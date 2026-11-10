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Jorge Macri minimizó el VIP en la misa de León XIV: "Las medialunas y los budines estuvieron de más"

El jefe de Gobierno porteño soslayó el sector privilegiado para celebridades y políticos. Afirmó que fue para trabajadores y religiosos, algo que desmintieron

10 de noviembre 2026 · 14:33hs
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Hubo un sector VIP en la misa de León XIV. Jorge Macri y su esposa estuvieron allí.

Hubo un sector VIP en la misa de León XIV. Jorge Macri y su esposa estuvieron allí.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, minimizó la controversia que se generó por el sector VIP para famosos, empresarios y políticos en la misa del Papa León XIV en Palermo.

"Revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. No lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera", sostuvo en diálogo con radio Mitre, y agregó: “Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”.

El alcalde porteño contó que se trató de "un evento excepcional" y que, por eso, tomaron la decisión de poner varias carpas para los miembros de la Iglesia católica y para los trabajadores, que debían estar allí varias horas antes en el lugar porque se cerraba el acceso.

León XIV y Jorge Macri

Sin embargo, desmintieron esta información por la cuál Macri sumó la presencia en el VIP a religiosos y trabajadores.

“Intentando evadir sus responsabilidades, el Jefe de Gobierno porteño dijo que la famosa 'carpa vip' era para el coro y los trabajadores, y que los budines estaban de más. Es Mentira”, afirmó el diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas-Santa Fe), quien además hizo un pedido de informes al respecto.

“La carpa VIP era otra carpa, con otro menú (brusquetas y canapés, no budines o medialunas). Acá el video de la carpa del coro que, como se puede ver, ¡no es la carpa VIP!", completó.

Por su parte, la diputada nacional Marcela Pagano denunció a través de sus redes sociales que la misa del Papa en Palermo "no fue gratis para los fieles".

"Te estás olvidando, Macri, que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra. Además, incurrís en un error, sabés perfectamente que no había protocolo para invitar 'famosos de la farándula'. El protocolo era para funcionarios", destacó.

"Mientras muchos fieles aguardaban a cuadras de distancia, viajando días para poder acercarse al Santo Padre, la farándula VIP argentina comía un catering pago con la de los contribuyentes. Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment SA por $8.690.000.000", posteó la diputada en X.

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