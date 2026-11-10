Jorge Macri minimizó el VIP en la misa de León XIV: "Las medialunas y los budines estuvieron de más"

El jefe de Gobierno porteño soslayó el sector privilegiado para celebridades y políticos. Afirmó que fue para trabajadores y religiosos, algo que desmintieron

Hubo un sector VIP en la misa de León XIV. Jorge Macri y su esposa estuvieron allí.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , minimizó la controversia que se generó por el sector VIP para famosos, empresarios y políticos en la misa del Papa León XIV en Palermo.

" Revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más . No lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera", sostuvo en diálogo con radio Mitre, y agregó: “Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”.

El alcalde porteño contó que se trató de "un evento excepcional" y que, por eso, tomaron la decisión de poner varias carpas para los miembros de la Iglesia católica y para los trabajadores, que debían estar allí varias horas antes en el lugar porque se cerraba el acceso.

Sin embargo, desmintieron esta información por la cuál Macri sumó la presencia en el VIP a religiosos y trabajadores.

“Intentando evadir sus responsabilidades, el Jefe de Gobierno porteño dijo que la famosa 'carpa vip' era para el coro y los trabajadores, y que los budines estaban de más. Es Mentira”, afirmó el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas-Santa Fe), quien además hizo un pedido de informes al respecto.

“La carpa VIP era otra carpa, con otro menú (brusquetas y canapés, no budines o medialunas). Acá el video de la carpa del coro que, como se puede ver, ¡no es la carpa VIP!", completó.

Estimado @jorgemacri somos pocos y nos conocemos mucho. Se perfectamente que Mara Gorini y @KarinaMileiOk te exigieron que pongas “los huevos sobre la mesa” y contrates a las empresas de ella y los Menem (literal, para los que no saben, Mara le llevó un maple de huevos). Abro… pic.twitter.com/6FFCCwDXN6 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) November 10, 2026

Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano denunció a través de sus redes sociales que la misa del Papa en Palermo "no fue gratis para los fieles".

"Te estás olvidando, Macri, que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra. Además, incurrís en un error, sabés perfectamente que no había protocolo para invitar 'famosos de la farándula'. El protocolo era para funcionarios", destacó.

"Mientras muchos fieles aguardaban a cuadras de distancia, viajando días para poder acercarse al Santo Padre, la farándula VIP argentina comía un catering pago con la de los contribuyentes. Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment SA por $8.690.000.000", posteó la diputada en X.