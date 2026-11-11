Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros

Los animales ya habían atacado gravemente a dos personas en Recreo y sus dueños habían sido advertidos del peligro. La Justicia cambió la calificación a homicidio con dolo eventual y elevó las condenas a 8 años y medio y 8 años de prisión.

Diego Román tenía 12 años. Fue atacado por una jauría de al menos diez perros en un campo cercano a su casa de Recreo.

La jauría de perros que en julio de 2019 mató al nene Diego Román en la ciudad de Recreo ya había había atacado meses antes a otras dos personas que necesitaron internación por heridas graves . Esos precedentes, que habían advertido al matrimonio dueño de los animales sobre los riesgos de que mataran a una criatura, motivaron la decisión de un camarista penal santafesino que agravó las condenas a la pareja . Para el juez de apelación tuvieron responsabilidad en la muerte del chico de 12 años a título de dolo eventual , es decir que se representaron ese peligro pero no tomaron medidas para evitarlo.

El fallo de segunda instancia no sólo aumentó las condenas sino que además receptó el pedido de la fiscalía de modificar el encuadre legal del caso. Iván Mercado Reyes, dueño de los animales, fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión. Su pareja Norma Elena Vega a 8 años como coautora. Además se les impuso a ambos l a prohibición de poseer o criar perros por el doble de tiempo de las condenas.

La decisión fue adoptada por el juez de la Cámara Penal de Santa Fe Oscar José Burtnik , quien modificó la calificación legal de homicidio culposo a la de homicidio simple con dolo eventual. Desde el punto de vista jurídico esto quiere decir que los acusados se representaron la posibilidad de que los animales causaran la muerte de un niño pero no les importó.

En el juicio por el caso los dueños de los perros habían sido condenados por homicidio culposo, es decir, sin intención: Reyes, a 4 años de cumplimiento efectivo y Vega a 3 años de ejecución condicional. El motivo del nuevo enfoque es que, para el magistrado, los dueños conocían la agresividad de la jauría unos diez perros bajo su cuidado porque ya habían ocurrido otros ataques graves sin que tomaran medidas de seguridad.

El camarista revisó el caso ante la apelación presentada por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Andrés Marchi y Ana Laura Gioria, quienes investigaron reclamaban aplicar al caso la figura de homicidio con dolo eventual. La defensa de la pareja también apeló pero en su caso el planteo fue desestimado por Burtnik.

La búsqueda

Diego Román tenía 12 años y vivía en Recreo con su padre, la pareja de éste y sus hermanos. La tarde del miércoles 3 de julio de 2019 fue visto por última vez en el Barrio Comunal 3 de esa localidad del departamento La Capital, a 17 kilómetros de Santa Fe. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un establecimiento rural lindero a la casa de Reyes y Vega. El caso generó una profunda conmoción en Recreo y en toda la provincia desde el momento de la desaparición.

El cuerpo del pequeño fue velado, sepultado y exhumado 20 días después para ser trasladado a la morgue judicial santafesina. Luego fue llevado a Buenos Aires y sometido a nuevas autopsias. Los informes eran coincidentes en que el niño había muerto “de forma violenta” y “con elementos cortopunzantes”. En el inicio se consideró que el niño había sido asesinado por personas y se llegó a sospechar de maltrato o ritos satánicos.

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Meses más tarde se concluyó que había sido atacado por una jauría de perros de diversas razas. Se estableció que el ataque ocurrió en el límite de un campo que es propiedad de Reyes y un predio rural contiguo al barrio Comunal 3. Entre los animales que estaban al cuidado del matrimonio había perros de caza y custodia como un rottweiler y varios bóxer —razas de peligro por su potente mordida— entre otros mestizos.

El matrimonio fue imputado por homicidio simple y desde entonces la causa tuvo varios giros hasta que comenzó el juicio en junio pasado. La Fiscalía y las querellas que representan a la familia, a cargo de las abogadas Vanina Fruttero y Lucrecia Fernández, reclamaban 10 años para Reyes y 8 para Vega por homicidio con dolo eventual. La defensa pedía la absolución. Finalmente el juez de primera instancia Pablo Busaniche condenó a Reyes y Vega como coautores del delito de homicidio culposo.

Otros tres ataques graves

Ese es el fallo que fue apelado y revisado por el camarista Burtnik. Al modificar la calificación, el magistrado enumeró una serie de graves episodios previos cometidos por los mismos animales. El 29 de abril de 2019 atacaron a un hombre que sufrió heridas desgarrantes y requirió tres días de internación en terapia intensiva. Al día siguiente causaron la muerte de otro perro.

En esa ocasión, planteó el juez, el propio Reyes fue advertido sobre el riesgo que sus animales representaban "para una criatura", a lo que respondió “con una sonrisa burlona y evasiva”. Se sumó el ataque sufrido por una mujer en mayo de 2019, cuando un animal de la jauría le arrancó un trozo de carne de la pierna, provocándole gangrena y secuelas permanentes.

Tras conocerse el fallo, la fiscal Gioria señaló que “el camarista sostuvo que los condenados incluyeron en sus cálculos la posibilidad concreta de un resultado mortal y decidieron, pese a ello, no disuadirse de su plan de conducta”. En ese sentido, subrayó que “para Burtnik está acreditado con certeza que Reyes y Vega conocían, de manera concreta y no meramente abstracta, la agresividad letal de la jauría bajo su custodia”.

La representante del MPA remarcó que, para el camarista, “no se trata de un conocimiento hipotético o de sentido común sobre la peligrosidad genérica de los perros grandes”, sino de “un conocimiento construido a partir de al menos tres episodios graves ocurridos en abril y en mayo de 2019”.