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Netflix estrenó el documental sobre Matthew Perry, actor de "Friends"

“The One About Matthew Perry” cuenta con tres episodios y sigue la vida del fallecido actor a partir de los testimonios de su familia y afectos cercanos

28 de octubre 2026 · 14:08hs
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La nueva docuserie de Netflix explora la vida de Matthew Perry

La nueva docuserie de Netflix explora la vida de Matthew Perry, el actor de "Friends" fallecido en 2023

Netflix estrenó “The One About Matthew Perry”, el primer documental sobre la estrella de “Friends”, fallecido en 2023. La serie de tres episodios está dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson y propone un retrato íntimo del actor, a través de testimonios inéditos de su hermana, Mia Perry Bowick, y de sus mejores amigos de toda la vida, incluyendo fotos y vídeos nunca antes vistos del archivo privado de la familia Perry.

El documental recorre la trayectoria de Perry desde estrella emergente de la comedia hasta convertirse en el inolvidable Chandler de “Friends”. Los recuerdos de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos, se entrelazan con nuevos detalles sobre sus luchas personales, rindiendo así homenaje al legado de honestidad y activismo que dejó.

"Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de todas las complejidades de su vida: verlo como una persona íntegra, no solo como Chandler ni únicamente como alguien que luchaba contra la adicción. Como mi hermano, él marcó quién soy hoy, la persona que aspiro a ser y la labor a la que he dedicado mi vida”, declaró Mia, su hermana.

El elenco de la exitosa serie

El elenco de la exitosa serie "Friends", conformado por Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer

“Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso; incluso en sus momentos más oscuros, lograba hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta serie permita a todos los que lo quisieron —ya fuera personalmente o desde la distancia— valorar más profundamente quién era realmente y el legado que nos deja”, agregó.

>>Leer más: Matthew Perry: se estrena en Argentina una docuserie sobre su fallecimiento

Qué esperar de “The One About Matthew Perry”

“Este documental revela al verdadero Matthew Perry: generoso, divertido, vulnerable, eterno; y las batallas que peleó para convertirse en el hombre detrás del ícono. Un testimonio crudo de una vida vivida plenamente, y la honestidad que se convirtió en su mayor legado", adelanta la sinopsis de “The One About Matthew Perry”.

“Matthew Perry fue uno de los genios de la comedia de nuestro tiempo. A través de sus numerosas películas, sus trabajos en televisión y teatro, y su inolvidable interpretación de Chandler Bing, hizo que millones de nosotros riéramos, conectáramos y nos sintiéramos un poco menos solos. También nos aportó mucho más al hablar con valentía sobre la adicción. Sin embargo, el público solo conocía una parte de su historia. Por eso decidimos crear esta serie: para permitir que quienes conocieron y quisieron a Matthew revelen a la persona que había detrás de la figura pública", expresó la directora Mary Robertson.

>>Leer más: "Charly por Charly": Netflix anunció la llegada de un documental de Charly García

Trailer de “The One About Matthew Perry”

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