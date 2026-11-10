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Un informe advierte que la pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año

Según estimaciones de la consultora ExQuanti, la pobreza habría alcanzado a 16,2 millones de argentinos en el tercer trimestre de 2026. El estudio alerta sobre un posible agravamiento de la situación social durante 2027

10 de noviembre 2026 · 15:06hs
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Un informe advierte que la pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año

La pobreza volvió a crecer en la Argentina y habría alcanzado a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026, según un informe de la consultora ExQuanti. La cifra representa un incremento de casi 3,4 millones de argentinos en esa situación respecto del mismo período del año pasado y enciende una señal de alarma sobre la evolución de las condiciones sociales durante la gestión de Javier Milei.

El estudio advierte que la reducción de la pobreza, que había mostrado una recuperación después del fuerte deterioro registrado a comienzos de 2024, perdió impulso a partir del tercer trimestre de 2025. Desde entonces, las estimaciones muestran un nuevo crecimiento del número de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

La difusión del informe coincide con la visita del papa León XIV a la Argentina, en la que el pontífice puso entre sus prioridades pastorales el compromiso con los sectores más vulnerables. El deterioro de los indicadores sociales incorpora así un elemento de especial relevancia en medio de su presencia en el país.

Los números de ExQuanti muestran que entre julio y septiembre de este año la cantidad de personas pobres aumentó desde los 12,8 millones estimados para el tercer trimestre de 2025 hasta los actuales 16,2 millones. Se trata de una suba considerable en apenas doce meses, que interrumpió la mejora observada durante buena parte del año pasado.

La estimación también supera los 15,4 millones de personas calculados para el primer semestre de 2026 mediante una extrapolación de las estadísticas oficiales. Es importante distinguir que los 16,2 millones constituyen una estimación privada y no una nueva medición oficial del Indec.

La advertencia sobre la pobreza en 2027

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la proyección para el próximo año. La consultora sostiene que, de mantenerse el ritmo actual de deterioro, la pobreza podría alcanzar niveles superiores a los registrados durante la pandemia de coronavirus.

"La pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia", advirtió ExQuanti.

La afirmación no constituye un pronóstico definitivo, sino una estimación construida sobre la evolución de los últimos doce meses. El resultado dependerá del comportamiento de la economía, de los ingresos de los hogares y de las medidas que adopte el gobierno para modificar la tendencia.

Para realizar esa proyección, la consultora tomó el crecimiento promedio trimestral de la pobreza durante el último año y lo extendió hasta 2027. Bajo ese supuesto, si las condiciones económicas y las políticas públicas no presentan cambios significativos, el número de argentinos pobres continuaría aumentando.

El Presupuesto 2027 y los cambios en la AUH

En medio de este escenario, el informe también pone el foco sobre una decisión del Ejecutivo nacional incluida en el proyecto de Presupuesto 2027: la eliminación del mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La medida, que todavía requiere aprobación legislativa, modificaría el sistema de aumentos de una de las principales prestaciones sociales destinadas a familias con niños y adolescentes. No implica la eliminación de la asignación, sino de su mecanismo de movilidad automática.

La cuestión adquiere especial importancia porque, según el análisis de ExQuanti, el fortalecimiento de la AUH fue uno de los factores que contribuyeron a reducir los niveles de pobreza después del fuerte incremento registrado al comienzo de la gestión libertaria.

El eventual cambio en la actualización de la prestación podría afectar su poder adquisitivo si los montos no acompañan la evolución de los precios, especialmente entre los hogares que dependen de esas transferencias para completar sus ingresos.

Cómo se calculó el nuevo aumento de la pobreza

Para elaborar su informe, ExQuanti recurrió a información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec y a las estimaciones del Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

La consultora utilizó esta metodología porque todavía no se encontraba disponible la base oficial de microdatos correspondiente al tercer trimestre de 2026. Por ese motivo, tomó como referencia las proyecciones de la universidad para el semestre comprendido entre abril y septiembre y aplicó un ajuste estadístico para obtener una estimación específica del período julio-septiembre.

La Universidad Torcuato Di Tella estimó que el 32,6% de la población urbana de los 31 aglomerados relevados se encontraba bajo la línea de pobreza entre abril y septiembre de 2026. La medición combina información sobre los ingresos familiares con la evolución de la canasta básica total.

A diferencia de esa estimación semestral, ExQuanti buscó reconstruir el comportamiento específico del tercer trimestre y proyectarlo al conjunto del país, con el objetivo de identificar los cambios más recientes en las condiciones sociales.

Por tratarse de cálculos realizados antes de la publicación de los microdatos oficiales, las cifras de la consultora deberán contrastarse con las próximas estadísticas del Indec.

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