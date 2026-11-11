La Capital | Política | Cristina

La ONU demora una definición sobre el pedido de Cristina Kirchner y se aleja la posibilidad de que sea candidata

El planteo de la exmandataria para la revisión de la sentencia no fue tratado en la última reunión y podría ser analizado recién en marzo de 2027

11 de noviembre 2026 · 14:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Sin novedades del planteo de Cristina Kirchner ante la ONU.

Sin novedades del planteo de Cristina Kirchner ante la ONU.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) terminó su último período de sesiones sin revisar el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner por su condena para ser candidata, por lo que recién en marzo 2027 podría analizar el planteo.

El organismo realizó el 146° período de sesiones del año en Ginebra entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre, en los que abordó cuestiones de diversos países sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sin embargo, el planteo de la exmandataria para que se revise la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad, que cumple de forma domiciliaria, no fue incluido en el temario.

Cristina Kirchner y la ONU

Así, la posibilidad de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU analice la cuestión recién podría ocurrir en el próximo período de sesiones, pactado del 1º al 19 de marzo de 2027.

Hasta el momento, el temario para los próximos encuentros tiene previsto examinar informes de Costa Rica, Mónaco, Mozambique y Polonia.

Anteriormente, en la ONU habían advertido a la agencia EFE que, debido al volumen de casos que tienen pendientes, “una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años”.

Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo) un planteo central en el que denuncian presuntas violaciones sustanciales, acreditan el agotamiento previo de las instancias judiciales en el país y solicitan la adopción de medidas cautelares urgentes.

Si bien una resolución de la ONU no es vinculante, el equipo de la exmandataria apostaba a un dictamen que pudiera presionar a las autoridades argentinas para dejar sin efecto la inhabilitación para cargos públicos. La intención sería que pueda competir como candidata en las elecciones de 2027.

A la causa de Vialidad, por la que CFK cumple prisión domiciliaria, deben sumarse dos hechos judiciales más: el caso Cuadernos y el de Hotesur-Los Sauces. Si la condenan, las penas se sumarán a las que ya acumula una vez que las mismas resulten confirmadas por la Corte Suprema.

Noticias relacionadas
Cristina Kirchner recibió al diario estadounidense en su departamento de San José 1111

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata

La cartera al mando de Pablo Quirno salió al cruce de la decisión de Irán. 

El gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas

El exgobernador de Santa Fe minimizó las chances de un entendimiento político entre Unidos y La Libertad Avanza de cara a 2027.

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda de lo que ocurre a nivel nacional"

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares. La Casa Gris dice que el déficit es por la inversión.

El Gobierno de Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: "Es porque hacemos obras"

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Lo último

Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini

Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini

La Fórmula 1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

La Fórmula 1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

El gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas

El gobierno rechazó que Irán declare terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas

Condenaron a un reconocido violinista de Santa Fe que mató a un motociclista: manejaba alcoholizado y a 90 km/h

Emiliano Nicolás Billoud, de 29 años, recibió una pena de ocho años de prisión por el homicidio de Sebastián Nagel en Esperanza. Circulaba al triple de la velocidad permitida y arrastró a la víctima unos 50 metros tras embestirla.

Condenaron a un reconocido violinista de Santa Fe que mató a un motociclista: manejaba alcoholizado y a 90 km/h
Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini
Policilales

Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: Somos la antípoda de lo que ocurre a nivel nacional
Política

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda de lo que ocurre a nivel nacional"

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros
Policiales

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
Policiales

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

El emotivo comunicado de Los Palmeras y el pedido especial de la banda

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

Ovación
Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027
Ovación

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

El técnico de Gimnasia, el rival Newells en octavos, entrena con todo el plantel a disposición

El técnico de Gimnasia, el rival Newell's en octavos, entrena con todo el plantel a disposición

El rival de Central en los playoffs trabaja para mejorar dos fallas del equipo

El rival de Central en los playoffs trabaja para mejorar dos fallas del equipo

Policiales
Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini
Policilales

Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros

Muerte de un nene atacado por una jauría: agravaron las penas por los brutales antecedentes de los perros

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años de prisión

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años de prisión

La Ciudad
Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel
La Ciudad

Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel

Unicef relanza en la Bolsa de Comercio el programa Empresas que cuidan, destinado a la primera infancia

Unicef relanza en la Bolsa de Comercio el programa "Empresas que cuidan", destinado a la primera infancia

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar
Policiales

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario
La Ciudad

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita
Policiales

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

La presión internacional profundiza la baja de los granos
Agro

La presión internacional profundiza la baja de los granos

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa
Policiales

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa

La pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año
Economía

La pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita
Policiales

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Jorge Macri minimizó el VIP en la misa de León XIV: Las medialunas y los budines estuvieron de más
Información general

Jorge Macri minimizó el VIP en la misa de León XIV: "Las medialunas y los budines estuvieron de más"

El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar
Economía

El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar

Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización
Economía

Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización

Estudiantes del Politécnico juntan fondos para viajar a la Olimpíada de Matemática
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico juntan fondos para viajar a la Olimpíada de Matemática

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades
La Ciudad

En una decisión inédita, eligieron embajadores a dos hombres en Colectividades

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
Ovación

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa