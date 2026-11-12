Crónicas de campaña contadas desde el lote: una semana dedicada "de lleno a la siembra de soja"

La siembra de soja avanza en la zona núcleo y el trigo pide sol para secarse. Productores de Las Parejas y Monte Buey cuentan cómo viene la campaña y qué dejó la semana en sus lotes

La siembra de soja avanza en los campos de la región

La siembra de soja de primera ganó ritmo esta semana en la región núcleo. En su informe de la semana pasada, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa rosarina había señalado un progreso del 30% del área prevista. Desde entonces, cada lluvia fue abriendo o cerrando nuevas ventanas de siembra.

Dos productores de Las Parejas y Monte Buey cuentan cómo avanzaron entre los parches de lluvia y qué esperan para el resto de la campaña.

“Esta semana nos dedicamos de lleno a la siembra de soja de primera. Al tener los campos distribuidos en un radio de 50 o 60 km, aprovechamos para sembrar donde no llovió”, contó Néstor Bessone, productor de Las Parejas, que trabaja campos cercanos a dicha localidad.

La tormenta de la semana pasada en Armstrong, con acumulados de 50 a 60 mm y un evento fuerte de granizo, le pegó al trigo y al maíz sembrado. “En maíz tuvimos muchas plantas cortadas por la piedra y el viento, y seguramente vaya a resiembra. En trigo, la pérdida por desgrane y quebrado ronda entre el 60 y 70%, estamos esperando el informe del seguro”, detalló.

Según explicó, el granizo afectó a una "lonja” de unos 2 kilómetros, desde Tortugas hasta Bustinza. “Fuera de esa franja, no hay daños”, destacó Bessone.

En los lotes que no sufrieron la piedra, el trigo está en madurez fisiológica, a la espera de días de sol para que se seque: “Tienen buen aspecto; no van a llegar a los rindes excepcionales del año pasado, pero estarán por encima de los 4.000 kg/ha en esta zona, dentro de los promedios. Cruzando dedos para que no vengan más tormentas”.

De cara a lo que viene, la percepción de Bessone es positiva: “Mi sensación es que va a ser un año con sobresaltos normales, como otros años; pero creo que se va a poder sembrar y cosechar bien”.

Monte Buey: avanza la siembra de soja, con resiembras por granizo

En Monte Buey (Córdoba), Leandro Saldarini, productor y presidente del grupo Crea La Maroma, también avanzó con casi toda la siembra de soja de primera en sus lotes, con algunas resiembras puntuales por granizo.

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“Las lluvias de la última semana vinieron muy bien. Veníamos con lluvias erráticas que le pudieron sacar algo a algunos lotes de trigo, pero no alcanzaron a complicar la siembra de soja por seca”, destacó el productor cordobés.

Según explicó, el maíz viene creciendo muy bien con las últimas precipitaciones y estima que en 10 a 15 días arrancarán con la cosecha de trigo, que presenta estados dispares en la zona.

El impacto del granizo que había advertido la semana pasada Juan Martín Demarchi, asesor del mismo grupo, también se sintió en los campos de Saldarini. El productor cordobés estima pérdidas de entre 50 y 90% en trigo y de alrededor del 25% en soja.

De todos modos, señaló que “las lluvias mejoraron la situación; en contraparte, el granizo complicó un poco, pero nada que el seguro no ayude a subsanar”.