconocida como Mejor Serie de Drama. “El príncipe de Nanawa”, de la correntina Clarisa Navas, ganó como Mejor Película Documental; “Menem”, como Mejor Miniserie; y “Viudas negras, putas y chorras”, como Mejor Serie de Comedia.

El realizador Leo Damario y la actriz Paula Carruega estuvieron a cargo de la lectura de los ganadores. Durante el anuncio, también se dio a conocer un Cóndor de Plata especial a los mejores efectos visuales en serie para Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por “El Eternauta”.

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Durante el acto, la Asociación entregó a Miguel Monforte el Premio Leonardo Favio a la trayectoria, en reconocimiento a su labor en la realización cinematográfica, la investigación, la docencia, la preservación y la exhibición de cine.

El Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria fue para Paula Félix-Didier, historiadora y archivista cuya labor en la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio audiovisual contribuye a preservar la memoria del cine argentino.

Por su parte, el Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine distinguió a los periodistas Roger Koza y Luciano Monteagudo.

Todos los ganadores de cine

- Mejor película de ficción: Belén, dirigida por Dolores Fonzi.

- Mejor película documental: El príncipe de Nanawa, dirigida por Clarisa Navas.

- Mejor dirección: Cristian Tapia Marchiori, por Gatillero.

- Mejor actriz protagonista: Natalia Oreiro, por La noche sin mí y La mujer de la fila.

- Mejor actor protagonista: Sergio Podeley, por Gatillero.

- Mejor actriz de reparto: Camila Plaate, por Belén.

- Mejor actor de reparto (compartido): Sergio Prina, por Belén y Muña muña, y Luis Machín, por Belén.

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- Mejor guion original: Iván Fund y Martín Felipe Castagnet, por El mensaje.

- Mejor guion adaptado: Laura Paredes, Dolores Fonzi, Agustina San Martín y Nicolás Britos, por Belén, basado en el libro Somos Belén, de Ana Correa.

- Mejor primera o segunda película: La noche sin mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando.

- Mejor película en coproducción con Argentina: Bajo las banderas, el sol, dirigida por Juanjo Pereira, de Paraguay.

- Revelación femenina: Camila Plaate, por Belén.

- Revelación masculina: Ángel Stegmayer Caballero, por El príncipe de Nanawa.

- Mejor cortometraje: Tu cuerpo en mi habitación, dirigido por Axel Cheb Terrab.

- Mejor dirección de fotografía: Martín Sapia, por Gatillero.

- Mejor dirección de montaje: Cristian Tapia Marchiori, por Gatillero.

- Mejor música original: Marilina Bertoldi, por Belén.

- Mejor dirección de arte: Mariela Ripodas, por Tesis sobre una domesticación.

- Mejor dirección de sonido: Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi, por Gatillero.

- Mejor dirección de casting: María Laura Berch, por La mujer de la fila, La noche sin mí, Las corrientes y Tesis sobre una domesticación.

- Mejor diseño de vestuario: Roberta Pesci, por 27 noches.

- Mejor maquillaje y peluquería: Fernanda Curci y Yanina Córdoba, por 1978.

- Mejor canción: “Canción de las simples cosas”, de La mujer de la fila, en la versión de Ricardo Mollo y Natalia Oreiro.

Todos los ganadores de series

- Mejor serie de drama: El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, de Netflix.

- Mejor serie de comedia: Viudas negras, putas y chorras, creada por Malena Pichot, de Flow y HBO Max.

- Mejor miniserie: Menem, creada por Mariano Varela y Ariel Winograd, de Prime Video.

- Mejor dirección: Bruno Stagnaro, por El Eternauta.

- Mejor actriz protagónica: Pilar Gamboa, por Viudas negras, putas y chorras.

- Mejor actor protagónico (compartido): Ricardo Darín, por El Eternauta, y Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones.

- Mejor actriz de reparto: Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa — Temporadas 2 y 3 y El fin del amor — Temporada 2.

- Mejor actor de reparto: César Troncoso, por El Eternauta.

- Mejor guion original: Malena Pichot, Julián Lucero y Ariana Saiegh, por Viudas negras, putas y chorras.

- Mejor guion adaptado: Bruno Stagnaro, Ariel Staltari, Gabriel Stagnaro, María Alicia Garcías y Martín Wain, por El Eternauta, basado en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.

- Mejor serie documental: Las mil muertes de Nora Dalmasso, dirigida por Jamie Crawford, de Netflix.

- Revelación actriz: Débora Nishimoto, por Envidiosa — Temporada 2.

- Revelación actor: Thiago Uriel Aguiar, por El Eternauta.

- Mejor serie en formato corto: Basado en viajes reales, dirigida por Antonella Marini, de Blender.

- Mejor dirección de fotografía: Gastón Girod, por El Eternauta.

- Mejor dirección de montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta.

- Mejor música original: Federico Jusid, por El Eternauta.

- Mejor dirección de arte: María Battaglia y Julián Romera, por El Eternauta.

- Mejor dirección de sonido: Martín Grignaschi, por El Eternauta.

- Mejor dirección de casting: María Laura Berch e Iair Said, por El Eternauta.

- Mejor diseño de vestuario: Patricia Conta, por El Eternauta.

- Mejor canción: “Chicas malas”, de Viudas negras, putas y chorras, en la versión de Marilina Bertoldi.

- Mejor maquillaje y caracterización: Dolores “Loli” Giménez y Marcos Cáceres, por Menem.

- Cóndor de Plata especial a los mejores efectos visuales en serie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por El Eternauta.

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Premios Honoríficos

- Premio Leonardo Favio a la trayectoria: Miguel Monforte. Entregado durante el acto realizado en el Espacio Chauvin de Mar del Plata.

- Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria: Paula Félix-Didier.

- Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine: Roger Koza y Luciano Monteagudo.