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Sorpresa en Coachella 2027: Los Pibes Chorros y Milo J son parte del line up

Los argentinos comparten fecha con artistas como Dua Lipa, Tame Impala, Martin Garrix y Tiësto

11 de noviembre 2026 · 19:06hs
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Milo J y Los Pibes Chorros forman parte del line up de Coachella 2027

Milo J y Los Pibes Chorros forman parte del line up de Coachella 2027

Coachella es uno de los festivales más convocantes de Estados Unidos. En las últimas horas, se dio a conocer el line up de los artistas que estarán presentes en su próxima edición y los argentinos se sorprendieron al ver que Los Pibes Chorros y Milo J forman parte de la grilla.

Desde 1999, el festival, que se realiza en Indio, California, reúne tanto a músicos consagrados como a los artistas del momento, quienes brindan sus shows frente a una multitud. Además, miles de famosos y celebridades asisten al evento y desfilan con sus looks. La próxima edición se llevará a cabo durante dos fines de semana de abril de 2027 en el Empire Polo Club. El primero será el 9, 10 y 11 de abril, mientras que el segundo tendrá lugar el 16, 17 y 18 del mismo mes. Durante una de esas jornadas, Los Pibes Chorros y Milo J subirán al escenario para brindar sus shows.

Cabe recordar que, en ediciones anteriores, otros artistas argentinos también formaron parte de la grilla: Ca7riel y Paco Amoroso en 2025, Bizarrap en 2023, Nathy Peluso y Nicki Nicole en 2022, Las Ligas Menores en 2017, Babasónicos en 2010, Bajofondo Tango Club y ZZK Club en 2009, y Juana Molina en 2004.

>> Leer más: Ca7riel y Paco Amoroso serán los únicos argentinos en el festival Coachella

Los Pibes Chorros y Milo J en Coachella

Los Pibes Chorros, la banda de Berazategui que se formó en el año 2000, llenará de cumbia villera el escenario de Coachella durante los sábados 10 y 17 de abril. Esos mismos días también se presentarán artistas internacionales como Tame Impala, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Måneskin y Bad Gyal.

Por su parte, Milo J, el joven Morón que con tan solo 20 años se convirtió en un referente de la música urbana y que en 2026 obtuvo trece estatuillas en los Premios Gardel, dirá presente en el festival internacional durante las jornadas de los viernes 9 y 16 de abril. El cantante argentino compartirá la programación con Dua Lipa, Steve Lacy, Kehlani, JISOO, Peggy Gou, Zara Larsson y Giorgio Moroder.

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