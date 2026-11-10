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Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa

Le dieron 90 días de arresto a Federico S. y 30 a su pareja, Yamile B.. La droga la encontraron el jueves pasado en un allanamiento en el que también hallaron armas.

10 de noviembre 2026 · 17:02hs
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La droga secuestrada en Timbúes

La droga secuestrada en Timbúes

El viernes pasado el juez Rodríguez Da Cruz ordenó 90 días de prisión preventiva para Federico S. y 30 días para Yamile B. como responsables de participar en una acción de comercialización de estupefacientes. Los dos fueron detenidos en Maipú al 400, en Timbúes, donde se secuestraron nueve ladrillos de cocaína. Por su parte, el fiscal federal Claudio Kishimoto, de la sede fiscal de San Lorenzo, y el fiscal Agustín Mori les atribuyeron la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y de estupefacientes.

El jueves pasado la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe secuestró nueve kilos de cocaína durante el allanamiento. El operativo, que inicialmente buscaba esclarecer una denuncia por amenazas calificadas, permitió además incautar armas de fuego, municiones y distintos elementos presuntamente vinculados con la comercialización de estupefacientes.

Leer más. Un detenido por una causa de narcomenudeo cerca de Timbúes

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, explicó en su momento a medios de prensa que: “El hecho comenzó hace unos días por la denuncia de un vecino de Timbúes en una dependencia policial. La caratulación fue por amenazas calificadas contra otro individuo. El procedimiento consistió no solo en el ingreso al domicilio y el secuestro de armas de fuego vinculadas con la causa inicial, sino que también se secuestraron nueve paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso superior a los nueve kilos!".

Secuestro de armas

Además de la sustancia incautada, los agentes encontraron dos armas de fuego, de calibres .38 y .22, municiones de distintos tipos, elementos de corte, sustancias precursoras y balanzas.

En el mismo inmueble también se detectó un espacio acondicionado para el cultivo de cannabis en interiores, conocido como indoor, donde había múltiples plantas de marihuana. Los investigadores secuestraron estos elementos por su posible vinculación con actividades de producción, acondicionamiento y comercialización de estupefacientes.

Justicia Federal

Santantino confirmó que el operativo permitió aprehender a dos personas y que continúan las diligencias para localizar a otros posibles involucrados. “Hay personas que fueron aprehendidas y hay medidas en curso para dar con otras personas vinculadas con esta causa. Ahora la Justicia federal se encargará de investigar”, indicó y sostuvo que la droga fue encontrada en paquetes compactos, sin fraccionar en dosis individuales para su comercialización.

Tras el hallazgo, la investigación vinculada con los estupefacientes pasó de la órbita del fiscal provincial Aquiles Balbis a la Justicia federal, causa tomada por el fiscal Kishimoto, competente para intervenir en este tipo de delitos.Las actuaciones continúan con el objetivo de establecer la procedencia y el destino de la droga, así como determinar las responsabilidades de las personas involucradas.∏

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