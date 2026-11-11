Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Estudiantes e Independiente Rivadavia jugarán este jueves por la Supercopa Argentina, donde el ganador obtendrá su cupo al nuevo título nacional

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia se medirán en Córdoba

Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves desde las 20 por la Supercopa Argentina. El partido se disputará en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y definirá al segundo clasificado a la Recopa de Campeones 2027 , torneo que ya tiene a Central como participante.

El Pincha consiguió su lugar en la final tras ganar el Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra mendocina accedió luego de conquistar la Copa Argentina 2025.

El resultado también tendrá impacto en la próxima temporada: el ganador se sumará al Canalla y al campeón de la actual Copa Argentina en la primera edición del nuevo torneo del fútbol argentino .

El conjunto rosarino obtuvo el primer boleto a la nueva competencia tras conquistar la Supercopa Internacional cuando venció 3-1 a Estudiantes en Santiago del Estero.

El tercer participante será el campeón de la presente edición de la Copa Argentina, donde Platense ya consiguió un lugar en la final y aguarda por el resultado de la semifinal entre Boca y Banfield.

>> Leer más: Un canalla mundialista: el jugador de Central fue citado por la selección argentina sub-17

Cómo se jugará la Recopa de Campeones

La primera edición de la Recopa de Campeones tendrá formato triangular. Los tres equipos se enfrentarán entre sí en estadios neutrales y cada uno disputará dos partidos.

El primer encuentro enfrentará a Central con el ganador de la Supercopa Argentina. Luego, el campeón de la Copa Argentina jugará contra el perdedor de ese cruce inicial. Por último, el vencedor del primer partido se medirá con el campeón de la Copa Argentina.

El reglamento establece un sistema de puntuación especial para los empates. Si un partido termina igualado después de los 90 minutos, los equipos definirán el resultado por penales. El ganador de la tanda sumará dos puntos y el perdedor obtendrá uno.

En cambio, una victoria durante el tiempo reglamentario otorgará tres puntos, mientras que el equipo derrotado no sumará unidades.

Si dos o más participantes terminan igualados en puntos, la organización utilizará la diferencia de gol como primer criterio de desempate. Luego tendrá en cuenta los tantos convertidos y los goles recibidos.

Posibles formaciones de Estudiantes e Independiente Rivadavia

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios, Edwin Cetré; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Sheyko Studer, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.