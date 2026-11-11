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Malacara Tango se presenta con un concierto acústico e intimista

Será el jueves 26 en Intervalo Coffee Bar. Harán un repertorio de tangos, valses y milongas con arreglos inspirados en las grandes orquestas

11 de noviembre 2026 · 19:14hs
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Malacara Tango se presenta con un concierto acústico e intimista

La banda Malacara Tango presentará el próximo jueves 26 de noviembre “Florando en el adiós... (tangos en modo avión)", un concierto íntimo en formato acústico donde interpretará un repertorio de tangos, valses y milongas.

La presentación se llevará a cabo el jueves 26, a las 20:30, en Intervalo Coffee Bar (Entre Ríos 1338) con derecho de espectáculo de $10.000

La agrupación, nacida en Rosario en el año 2022, está integrada actualmente por Jorge Febre en piano, Leandro del Rio en bandoneón, Michele Blandó en violín, Jeremías Serpi en contrabajo y el Negro Diamante como cantante invitado en esta oportunidad.

“Florando en el adiós... (tangos en modo avión)" apunta a reinterpretar los clásicos de todas las épocas con arreglos inspirados en las grandes orquestas adaptados para cuarteto con una mirada propia.

El formato acústico genera una oportunidad propicia para reinterpretar el repertorio con una mirada intimista y desconectarse temporalmente del entorno digital para celebrar el encuentro plenamente.

Se pueden hacer reservas al 341-5465833.

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