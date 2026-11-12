León XIV: el hombre que vino a devolver la alegría

El Papa llegó a colmar los corazones y a devolverles coherencia a cada gesto y a cada palabra. El desafío que queda abierto para los argentinos es que esa huella no se diluya

Cada paso fue emotivo. Desde que pisó suelo argentino hasta que partió, el Papa León XIV le devolvió al país una alegría que hacía tiempo parecía perdida . Su presencia marcó un antes y un después, y quedará grabada para siempre en la memoria colectiva.

“Las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma” , expresó al agradecerle su presencia el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, antes de la bendición final de la primera misa de León en Argentina frente a más de dos millones de personas. La frase resultó exacta: resumió en una línea la emoción de una multitud conmovida.

El carisma del Pontífice desató lágrimas, sollozos, cantos y una genuina algarabía popular: trajo de vuelta el espíritu del argentino Papa Francisco. Alzó bebés, se conmovió junto a las personas con discapacidad y abrazó a los más postergados. Compartió consejos, transmitió convicciones firmes y llamó a reconstruir la paz y la fraternidad. “Sin demagogia, sus mensajes fueron claros y fáciles de entender”, resumió desde muy cerca el periodista de La Capital Gonzalo Santamaría, cronista de toda la gira.

Esa autenticidad contrasta con el clima que atraviesa la Argentina. Los tiempos que corren no son precisamente un lecho de rosas: la falsedad y el ventajismo de la dirigencia parecen derramarse de arriba hacia abajo. Basta recordar el discurso del presidente Javier Milei apelando a la necesidad de unidad, minutos antes de evitar ubicarse junto al Papa cuando éste se acercó a saludar a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

A ese escenario se suma la intolerancia persistente en todos los niveles del Estado frente a cualquier mirada crítica de la prensa, interpretada casi siempre como un ataque personal.

El desafío abierto para los argentinos

La política argentina habita otra dimensión, desconectada de las urgencias cotidianas de la gente. Peor aún: cuando intenta mostrarse cercana, suele quedar expuesta. ¿Acaso muchos de los cruces encendidos en el Congreso nacional, la Legislatura provincial o el Concejo rosarino no terminan siendo apenas un montaje para las cámaras, que se disuelve más tarde en una cena compartida entre los mismos protagonistas?

León XIV vino a colmar los corazones y a devolverles coherencia a cada gesto y a cada palabra. El desafío que queda abierto para los argentinos (y sobre todo para quienes conducen) es que esa huella no se diluya. Que esos espacios no vuelvan a quedar vacíos. Que esas acciones no se vuelvan huecas.