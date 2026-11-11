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Básquet: Náutico se quedó con el título en el nivel A de la categoría U13

Los otros campeones: Caova (nivel B), Residentes Parquefield (C), Servando Bayo (D) y Sociedad Sportiva y Recreativa de Roldán (E)

11 de noviembre 2026 · 21:48hs
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Náutico Avellaneda

Náutico Avellaneda, campeón U 13 A.

Náutico Avellaneda se consagró campeón en la categoría U13 Nivel A, en el cuadrangular final desarrollado en el micro estadio Ricardo Velasco, tras vencer a Regatas de San Nicolás por 64 a 53, en lo que fue una definición muy cerrada del torneo que organiza la Asociación Rosarina de básquet.

Los otros campeones fueron Caova (Nivel B), Residentes Parquefield (C), Servando Bayo (D) y Sociedad Sportiva Recreativa de Roldán (E).

En el nivel A, el equipo de Facundo Sáez Larrañaga, con un robusto trabajo, coordinado y eficiente, fue el más regular en toda la temporada. Terminó invicto con un andar de juego superador, a lo que se agregó su dedicación, esfuerzo constante y compromiso con los objetivos del club de la Ribera.

La figura de Benjamín Carrozzo volvió a ser fundamental en el partido final, en el que anotó 15 puntos, respaldado por las tareas de de Thiago Carreras (12) y Emanuel Martín (11), además de un valioso pasaje de Mateo Capeletti (9).

Por su parte, el conjunto nicoleño dirigido por Iván Zuelgaray dio pelea en todo momento con una propuesta intensa y vertical, liderada por Camilo García Santillán (12 tantos), junto a los aportes de Augusto Radwanski (8) y Lorenzo Zuelgaray (7). Sin embargo, Náutico manejó los tiempos con aplomo en el último cuarto, cerró su aro y desató el festejo en la ribera.

Síntesis

Náutico Sportivo Avellaneda (64): Thiago Carreras 12, Mateo Barreca 2, Juan Ignacio Schiaffi Balangione 4, Benjamín Carrozzo 15, Emanuel Martín 11, Agustín Podetti 0, Mateo Capeletti 9, Facundo Poppi 0, Ciro Bellia 4, Felipe Arribas Correa 4, Ezequiel Somoza 0, Lautaro García 3. DT: Facundo Sáez Larrañaga.

Regatas (San Nicolás) (53): Camilo García Santillán 12, Facundo Demasi 3, Agustín Brunelli 6, Felipe Bella 0, Felipe García Morretta Zuelgaray 2, Lorenzo Zuelgaray 7, Juan Agustín Ferrelli 0, Teo Valentín Torres 3, Nicolás Bautista Aguero 3, Joaquín Raúl Martínez 6, Rómulo Azara Montedónico 3, Augusto Radwanski 8. DT: Iván Zuelgaray.

Leer más: Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Resultados del cuadrangular final de básquet:

Fecha 1

Náutico 70 vs. Gimnasia 57

San Telmo 49 vs. Regatas SN 70

Fecha 2

Náutico 63 vs. San Telmo 47

Regatas 42 vs. Gimnasia 33

Fecha 3

San Telmo 62 vs. Gimnasia 54

Náutico 64 vs. Regatas 53

Nivel B

En el nivel B, el Club Atlético Olegario Víctor Andrade (Caova) se consagró campeón al obtener el cuadrangular final en forma invicta.

En el último encuentro, Caova derrotó por 109 a 86 a Libertad, se subió a lo más alto del podio y festejó el título de la categoría. El encuentro tuvo un dato llamativo: Valentino Lucca Butti, de Libertad, anotó la descomunal cifra de 75 puntos, una marca difícil de igualar en la historia reciente de la división.

Pese a la función individual de Butti, el conjunto conducido por Franco Merlo impuso su jerarquía colectiva y una rotación implacable que superó el centenar de puntos. El campeón basó su ofensiva en un trío letal: Santino Daniel Lohaiza (27), Santino Gobbato Rubil (27) y Ezequiel Isaías Ramírez (26), sumados al aporte de Guido Bigatti (11), sellando el festejo y el trofeo para el barrio.

El “Funebrero” se quedó con el título tras coronar una campaña perfecta de 3 victorias en 3 partidos durante el Cuadrangular Final disputado en el club Libertad.

Síntesis

Libertad (86): Juan Cruz Notto 0, Valentino Lucca Butti 75, Lorenzo David Druetta 4, Francisco Abbonizio 0, Ciro Antonio Arpe 0, Felipe Hernández 1, Giovani Mateo Lupo 2, Filippo Fucci Del Sol 0, Ramiro Ruggieri 4, Franco Tomás Martín 0, Santos León Wallsey 0, Ciro Gerónimo Mastri 0, Lautaro Rossia 0, Tomás Bozzo 0. DT: Flavio Bianchini.

Caova (109): Bautista Julián Perdomo 2, Tobías Valentín Cattay 0, Facundo Aguiar 0, Bautista Pérez 6, Guido Bigatti 11, Benjamín Menghi 0, Benjamín Gómez 0, Bautista Corbino Borruel 4, Santino Gobbato Rubil 27, Juan Ignacio Malik 2, Giovanni Valenzisi 0, Mateo De Souza 0, Jonás Bautista Chamorro 4, Ezequiel Isaías Ramírez 26, Santino Daniel Lohaiza 27. DT: Franco Merlo.

Nivel C

En este nivel la definición fue electrizante. Residentes de Parquefield derrotó por 63 a 54 a Sportivo América en el Partido 6 del cuadrangular final y se consagró campeón de la categoría U13 (Nivel C). El conjunto dirigido tácticamente por Gianluca Di Pascoli tomó las riendas del juego apoyado en la gran tarea ofensiva de Thiago Elián Reina, máximo goleador con 25 puntos. En la estructura del campeón también fueron importantes Leonardo Tian Ojeda y Benjamín Batlle Ferratti.

En Sportivo América se destacó Tomas Hugo Luna, quien brilló con 25 tantos y sostuvo a su equipo en juego hasta el cierre, acompañado por los aportes de Nicolás Borgatello y Dante Vazzano .

Síntesis

Sportivo América (54): Nicolás Leonel Borgatello 9, Lautaro Ceballos 0, Joaquín Ortiz 0, Tomás Valarino 2, Franco Szpilar 1, Lucas Bottazzi 0, Alejandro Andrés Príncipe 0, Tomás Hugo Luna 25, Ivo Puyo 0, Santiago Latorre 3, Dante Vazzano 9, Juan Martín Deguer 5. DT: Walter Pedemonte.

Residentes Parquefield (63): Santiago Iván Zalazar 0, Benjamín Batlle Ferratti 14, Santiago Magallanes 0, Leonardo Tian Ojeda 16, Thiago Mateo Sayago Vallejos 0, Agusto Cecotti 0, Gennaro Gael Fernández 0, Thiago Elián Reina 25, Francisco Javier Gerez 1, Joaquín Nicolás Falcón 2, Alejo Borsani 0, Bastián Schoenfeld 0, Facundo Borsani 2, Bruno Giacomoni 3. DT: Gianluca Di Pascoli.

Nivel D

En el nivel D, Servando Bayo obtuvo el cuadrangular final sin grandes complicaciones y marcando una amplia diferencia de puntaje en cada partido. El entrenador Juan Cruz Forte supo darle al equipo la identidad necesaria que originó el impacto de alto voltaje que se notó en cada encuentro.

El equipo campeón estuvo integrado por: Vicente Gómez Pomponio, Nicolás Jesús Cavallieri Pratto, Emiliano Giavedoni, Zoe Ariadna Cáceres, Ayun Macarena Coliqueo, Lucas Misael Prata, Tomás Dagostino, Benicio Ayunta, Benjamín Altavilla, Pedro Dínamo, Rodrigo Martínez, Fabricio Velázquez, Valentino Pluss González y Gino Casta Raffa.

Nivel E

En el Nivel E, Sociedad Sportiva Recreativa de Roldán venció con autoridad por 85 a 54 a Náutico Sportivo Avellaneda B y se coronó campeón indiscutido del certamen. Lo que el grupo dirigido por Valentina Fernández a lo largo del campeonato va más allá de los puntos; dejaron el alma en cada partido y demostraron la grandeza de este equipo. Las figuras de Andrés Perasso y Benjamín Pasquini Guardia fueron de suma importancia a la hora e las definiciones. Además, el flamante campeón contó con valiosos aportes de Francisco Schwank, Matías Milocco y Malena Chaile.

Enorme alegría para el básquet de Roldán. Los chicos de Sportiva se consagraron campeones del cuadrangular final U13 y coronaron un gran torneo con una victoria inolvidable.

S.S.R. Roldán (85): Matías Milocco 8, Joaquín Di Pietro 5, Tomás Brunet 1, Francisco Schwank 9, Máximo Edgardo Kober González 5, León Martínez Gattari 0, Santiago Laurino 4, Antonio Laus González 3, Benjamín Pasquini Guardia 19, Valentino Ceragioli 2, Andrés Perasso 21, Malena Chaile 8. DT: Valentina Fernández.

Náutico Sportivo Avellaneda B (54): Juan Ignacio Pacilio 2, Gerónimo Huguet 2, Simón Loria 10, Valentino Wallsey 4, Genaro Garone 5, Bautista Sánchez Ditieri 0, Benicio Pérez Tonella 7, Manuel Andrada 18, Máximo Latini 2, Dante San Martino 4. DT: Bruno Di Vanni.

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