La ONU demora una definición sobre el pedido de Cristina Kirchner y se aleja la posibilidad de que sea candidata

El planteo de la exmandataria para la revisión de la sentencia no fue tratado en la última reunión y podría ser analizado recién en marzo de 2027

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) terminó su último período de sesiones sin revisar el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner por su condena para ser candidata, por lo que recién en marzo 2027 podría analizar el planteo.

El organismo realizó el 146° período de sesiones del año en Ginebra entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, en los que abordó cuestiones de diversos países sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, el planteo de la exmandataria para que se revise la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, que cumple de forma domiciliaria, no fue incluido en el temario.

Así, la posibilidad de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU analice la cuestión recién podría ocurrir en el próximo período de sesiones, pactado del 1º al 19 de marzo de 2027.

Hasta el momento, el temario para los próximos encuentros tiene previsto examinar informes de Costa Rica, Mónaco, Mozambique y Polonia.

Anteriormente, en la ONU habían advertido a la agencia EFE que, debido al volumen de casos que tienen pendientes, “una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”.

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo) un planteo central en el que denuncian presuntas violaciones sustanciales, acreditan el agotamiento previo de las instancias judiciales en el país y solicitan la adopción de medidas cautelares urgentes.

Si bien una resolución de la ONU no es vinculante, el equipo de la exmandataria apostaba a un dictamen que pudiera presionar a las autoridades argentinas para dejar sin efecto la inhabilitación para cargos públicos. La intención sería que pueda competir como candidata en las elecciones de 2027.

A la causa de Vialidad, por la que CFK cumple prisión domiciliaria, deben sumarse dos hechos judiciales más: el caso Cuadernos y el de Hotesur-Los Sauces. Si la condenan, las penas se sumarán a las que ya acumula una vez que las mismas resulten confirmadas por la Corte Suprema.