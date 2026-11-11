De barrio Industrial al Papa León XIV, con las hormigas del Pocho como bandera

Mariano es sacerdote en barrio Industrial y eligió ver la misa en Luján con la camiseta del oratorio San Cayetano, que lleva las hormigas que identifican la lucha de Claudio “Pocho” Lepratti

La remera de Mariano se ve a la distancia en Luján. Es violeta . En una misa que oficia el Papa León XIV, donde predominan los colores claros, la prenda del oratorio San Cayetano llama la atención. Y más aún si se contrasta con las hormigas blancas que forman un camino, como si estuvieran trabajando en el armado de un hormiguero. No solo la remera: el mate también combina el origen salesiano de Mariano con el legado de Pocho Lepratti , uno de los salesianos más conocidos que llevaron adelante su misión en Rosario .

Para llamarlo correctamente, quien lleva la remera violeta con hormigas blancas es el padre Mariano, un joven sacerdote de 33 años que está al frente de la parroquia Domingo Savio, en barrio Industrial. El sacerdote es modesto. No tarda en mencionar que el trabajo es en conjunto con el padre Edgardo y que abarca también a comunidades del barrio Ludueña. Además, si Mariano no hubiera elegido ese atuendo, podría haber pasado desapercibido entre los millones de católicos que presenciaron la misa de León XIV en Luján. Como último punto, Mariano, por ser sacerdote, podría haber estado en un lugar exclusivo de la celebración, con una silla y a metros del Papa, pero eligió compartir el momento con sus amigos.

“Venimos con jóvenes y parroquianos de la Domingo Savio” , remarcó a La Capital . Viajaron desde la medianoche del miércoles y llegaron a las 4 de la mañana. Como se preveía, el grupo que encabeza el sacerdote tuvo que caminar ocho kilómetros. “Fue una peregrinación muy linda porque veníamos conversando, tomando mate y hablando de la vida” , sostuvo, ya con varias horas de espera.

El Pocho Lepratti

Mariano nació en Formosa y fue alumno salesiano. En su camino hacia el sacerdocio pasó por varias provincias, entre ellas Tucumán, donde estuvo cuatro años y se hizo de amigos que lo acompañaban este miércoles en Luján. Llegó a Rosario hace tres años y rápidamente se empapó de la realidad de los barrios que supo caminar Claudio “Pocho” Lepratti.

Las hormigas y el símbolo de la bicicleta “son el legado que nos dejó Pocho Lepratti”, resumió Mariano, quien destacó la labor del militante social “con los pibes" del barrio. “Es un mensaje que nos dejó muy marcado Francisco. El de ir uno por uno, casa por casa, de trabajar como hormiga, apostando al trabajo comunitario para convocar y reunir. No nos salvamos solos, nos salvamos comunitariamente”, agregó Mariano, con el mate en la mano y una bombilla con la hormiga grabada.

Ver a León XIV de cerca

El viaje apostólico del Papa por Argentina es un hecho histórico que Mariano eligió vivir con amigos. Seguramente no es el único sacerdote entre los fieles, pero sí el que levantó la bandera de Pocho Lepratti, quien también había incursionado como seminarista en Funes, aunque no completó sus estudios.

Es un hecho histórico que “renueva la esperanza de convocar y trabajar unidos, porque juntos todo es posible”, apuntó, y desplegó todo su léxico sacerdotal: “Los grandes sueños individuales y colectivos se hacen realidad cuando nos unimos y caminamos juntos. Es el mensaje de León XIV para las grandes y pequeñas iglesias y la nación”.

“Nos vamos contentos porque vemos acá en Luján muchas familias. La gente caminó varios kilómetros y lo hizo para seguir apostando. Hay muchas cosas que se separaron en la Argentina y que nos dividieron. Espero que León XIV transforme los corazones de todos”, cerró el sacerdote de barrio Industrial.