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El Concejo abre la puerta del aumento de tarifa de taxis luego de la desregulación

La comisión de Servicios Públicos Concedidos impulsa el despacho de un proyecto que contempla una suba del 20% para los viajes que se piden en la calle

11 de noviembre 2026 · 14:34hs
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El precio de la ficha y la bajada de bandera de taxis no se actualiza desde febrero.

El precio de la ficha y la bajada de bandera de taxis no se actualiza desde febrero.

A casi dos semanas la sanción del proyecto sobre la legalización de Uber y DiDi en Rosario, este miércoles se encendió una luz verde para el aumento de la tarifa de taxis. El próximo ajuste tendrá un efecto más acotado tras la última reforma en materia de transporte, ya que no afectará los viajes pedidos por aplicaciones.

En principio, la iniciativa contempla una actualización del 20 por ciento que sólo regirá para cobrar por los traslados que se solicitan en la calle. En el caso de los servicios que proveen las plataformas tecnológicas a través de teléfonos celulares, los precios ya no tienen máximos ni mínimos establecidos.

La concejala de la Unión Cívica Radical (UCR), Anahí Schibelbein, recordó que la revisión de la tarifa está pendiente desde hace bastante tiempo. El pedido formal ya lo firmaron el Sindicato de Peones de Taxis (SPT), la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) y la Asociación Mujeres Conductoras, entre otras organizaciones vinculadas a la actividad.

¿Cómo se aplicará el aumento de la tarifa de taxis?

Durante la última reunión de la comisión de Servicios Públicos Concedidos, la edila oficialista propuso que el tema vuelva a tratarse este lunes para aprobarlo en la próxima sesión. En tal caso, el aumento se habilitará antes de fin de año y será el segundo desde el inicio de 2026.

Los remiseros de Rosario pidieron un ajuste similar, pero el expediente todavía no ingresó formalmente para abordarlo en el Palacio Vasallo. La nota fue presentada el último 4 de noviembre con la firma de las máximas autoridades de la cámara de agencias de la ciudad.

>> Leer más: Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

En esta instancia del debate aún no surgieron señales de rechazo contundente para frenar o modificar el proyecto. El concejal peronista Mariano Romero se mostró a favor de la propuesta porque "no va a afectar el grueso de los viajes" que se realizan con los autos del sistema público.

El edil opositor recordó que el mercado del transporte quedó "totalmente desregulado" a partir promulgación de las reformas de la ordenanza de plataformas electrónicas y el Código de Convivencia. En este sentido, remarcó que el próximo aumento "solamente sería para el odómetro de calle en el caso de los taxis".

¿Cuánto cuesta tomar un taxi en Rosario?

Actualmente, la bajada de bandera del sistema público cuesta $ 2.752 pesos para subirse al coche en Rosario. La ficha por 100 metros recorridos o por cada minuto de espera vale 116 pesos.

Luego de la modificación de la ordenanza sobre plataformas electrónicas, en la ciudad se eliminó la tarifa variable para ese tipo de viajes. De esta manera, los valores antes mencionados sólo se aplican para los servicios que se toman en la vía pública.

Mientras los precios quedaron completamente desregulados en lo que respecta a las aplicaciones, los viajes en taxis que se piden en la calle tienen un costo fijo. Además, rige un descuento del 22 por ciento que incluye las llamadas a radiotaxi. Este beneficio está disponible para jubilados, estudiantes terciarios o universitarios, personas con discapacidad, personal de las fuerzas de seguridad y bomberos.

La última actualización del cuadro tarifario se implementó el martes 3 de marzo. En esa ocasión, la Municipalidad aplicó una suba del 30 por ciento que también abarcó a remises en base al proyecto aprobado previamente por el Concejo.

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