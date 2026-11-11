Premios Cóndor de Plata: "Belén" y "El Eternauta" fueron los grandes ganadores

Durante el acto, la Asociación entregó a Miguel Monforte el Premio Leonardo Favio a la trayectoria, en reconocimiento a su labor en la realización cinematográfica, la investigación, la docencia, la preservación y la exhibición de cine.
El Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria fue para Paula Félix-Didier, historiadora y archivista cuya labor en la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio audiovisual contribuye a preservar la memoria del cine argentino.
Por su parte, el Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine distinguió a los periodistas Roger Koza y Luciano Monteagudo.
Todos los ganadores de cine
- Mejor película de ficción: Belén, dirigida por Dolores Fonzi.
- Mejor película documental: El príncipe de Nanawa, dirigida por Clarisa Navas.
- Mejor dirección: Cristian Tapia Marchiori, por Gatillero.
- Mejor actriz protagonista: Natalia Oreiro, por La noche sin mí y La mujer de la fila.
- Mejor actor protagonista: Sergio Podeley, por Gatillero.
- Mejor actriz de reparto: Camila Plaate, por Belén.
- Mejor actor de reparto (compartido): Sergio Prina, por Belén y Muña muña, y Luis Machín, por Belén.
- Mejor guion original: Iván Fund y Martín Felipe Castagnet, por El mensaje.
- Mejor guion adaptado: Laura Paredes, Dolores Fonzi, Agustina San Martín y Nicolás Britos, por Belén, basado en el libro Somos Belén, de Ana Correa.
- Mejor primera o segunda película: La noche sin mí, dirigida por María Laura Berch y Laura Chiabrando.
- Mejor película en coproducción con Argentina: Bajo las banderas, el sol, dirigida por Juanjo Pereira, de Paraguay.
- Revelación femenina: Camila Plaate, por Belén.
- Revelación masculina: Ángel Stegmayer Caballero, por El príncipe de Nanawa.
- Mejor cortometraje: Tu cuerpo en mi habitación, dirigido por Axel Cheb Terrab.
- Mejor dirección de fotografía: Martín Sapia, por Gatillero.
- Mejor dirección de montaje: Cristian Tapia Marchiori, por Gatillero.
- Mejor música original: Marilina Bertoldi, por Belén.
- Mejor dirección de arte: Mariela Ripodas, por Tesis sobre una domesticación.
- Mejor dirección de sonido: Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi, por Gatillero.
- Mejor dirección de casting: María Laura Berch, por La mujer de la fila, La noche sin mí, Las corrientes y Tesis sobre una domesticación.
- Mejor diseño de vestuario: Roberta Pesci, por 27 noches.
- Mejor maquillaje y peluquería: Fernanda Curci y Yanina Córdoba, por 1978.
- Mejor canción: “Canción de las simples cosas”, de La mujer de la fila, en la versión de Ricardo Mollo y Natalia Oreiro.
Todos los ganadores de series
- Mejor serie de drama: El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, de Netflix.
- Mejor serie de comedia: Viudas negras, putas y chorras, creada por Malena Pichot, de Flow y HBO Max.
- Mejor miniserie: Menem, creada por Mariano Varela y Ariel Winograd, de Prime Video.
- Mejor dirección: Bruno Stagnaro, por El Eternauta.
- Mejor actriz protagónica: Pilar Gamboa, por Viudas negras, putas y chorras.
- Mejor actor protagónico (compartido): Ricardo Darín, por El Eternauta, y Leonardo Sbaraglia, por Menem y Las maldiciones.
- Mejor actriz de reparto: Lorena Vega, por En el barro, Envidiosa — Temporadas 2 y 3 y El fin del amor — Temporada 2.
- Mejor actor de reparto: César Troncoso, por El Eternauta.
- Mejor guion original: Malena Pichot, Julián Lucero y Ariana Saiegh, por Viudas negras, putas y chorras.
- Mejor guion adaptado: Bruno Stagnaro, Ariel Staltari, Gabriel Stagnaro, María Alicia Garcías y Martín Wain, por El Eternauta, basado en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.
- Mejor serie documental: Las mil muertes de Nora Dalmasso, dirigida por Jamie Crawford, de Netflix.
- Revelación actriz: Débora Nishimoto, por Envidiosa — Temporada 2.
- Revelación actor: Thiago Uriel Aguiar, por El Eternauta.
- Mejor serie en formato corto: Basado en viajes reales, dirigida por Antonella Marini, de Blender.
- Mejor dirección de fotografía: Gastón Girod, por El Eternauta.
- Mejor dirección de montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por El Eternauta.
- Mejor música original: Federico Jusid, por El Eternauta.
- Mejor dirección de arte: María Battaglia y Julián Romera, por El Eternauta.
- Mejor dirección de sonido: Martín Grignaschi, por El Eternauta.
- Mejor dirección de casting: María Laura Berch e Iair Said, por El Eternauta.
- Mejor diseño de vestuario: Patricia Conta, por El Eternauta.
- Mejor canción: “Chicas malas”, de Viudas negras, putas y chorras, en la versión de Marilina Bertoldi.
- Mejor maquillaje y caracterización: Dolores “Loli” Giménez y Marcos Cáceres, por Menem.
- Cóndor de Plata especial a los mejores efectos visuales en serie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por El Eternauta.
Premios Honoríficos
- Premio Leonardo Favio a la trayectoria: Miguel Monforte. Entregado durante el acto realizado en el Espacio Chauvin de Mar del Plata.
- Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria: Paula Félix-Didier.
- Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine: Roger Koza y Luciano Monteagudo.