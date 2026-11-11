Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

El histórico acordeonista anunció su retiro de los escenarios en febrero de 2026, después de más de cinco décadas junto a Los Palmeras

La muerte de Marcos Camino ,, uno de los fundadores de Los Palmeras , volvió a poner en primer plano los motivos que lo habían llevado a alejarse de los escenarios meses antes. En febrero de 2026, el histórico acordeonista anunció que dejaba las presentaciones en vivo después de más de cinco décadas de trayectoria junto a la banda de cumbia santafesina.

En aquel momento, el músico explicó que su decisión estaba relacionada con su edad y su estado de salud. El anuncio llegó después de un período de conflictos internos y cambios en la formación del grupo , pero Camino fue claro al explicar las razones personales que lo impulsaban a cerrar esa etapa.

"Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad, por una cuestión de salud", comunicó el 11 de febrero de 2026, en un video publicado en las redes sociales oficiales de Los Palmeras. También contó que era una decisión que venía analizando desde hacía tiempo.

Antes del anuncio, Adrián Forni, representante de Los Palmeras, había dado detalles sobre la situación física del acordeonista. En una entrevista, reveló que Camino tenía nueve stents y explicó que su alejamiento de las presentaciones en vivo respondía a recomendaciones médicas.

La decisión tenía un carácter preventivo y buscaba evitar las exigencias que implicaban los viajes, los recitales y la actividad constante sobre los escenarios. En ese momento, Forni había aclarado que el retiro no necesariamente significaba una desvinculación definitiva del proyecto musical.

Sin embargo, Camino expresó que quería dedicar esta nueva etapa a su vida personal y familiar. "Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros, tengo cinco perros en mi casa y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa", había dicho durante el video de despedida.

También les transmitió a sus compañeros su deseo de que la banda continuara con su recorrido. "Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!", expresó.

La salida de Cacho Deicas y los cambios en Los Palmeras

El retiro de Camino se produjo después de otro momento de cambios profundos en la historia de la banda. En 2025, Rubén "Cacho" Deicas se alejó de Los Palmeras tras una serie de diferencias con sus compañeros y la producción, en medio de su recuperación de un accidente cerebrovascular.

La salida del histórico cantante puso fin a una sociedad artística que había marcado más de cinco décadas de la música tropical argentina. Mientras Deicas inició un camino como solista, Camino continuó al frente del grupo junto a Pablo López, quien pasó a ocupar el lugar de vocalista principal.

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Meses después, el acordeonista también decidió dejar las presentaciones en vivo. Su hijo, Marcos Camino Jr., fue elegido para reemplazarlo sobre los escenarios y permitir la continuidad de la banda.

Durante su despedida, el músico también recordó el vínculo especial que mantenía con Santa Fe y el significado que tenían para él los recitales en su ciudad, donde solía encontrarse con familiares, amigos y vecinos.

¿Qué dijo Cacho Deicas sobre Marcos Camino?

A la hora del adiós, Cacho eligió una de las fotos de la grabación del videoclip de "Atorrante", la canción de Emanero en la que colaboraron junto a Ulises Bueno y Migrantes. Lejos de los colores estridentes que suelen usar Los Palmeras, ambos respetaron la etiqueta en el rodaje y posaron vestidos con trajes negros.

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Junto a la imagen de archivo de 2023, Deicas escribió que pasaron "una vida entera compartiendo buenos y malos momentos" con el acordeonista de 76 años. A continuación, manifestó: "Las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder cumplir muchos anhelos juntos".

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"Que en paz descanses, Marcos", expresó el intérprete de "El bombón" y "Olvídala" en el mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí recibió múltiples comentarios de apoyo en medio del dolor por la muerte de uno de los fundadores de Los Palmeras.

El saludo de Cacho generó reacciones positivas sin distinción de género. El Brujo Ezequiel remarcó que el vocalista y el acordeonista formaron "la dupla de duplas" dentro de la banda. La cantante lírica Virginia Tola le agradeció el "ejemplo de gran persona" y acotó: "Al final, estamos un rato nada más en esta vida". Incluso los miembros de La Beriso se pronunciaron al respecto. "Una gran pérdida para la música, pusieron a Santa Fe en lo más alto. Se lo va a extrañar", dijeron los integrantes de la banda de rock bonaerense.

¿Cómo murió Marcos Camino?

Marcos Máximo Camino falleció en los estudios de grabación que tenían Los Palmeras sobre Alvear al 4900. La policía lo confirmó pasadas las 16, cuando recibió la denuncia de familiares del fundador del grupo de música.

Allegados al artista lo habían visto por última vez al mediodía. Después del llamado a las fuerzas de seguridad provinciales, el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) fue a revisarlo y corroboró el deceso sin rastros de agresiones por parte de otra persona.

La denuncia generó un operativo con la participación de siete vehículos de la Policía de Santa Fe. También intervino el área de Homicidios de la Fiscalía Regional Primera para realizar distintos peritajes, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial bajo la hipótesis de suicidio.

Horas más tarde, Los Palmeras anunciaron la organización del velatorio en una sala de la capital provincial. La despedida se programó entre las 14 y las 18 de este miércoles.