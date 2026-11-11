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Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

El altercado trascendió por videos publicados en redes sociales. Los agentes municipales denunciaron que el motociclista había chocado a una mujer en moto

11 de noviembre 2026 · 08:52hs
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El repartidor fue demorado en bulevar Avellaneda y avenida Pellegrini.

El repartidor fue demorado en bulevar Avellaneda y avenida Pellegrini.

Dos inspectores de tránsito de Rosario retuvieron este martes a un repartidor involucrado en un siniestro vial. La Municipalidad anunció que el motociclista fue detenido después de la discusión, ya que había intentado huir y amenazó a los agentes a cargo del operativo.

Según fuentes oficiales, el conductor del rodado había embestido a una ciclista en el cruce de bulevar Avellaneda y avenida Pellegrini. Después de la colisión, protagonizó un altercado con gritos y empujones que trascendió a partir de la publicación de videos en redes sociales.

"¡Mirá cómo me rompiste toda la moto!", exclamó el repartidor a la tarde. Mientras la llevaba hacia la vereda, uno de los inspectores le advirtió: "Dejala ahí. Te quedás acá, no te vas a ir a ningún lado".

¿Por qué detuvieron al repartidor?

Según voceros de la Municipalidad, el detenido atropelló a una mujer que iba en bicicleta hacia el norte por bulevar Avellaneda. A las 16.55 llegó al cruce con Pellegrini en sentido contrario e intentó doblar hacia la izquierda, una maniobra no permitida en dicha intersección.

La víctima venía por la ciclovía y quedó tendida sobre la calzada debido al impacto. El motociclista también se cayó, pero se reincorporó y trató de irse en vez de quedarse para ayudarla.

>> Leer más: Atacó a un taxista con una cuchilla en la peatonal y la pelea quedó registrada en video

De acuerdo al relato de los agentes, el conductor del rodado sacó una tijera y los amenazó porque no lo dejaban retirarse. Ante esta situación intervino la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe para neutralizar el peligro de fuga.

Por otra parte, un equipo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) atendió a la ciclista por politraumatismos. Elizabeth S. fue trasladada en ambulancia hasta el Sanatorio Plaza para continuar con el tratamiento. En cambio, el dueño de la moto quedó demorado en la comisaría 2ª.

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